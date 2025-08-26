Ajker Patrika
> চাকরি
> ব্যাংক

ফিন্যান্স অফিসার নিয়োগ দেবে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক

চাকরি ডেস্ক 
ফিন্যান্স অফিসার নিয়োগ দেবে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক

বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ব্যাংকটিতে ‘ফিন্যান্স অফিসার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৫ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ফিন্যান্স অফিসার।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অ্যাকাউন্টিং/ফিন্যান্স/ব্যাংকিংয়ে স্নাতকোত্তর/এমবিএ।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ০৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৫০ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ আগস্ট, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরবেসরকারি চাকরিচাকরিব্যাংক চাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর

হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর

গুলি–ককটেল ছুড়তে ছুড়তে গজারিয়ার দুর্গম চরের পুলিশ ফাঁড়িতে ডাকাত দলের হামলা

গুলি–ককটেল ছুড়তে ছুড়তে গজারিয়ার দুর্গম চরের পুলিশ ফাঁড়িতে ডাকাত দলের হামলা

রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরাতে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি পশ্চিমা ১২ দেশের

রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরাতে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি পশ্চিমা ১২ দেশের

সম্পর্কিত

ফিন্যান্স অফিসার নিয়োগ দেবে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক

ফিন্যান্স অফিসার নিয়োগ দেবে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক

বিসিসির ৫ পদের লিখিত পরীক্ষা ৩০ আগস্ট

বিসিসির ৫ পদের লিখিত পরীক্ষা ৩০ আগস্ট

কারা অধিদপ্তরের বিভিন্ন পদের ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ৪৪৩

কারা অধিদপ্তরের বিভিন্ন পদের ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ৪৪৩

প্রশাসন বিভাগে কর্মী নেবে পপি এনজিও, বেতন ৮৬ হাজার টাকা

প্রশাসন বিভাগে কর্মী নেবে পপি এনজিও, বেতন ৮৬ হাজার টাকা