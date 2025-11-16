কর্মী নেবে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক, আবেদন শেষ ২০ নভেম্বর

চাকরি ডেস্ক
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড। বেসরকারি ব্যাংকটিতে অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১২ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট (হেড অব ইন্টারনাল কন্ট্রোল অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি
অন্যান্য যোগ্যতা: ব্যাংকিং সেক্টরে কাজের দক্ষতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৫০ বছর।
বেতন ও অন্যান্য সুবিধা: ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন–বোনাস ও বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২০ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
চাকরি ডেস্ক
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান গাজী গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘ব্রাঞ্চ ম্যানেজার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১২ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ব্রাঞ্চ ম্যানেজার।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুল টাইম।
প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
বয়সসীমা: ৩০ থেকে ৪৫ বছর।
কর্মস্থল: বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৫ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
চাকরি ডেস্ক
মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ শিশু একাডেমির বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ২২ নভেম্বর এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশ শিশু একাডেমির এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পদগুলো হলো জেলা শিশুবিষয়ক কর্মকর্তা, সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর, ডেটা এন্ট্রি অপারেটর, ইলেকট্রিশিয়ান, প্রজেক্টর অপারেটর, বুক বেয়ারার, হিসাবরক্ষণ অফিসার ও উচ্চমান সহকারী।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এসব পদের লিখিত পরীক্ষা ২২ নভেম্বর সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এবং বেলা আড়াইটা থেকে ৪টা পর্যন্ত রাজধানীর আজিমপুর গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। পদগুলোতে পরীক্ষার বিস্তারিত সময়সূচি প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
চাকরি ডেস্ক
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও অধিদপ্তরাধীন টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, পলিটেকনিক/ মনোটেকনিক ইনস্টিটিউটসমূহ ও আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়সমূহের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। ১১ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
পদের নাম: ফার্মাসিস্ট।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ ডিপ্লোমা ইন ফার্মেসি কোর্স।
বেতন: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।
পদের নাম: হিসাবরক্ষক।
পদসংখ্যা: ৪টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।
পদের নাম: উচ্চমান সহকারী।
পদসংখ্যা: ৪টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
পদের নাম: ইউডিএ কাম ডেটা প্রসেসর।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে বাংলায় ২৫ শব্দ এবং ইংরেজিতে ২৩ শব্দের গতি থাকতে হবে।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
পদের নাম: হিসাবরক্ষক।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
পদের নাম: কোষাধ্যক্ষ।
পদসংখ্যা: ৫টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
পদের নাম: সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর।
পদসংখ্যা: ৫টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি। কম্পিউটার ব্যবহারে দক্ষতা থাকতে হবে।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
পদের নাম: লাইব্রেরিয়ান।
পদসংখ্যা: ৪টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি এবং লাইব্রেরি সায়েন্সে ডিপ্লোমা ডিগ্রি।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
পদের নাম: কম্পাউন্ডার।
পদসংখ্যা: ৪টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
পদের নাম: অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।
পদসংখ্যা: ২৭টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: স্টোরকিপার (সাপ্লাই)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: ডেটা প্রসেসর।
পদসংখ্যা: ২৯টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: এলডিএ কাম-ডেটা প্রসেসর।
পদসংখ্যা: ৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: হিসাব সহকারী।
পদসংখ্যা: ৯টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: এলডিএ কাম-ক্যাশিয়ার।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: এলডিএ কাম-টাইপিস্ট।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: সহকারী লাইব্রেরিয়ান কাম-ক্যাটালগার।
পদসংখ্যা: ১১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রিসহ লাইব্রেরি সায়েন্স বিষয়ে সার্টিফিকেট কোর্স থাকতে হবে।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: ক্যাশ সরকার।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা।
পদের নাম: স্কিল্ডম্যান।
পদসংখ্যা: ৮টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: প্রাথমিক শিক্ষা ট্রেডে এসএসসি (ভোকেশনাল) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অথবা এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ ৬ মাস মেয়াদি কোর্সে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে।
বেতন: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা।
পদের নাম: অফিস সহায়ক।
পদসংখ্যা: ৯৬টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: আগামী ৩ ডিসেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
চাকরি ডেস্ক
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস। প্রতিষ্ঠানটির ভেটিং প্রসেস (তথ্য যাচাই-বাছাইকরণ) বিভাগে জুনিয়র এক্সিকিউটিভ/এক্সিকিউটিভ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গতকাল বুধবার (১২ নভেম্বর) এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।
পদের নাম: জুনিয়র এক্সিকিউটিভ/এক্সিকিউটিভ, ভেটিং প্রসেস (তথ্য যাচাই-বাছাইকরণ)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/সমমান অথবা এইচএসসি।
অন্যান্য যোগ্যতা: তথ্য সংগ্রহ, রিপোর্ট প্রস্তুতকরণ ও ডেটা ম্যানেজমেন্টে দক্ষতা।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিস।
প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ।
বয়সসীমা: ২২–৩০ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: ২৫,০০০–৩০,০০০ টাকা (মাসিক)।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী মোবাইল বিল, চিকিৎসা ভাতা, সাপ্তাহিক দুই দিন ছুটি, দুপুরের খাবার সুবিধা, প্রতিবছর ইনক্রিমেন্ট, দুটি উৎসব বোনাসের ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২২ নভেম্বর ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
