কর্মী নেবে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, আবেদন শেষ ২৫ নভেম্বর

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘হেড অব ইনভেস্টমেন্ট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৩ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: হেড অব ইনভেস্টমেন্ট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/সমমান অথবা স্নাতকোত্তর।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুল টাইম।
প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
বয়সসীমা: উল্লেখ করা হয়নি।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৫ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের রাজস্ব খাতভুক্ত ও অস্থায়ীভাবে রাজস্ব খাতে সৃজনকৃত বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ২৯ প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।
রোববার (১৬ নভেম্বর) মহাপরিচালক ড. মো. আব্দুল্লাহ ইউছুফ আখন্দ স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পদগুলো হলো: সিস্টেম অ্যানালিস্ট, প্রোগ্রামার, অ্যাসিস্ট্যান্ট মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার, প্রটোকল কর্মকর্তা এবং সহকারী এডিটর। এসব পদে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
গত ১৫ নভেম্বর সরকারি মোহাম্মদপুর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে বিকাল ৩-৪টা পর্যন্ত এসব পদে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা ব্যবহারিক/মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেবেন। নির্বাচিত প্রার্থীদের ব্যবহারিক/মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ওয়েবসাইট এবং প্রার্থীর মোবাইলে এসএমএসের মাধ্যমে যথাসময়ে জানানো হবে।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে পূবালী ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটিতে ‘হেড অব ব্র্যান্ড’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১০ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদনপত্র বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে।
পদের নাম: হেড অব ব্র্যান্ড
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাস্টার্স ডিগ্রিসহ ভালো একাডেমিক ফলাফল থাকতে হবে। কোনো পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণি/সমমানের জিপিএ বা সিজিপিএ থাকলে আবেদনযোগ্য হবেন না। বিদেশি ডিগ্রিধারীদের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক সমমান সার্টিফিকেট থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা বহুজাতিক কোম্পানিতে কমপক্ষে ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বর্তমানে হেড/ডেপুটি হেড অব ব্র্যান্ড বা সমমানের পদে সফলভাবে কাজ করার প্রমাণিত অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয়েই আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: ৩১ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ সর্বোচ্চ ৫০ বছর।
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীদের ‘জেনারেল ম্যানেজার, হিউম্যান রিসোর্সেস ডিভিশন, পূবালী ব্যাংক পিএলসি, ২৬ দিলকুশা এ/সি, ঢাকা-১০০০’ বরারবর আবেদন পৌঁছাতে হবে। এ ছাড়া এখানে ক্লিক করে প্রার্থী প্রতিষ্ঠানটির বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা সেভ দ্য চিলড্রেন। সংস্থাটিতে ওটি ইনচার্জ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৩ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ওটি ইনচার্জ।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: নার্সিংয়ে বিএসসি/ ডিপ্লোমা।
অভিজ্ঞতা: নার্সিংয়ে ৫–৭ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।
কর্মস্থল: কক্সবাজার (টেকনাফ)।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৯ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
বাংলাদেশ শিশু একাডেমির রাজস্ব খাতভুক্ত বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট ২৬টি পদের বিপরীতে ২০৭ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।
একাডেমির উপপরিচালক (উপসচিব) শিউলি রহমান তিন্নী স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পদগুলো হলো হিসাবরক্ষক, লাইব্রেরিয়ান কাম মিউজিয়াম কিপার এবং অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক। ১৪ নভেম্বর এসব পদে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা ব্যবহারিক বা মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেবেন।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, লিখিত পরীক্ষায় নির্বাচিত প্রার্থীদের ব্যবহারিক বা মৌখিক পরীক্ষার তারিখ পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ শিশু একাডেমির ওয়েবসাইট এবং টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড থেকে খুদে বার্তার মাধ্যমে অবহিত করা হবে।
