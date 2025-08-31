কর্মী নেবে মধুমতি ব্যাংক, স্নাতক পাসে আবেদন

চাকরি ডেস্ক
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মধুমতি ব্যাংক লিমিটেড। ব্যাংকটিতে ‘রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন (অফিসার-এফএভিপি)’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৮ আগস্ট এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন (অফিসার-এফএভিপি)।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ফিন্যান্স, অর্থনীতি, হিসাববিজ্ঞান, পরিসংখ্যান, গণিত অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর/স্নাতক ডিগ্রি।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ০৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুল টাইম।
প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
বয়সসীমা: উল্লেখ করা হয়নি।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মধুমতি ব্যাংক লিমিটেড। ব্যাংকটিতে ‘রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন (অফিসার-এফএভিপি)’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৮ আগস্ট এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন (অফিসার-এফএভিপি)।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ফিন্যান্স, অর্থনীতি, হিসাববিজ্ঞান, পরিসংখ্যান, গণিত অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর/স্নাতক ডিগ্রি।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ০৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুল টাইম।
প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
বয়সসীমা: উল্লেখ করা হয়নি।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
খাদ্য অধিদপ্তরাধীন নন-গেজেটেড ১৪ ক্যাটাগরির পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। আগামী ২ সেপ্টেম্বর থেকে এ পরীক্ষা শুরু হবে। অধিদপ্তরের পরিচালক মো. মাহবুবুর রহমান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
দেশের শীর্ষস্থানীয় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকে (এনজিও) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির প্রটেকশন, এইচসিএমপি বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৯ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।৬ ঘণ্টা আগে
দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালস পিএলসিতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ওষুধ প্রস্তুতকারক ও বিপণন প্রতিষ্ঠানটির মেডিকেল সার্ভিস বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৮ আগস্ট এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।৮ ঘণ্টা আগে
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের ১৫ ধরনের পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ৫ সেপ্টেম্বর এসব পদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। কমিশনের উপসচিব (জনবল-১) খোরশেদ আলম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।৮ ঘণ্টা আগে