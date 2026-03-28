দ্য প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসিতে চাকরি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দ্য প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসি। ‘ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার’ (এভিপি টু এসভিপি) পদে কর্মী নিয়োগ দেবে প্রতিষ্ঠানটি। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের শেষ সময় ৩১ মার্চ।
পদের নাম: ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার (এভিপি টু এসভিপি)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রি থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: ১০ বছর।
চাকরির ধরন: ফুল টাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৫৫ বছর।
কর্মস্থল: দেশের যেকোনো স্থান।
বেতন: ১২০,০০০-২৪০,০০০ টাকা।
আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা চাকরি সম্পর্কে জানতে এবং আবেদন করতে বিস্তারিত দেখুন এখানে।
আবেদনের সময়সীমা: ৩১ মার্চ, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি (এমটিবি) কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। ব্যাংকটি ‘অ্যাসোসিয়েট’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের শেষ সময় ৩১ মার্চ।১ ঘণ্টা আগে
সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি খাতের বাণিজ্যিক ব্যাংকটি হেড অব ব্র্যাঞ্চ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। আবেদন করা যাবে ৩১ মার্চ পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।২ ঘণ্টা আগে
সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আরএফএল গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটি ট্রেইনি ইঞ্জিনিয়ার পদে জনবল নিয়োগ দেবে। আবেদন করা যাবে আগামী ২৩ এপ্রিল পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।৫ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে জাতীয় দৈনিক আজকের পত্রিকা। প্রতিষ্ঠানটিতে প্রুফ রিডার পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। শুক্রবার (২৭ মার্চ) এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ই-মেইল ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।৬ ঘণ্টা আগে