ব্যাংক

কর্মী নেবে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক, আবেদন শেষ ২০ নভেম্বর

চাকরি ডেস্ক 
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড। বেসরকারি ব্যাংকটিতে অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১২ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট (হেড অব ইন্টারনাল কন্ট্রোল অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স)।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি

অন্যান্য যোগ্যতা: ব্যাংকিং সেক্টরে কাজের দক্ষতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৫০ বছর।

বেতন ও অন্যান্য সুবিধা: ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন–বোনাস ও বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২০ নভেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

