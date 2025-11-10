Ajker Patrika
ব্যাংক

কৃষি ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, ৫৫ বছরেও করা যাবে আবেদন

চাকরি ডেস্ক 
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ১টি পদে ১ জনকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৬ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।

পদের নাম: প্রধান নিরাপত্তা উপদেষ্টা (সার্বক্ষণিক)।

পদমর্যাদা: উপমহাব্যবস্থাপক।

পদ সংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: প্রার্থীর অবশ্যই বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী থেকে অবসরপ্রাপ্ত মেজর/সমমান পদমর্যাদা থেকে অবসরপ্রাপ্ত হতে হবে।

অভিজ্ঞতা: ব্যাংক/প্রতিষ্ঠান নিরাপত্তা কার্যক্রম হিসেবে কমপক্ষে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের সঙ্গে সমন্বয় করার সক্ষমতা থাকতে হবে। ব্যাংকিং কার্যক্রম এবং আধুনিক ঝুঁকি/নিরাপত্তা বিষয়ে সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে।

বয়সসীমা: ৫৫ বছর।

চুক্তির মেয়াদ: ২ বছর (নবায়নযোগ্য)।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ জীবনবৃত্তান্ত সন্নিবেশিত আবেদনপত্র ‘উপমহাব্যবস্থাপক, হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ৮৩-৮৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০’ ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ৩০ নভেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরচাকরিব্যাংক চাকরি
১৭ পদে জনবল নিয়োগ দেবে হাইকোর্ট

১৭ পদে জনবল নিয়োগ দেবে হাইকোর্ট

মাদকদ্রব্য অধিদপ্তরের ৮ পদের ফল প্রকাশ

মাদকদ্রব্য অধিদপ্তরের ৮ পদের ফল প্রকাশ

সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশনের লিখিত পরীক্ষা ২১ নভেম্বর

সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশনের লিখিত পরীক্ষা ২১ নভেম্বর

আইনে পড়ার ভবিষ্যৎ

আইনে পড়ার ভবিষ্যৎ

সরকারি

১৭ পদে জনবল নিয়োগ দেবে হাইকোর্ট

চাকরি ডেস্ক 
অস্থায়ী ভিত্তিতে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ। অফিস সহকারী পদে জনবল নেওয়া হবে। অনলাইনে আবেদন ও আবেদন ফি জমা দেওয়া যাবে। আবেদন শুরু হয়েছে।

পদের নাম: অফিস সহকারী।

পদসংখ্যা: ১৭টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা ন্যূনতম এইচএসসি অথবা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন। সাঁটলিপি ও কম্পিউটার টাইপিংয়ের জ্ঞানসম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

বয়সসীমা

প্রার্থীদের বয়স ১ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে। তবে সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বিভাগীয় প্রার্থীদের জন্য সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৪০ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।

আবেদনের প্রক্রিয়া

আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদনপত্র পূরণ ও জমা দিতে পারবে। বিস্তারিত দেখুন এখানে

আবেদনের সময়সীমা

অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ ও আবেদন ফি জমাদানের শুরু: ৫ নভেম্বর ২০২৫, সকাল ১০টা থেকে।

অনলাইনে আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ: ১১ নভেম্বর ২০২৫, বিকেল ৫টা পর্যন্ত।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরি
কৃষি ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, ৫৫ বছরেও করা যাবে আবেদন

কৃষি ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, ৫৫ বছরেও করা যাবে আবেদন

মাদকদ্রব্য অধিদপ্তরের ৮ পদের ফল প্রকাশ

মাদকদ্রব্য অধিদপ্তরের ৮ পদের ফল প্রকাশ

সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশনের লিখিত পরীক্ষা ২১ নভেম্বর

সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশনের লিখিত পরীক্ষা ২১ নভেম্বর

আইনে পড়ার ভবিষ্যৎ

আইনে পড়ার ভবিষ্যৎ

সরকারি

মাদকদ্রব্য অধিদপ্তরের ৮ পদের ফল প্রকাশ

চাকরি ডেস্ক 
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ৮টি পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ২৩৫ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। অধিদপ্তরের উপপরিচালক (প্রশাসন) রাজিব মিনা স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পদগুলো হলো: স্টোরকিপার, মোটর মেকানিক, ডেটা এন্ট্রি কন্ট্রোল অপারেটর, অডিও ভিজ্যুয়াল অপারেটর, পাম্প অপারেটর, রিসিপশনিস্ট, গ্রন্থাগার সহকারী এবং অফিস সহায়ক।

গত ১ নভেম্বর মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠানটির এসব পদে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার তারিখ ও সময় পরবর্তী সময়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে এবং টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের মাধ্যমে এসএমএস করে জানিয়ে দেওয়া হবে। এ ছাড়া অধিদপ্তরের নিচতলায় সংরক্ষিত নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করা হবে।

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরি
কৃষি ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, ৫৫ বছরেও করা যাবে আবেদন

কৃষি ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, ৫৫ বছরেও করা যাবে আবেদন

১৭ পদে জনবল নিয়োগ দেবে হাইকোর্ট

১৭ পদে জনবল নিয়োগ দেবে হাইকোর্ট

সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশনের লিখিত পরীক্ষা ২১ নভেম্বর

সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশনের লিখিত পরীক্ষা ২১ নভেম্বর

আইনে পড়ার ভবিষ্যৎ

আইনে পড়ার ভবিষ্যৎ

সরকারি

সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশনের লিখিত পরীক্ষা ২১ নভেম্বর

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ১০ নভেম্বর ২০২৫, ১০: ৫৮
দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেডের ‘জুনিয়র টেকনিশিয়ান’ (উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ) পদে নিয়োগের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠেয় লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি, কেন্দ্র এবং প্রবেশপত্র সংগ্রহের সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ২১ নভেম্বর এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এতে ১৮৭ জন প্রার্থী অংশ নেবেন।

রোববার (৯ নভেম্বর) প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক (এইচআরডি-১) মো. জবদুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, লিখিত পরীক্ষা আগামী শুক্রবার (২১ নভেম্বর) সকাল ৯টা থেকে ১০টা পর্যন্ত মতিঝিলে অবস্থিত বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। এ পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য আবেদনকারী প্রার্থীদের মধ্যে প্রাথমিকভাবে যোগ্য বিবেচিত প্রার্থীরা ১৩ নভেম্বর থেকে পরীক্ষা শুরু হওয়ার ১ ঘণ্টা আগেপর্যন্ত প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে পারবেন।

প্রবেশপত্র ছাড়া কোনো প্রার্থীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না। পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশপত্র ছাড়া যেকোনো কাগজ, বই, মোবাইল ফোন, ক্যালকুলেটর, স্মার্টওয়াচ, সব ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস, ব্যাংক বা ক্রেডিট কার্ডসদৃশ কোনো ডিভাইস ও ব্যাগ আনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। পরীক্ষার সময় পরীক্ষার্থীরা কানের ওপর কোনো আবরণ রাখতে পারবেন না, উভয় কান দৃশ্যমান রাখতে হবে।

প্রার্থীদের প্রয়োজনীয় চেকিং কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য পরীক্ষা শুরুর কমপক্ষে ১ ঘণ্টা আগে কেন্দ্রে উপস্থিত হতে হবে। পরীক্ষা শুরু হওয়ার পর কোনো অবস্থাতেই কোনো প্রার্থীকে কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না।

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরি
কৃষি ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, ৫৫ বছরেও করা যাবে আবেদন

কৃষি ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, ৫৫ বছরেও করা যাবে আবেদন

১৭ পদে জনবল নিয়োগ দেবে হাইকোর্ট

১৭ পদে জনবল নিয়োগ দেবে হাইকোর্ট

মাদকদ্রব্য অধিদপ্তরের ৮ পদের ফল প্রকাশ

মাদকদ্রব্য অধিদপ্তরের ৮ পদের ফল প্রকাশ

আইনে পড়ার ভবিষ্যৎ

আইনে পড়ার ভবিষ্যৎ

ক্যারিয়ার পরামর্শ

আইনে পড়ার ভবিষ্যৎ

ক্যারিয়ার ডেস্ক
আইন একটি বহুমুখী ক্যারিয়ারের দ্বার। এটি এমন একটি বিষয়, যা সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি—সবখানেই গভীরভাবে জড়িত। অনেকে এখনো মনে করেন, আইন বিষয়ে পড়লে কেবল উকিল হওয়াই একমাত্র পথ; কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। আইন এমন এক বিষয়, যার প্রয়োগ জীবনের সব ক্ষেত্রে। প্রতিটি ব্যাংক, কোম্পানি, সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, এমনকি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানেও একজন লিগ্যাল অফিসার বা কমপ্লায়েন্স এক্সপার্ট অপরিহার্য। একটি প্রতিষ্ঠানের নীতিনির্ধারণ, চুক্তি প্রণয়ন, কর্মীদের অধিকার, ট্যাক্স ব্যবস্থা, কিংবা ব্যবসায়িক দায়বদ্ধতা, সব ক্ষেত্রেই আইনের ভূমিকা অপরিসীম।

কর্মক্ষেত্রের বিস্তৃত সম্ভাবনা

আইন বিষয়ে ডিগ্রি অর্জনের পর কর্মজীবনের সম্ভাবনা বহুমুখী। সবচেয়ে প্রচলিত পথ হলো, আইনজীবী হিসেবে আদালতে চর্চা করা, যেখানে একজন আইনজীবী সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি নিজের পেশাগত স্বপ্নও পূরণ করতে পারেন। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। আইনের শিক্ষার্থীরা বিসিএস পরীক্ষায় অংশ নিয়ে প্রশাসন, পররাষ্ট্র, পুলিশ, ট্যাক্স বা কাস্টমসসহ বিভিন্ন ক্যাডারে কাজ করতে পারেন। এ ছাড়া যাঁরা বিচার বিভাগে যেতে চান, তাঁদের জন্য রয়েছে বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস (বিজেএস), যা দেশের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ পেশা। শুধু আইনের শিক্ষার্থীরাই এ পরীক্ষায় অংশ নিয়ে থাকেন। করপোরেট দুনিয়ায়ও আইনের দক্ষতা এখন সাফল্যের চাবিকাঠি। প্রতিটি ব্যাংক, বিমা, টেলিকম বা উৎপাদন কোম্পানিতে রয়েছে লিগ্যাল অ্যাডভাইজর পদের বিশাল চাহিদা। এ ছাড়া এনজিও, মানবাধিকার সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক সংস্থায় কাজের ক্ষেত্রও আইনের শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত। সামাজিক উন্নয়ন, নারী ও শিশু অধিকার বা পরিবেশ রক্ষার মতো খাতে কাজ করতে চাইলে আইন জানা এক বিশাল বাড়তি যোগ্যতা হিসেবে গণ্য হয়।

শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ

আইনে স্নাতক সম্পন্ন করার পর উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রও বিস্তৃত। দেশ-বিদেশে এলএলএম, পিএইচডি করার সুযোগ রয়েছে, যেখানে মানবাধিকার, করপোরেট, সাইবার বা পরিবেশ আইন নিয়ে বিশেষায়িত পড়াশোনা করা যায়। শিক্ষাক্ষেত্রে আগ্রহীরা বিশ্ববিদ্যালয় বা ল কলেজে শিক্ষকতা, গবেষণা বা একাডেমিক পরামর্শক হিসেবেও যুক্ত হতে পারেন। তা ছাড়া অনেক তরুণ আইনজীবী এখন ল কোচিং সেন্টার বা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট গড়ে তুলছেন, যেখানে শিক্ষার্থীদের বিজেএস, বিসিএস ও বার কাউন্সিল পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে সহযোগিতা করা হয়। ফলে আইন শুধু চাকরির নয়, বরং উদ্যোক্তা হওয়ার ক্ষেত্রেও নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।

আধুনিক বিশ্বে আইনের প্রভাব

ডিজিটাল যুগে আইনের ভূমিকা আরও বিস্তৃত। আজকের পৃথিবীতে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, তথ্য নিরাপত্তা, কপিরাইট, ই-কমার্স বা সাইবার অপরাধের মতো নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে আইনজ্ঞান অপরিহার্য। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন সাইবার ল, ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি ল, মিডিয়া ল বা ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস ল’র মতো আধুনিক কোর্স চালু হয়েছে।

এ ক্ষেত্রগুলোতে দক্ষ আইনবিদেরা শুধু দেশে নন, বিদেশেও উচ্চ মর্যাদা অর্জন করছেন। পরিশেষে বলা যায়, আইনে পড়া মানে শুধু ধারা-উপধারা মুখস্থ করা নয়; বরং এটি চিন্তা, যুক্তি ও দায়িত্ববোধের এক লাইফস্টাইল। এ বিষয়ে অর্জিত জ্ঞান দিয়ে একজন মানুষ যেমন সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারেন, তেমনি নিজের ক্যারিয়ারকেও স্থিতিশীল ও সম্মানজনক করে তুলতে পারেন। চাকরি, ব্যবসা, গবেষণা, শিক্ষা—যে ক্ষেত্রেই যাওয়া হোক না কেন, আইন জ্ঞানের প্রয়োগ সর্বত্র। আইনে পড়ার ভবিষ্যৎ শুধু উজ্জ্বল নয়, এটি বহুমুখী, বাস্তবমুখী এবং সম্ভাবনাময়। যে তরুণ পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখে, সমাজে নেতৃত্ব দিতে চায়, তার জন্য আইনে পড়াশোনাই হতে পারে সেই আলোর পথ।

মেহেদী হাসান অনিক, প্রভাষক, আইন বিভাগ, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি

ছাপা সংস্করণচাকরিক্যারিয়ার টিপসক্যারিয়ার
কৃষি ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, ৫৫ বছরেও করা যাবে আবেদন

কৃষি ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, ৫৫ বছরেও করা যাবে আবেদন

১৭ পদে জনবল নিয়োগ দেবে হাইকোর্ট

১৭ পদে জনবল নিয়োগ দেবে হাইকোর্ট

মাদকদ্রব্য অধিদপ্তরের ৮ পদের ফল প্রকাশ

মাদকদ্রব্য অধিদপ্তরের ৮ পদের ফল প্রকাশ

সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশনের লিখিত পরীক্ষা ২১ নভেম্বর

সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশনের লিখিত পরীক্ষা ২১ নভেম্বর