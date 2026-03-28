Ajker Patrika
ব্যাংক

দ্য প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসিতে চাকরি

চাকরি ডেস্ক 
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দ্য প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসি। ‘ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার’ (এভিপি টু এসভিপি) পদে কর্মী নিয়োগ দেবে প্রতিষ্ঠানটি। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের শেষ সময় ৩১ মার্চ।

পদের নাম: ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার (এভিপি টু এসভিপি)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রি থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: ১০ বছর।

চাকরির ধরন: ফুল টাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৫৫ বছর।

কর্মস্থল: দেশের যেকোনো স্থান।

বেতন: ১২০,০০০-২৪০,০০০ টাকা।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা চাকরি সম্পর্কে জানতে এবং আবেদন করতে বিস্তারিত দেখুন এখানে।

আবেদনের সময়সীমা: ৩১ মার্চ, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

বিষয়:

চাকরির খবরচাকরিব্যাংক চাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

