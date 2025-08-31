Ajker Patrika
> চাকরি
> ব্যাংক

কর্মী নেবে মধুমতি ব্যাংক, স্নাতক পাসে আবেদন

চাকরি ডেস্ক 
কর্মী নেবে মধুমতি ব্যাংক, স্নাতক পাসে আবেদন

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মধুমতি ব্যাংক লিমিটেড। ব্যাংকটিতে ‘রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন (অফিসার-এফএভিপি)’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৮ আগস্ট এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন (অফিসার-এফএভিপি)।

পদসংখ্যা: ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ফিন্যান্স, অর্থনীতি, হিসাববিজ্ঞান, পরিসংখ্যান, গণিত অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর/স্নাতক ডিগ্রি।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ০৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুল টাইম।

প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: উল্লেখ করা হয়নি।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরচাকরিনির্বাচিত চাকরিব্যাংক চাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

সেই মেরুন টি-শার্ট পরা হামলাকারীর পরিচয় জানালেন প্রেস সচিব

বাসররাতে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার নববধূ, স্বামীসহ আটক ৭

যশোরে চায়ের দোকানে বসে থাকা আওয়ামী লীগ নেতাকে বুকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা

‘ইউএস ব্র্যান্ড এখন টয়লেটে’—ভারতের ওপর মার্কিন শুল্ক নিয়ে জেক সুলিভানের ক্ষোভ

যে নম্বর থেকে ফোনকল এলেই বুঝবেন জিমেইল হ্যাকের চেষ্টা চলছে

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

যশোরে চায়ের দোকানে বসে থাকা আওয়ামী লীগ নেতাকে বুকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা

যশোরে চায়ের দোকানে বসে থাকা আওয়ামী লীগ নেতাকে বুকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা

বাসররাতে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার নববধূ, স্বামীসহ আটক ৭

বাসররাতে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার নববধূ, স্বামীসহ আটক ৭

সেই মেরুন টি-শার্ট পরা হামলাকারীর পরিচয় জানালেন প্রেস সচিব

সেই মেরুন টি-শার্ট পরা হামলাকারীর পরিচয় জানালেন প্রেস সচিব

জাতীয় পার্টির অফিসে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ

জাতীয় পার্টির অফিসে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ

মেয়েকে ১০ মাস আটকে রেখে ধর্ষণ, মা ও সৎবাবা গ্রেপ্তার

মেয়েকে ১০ মাস আটকে রেখে ধর্ষণ, মা ও সৎবাবা গ্রেপ্তার

সম্পর্কিত

কর্মী নেবে মধুমতি ব্যাংক, স্নাতক পাসে আবেদন

কর্মী নেবে মধুমতি ব্যাংক, স্নাতক পাসে আবেদন

খাদ্য অধিদপ্তরের মৌখিক পরীক্ষা শুরু ২ সেপ্টেম্বর

খাদ্য অধিদপ্তরের মৌখিক পরীক্ষা শুরু ২ সেপ্টেম্বর

ব্র্যাক এনজিওতে চাকরির সুযোগ, নিয়োগ কক্সবাজারে

ব্র্যাক এনজিওতে চাকরির সুযোগ, নিয়োগ কক্সবাজারে

ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানিতে চাকরি, সাপ্তাহিক ছুটি ২ দিন

ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানিতে চাকরি, সাপ্তাহিক ছুটি ২ দিন