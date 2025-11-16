Ajker Patrika
ব্যাংক

পূবালী ব্যাংকে চাকরি, ৫০ বছরেও আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
পূবালী ব্যাংকে চাকরি, ৫০ বছরেও আবেদনের সুযোগ

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে পূবালী ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটিতে ‘হেড অব ব্র্যান্ড’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১০ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদনপত্র বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে।

পদের নাম: হেড অব ব্র্যান্ড

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাস্টার্স ডিগ্রিসহ ভালো একাডেমিক ফলাফল থাকতে হবে। কোনো পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণি/সমমানের জিপিএ বা সিজিপিএ থাকলে আবেদনযোগ্য হবেন না। বিদেশি ডিগ্রিধারীদের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক সমমান সার্টিফিকেট থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা বহুজাতিক কোম্পানিতে কমপক্ষে ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বর্তমানে হেড/ডেপুটি হেড অব ব্র্যান্ড বা সমমানের পদে সফলভাবে কাজ করার প্রমাণিত অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয়েই আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: ৩১ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ সর্বোচ্চ ৫০ বছর।

কর্মস্থল: যে কোনো স্থান।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীদের ‘জেনারেল ম্যানেজার, হিউম্যান রিসোর্সেস ডিভিশন, পূবালী ব্যাংক পিএলসি, ২৬ দিলকুশা এ/সি, ঢাকা-১০০০’ বরারবর আবেদন পৌঁছাতে হবে। এ ছাড়া এখানে ক্লিক করে প্রার্থী প্রতিষ্ঠানটির বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩০ নভেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

নিয়োগচাকরির খবরচাকরিনির্বাচিত চাকরিব্যাংক চাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

ওটি ইনচার্জ পদে কর্মী নেবে সেভ দ্য চিলড্রেন, নেই বয়সসীমা

ওটি ইনচার্জ পদে কর্মী নেবে সেভ দ্য চিলড্রেন, নেই বয়সসীমা

শিশু একাডেমির লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ২০৭

শিশু একাডেমির লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ২০৭

কর্মী নেবে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক, আবেদন শেষ ২০ নভেম্বর

কর্মী নেবে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক, আবেদন শেষ ২০ নভেম্বর

ব্রাঞ্চ ম্যানেজার নেবে গাজী গ্রুপ, ৪৫ বছরেও করা যাবে আবেদন

ব্রাঞ্চ ম্যানেজার নেবে গাজী গ্রুপ, ৪৫ বছরেও করা যাবে আবেদন

এনজিও

ওটি ইনচার্জ পদে কর্মী নেবে সেভ দ্য চিলড্রেন, নেই বয়সসীমা

চাকরি ডেস্ক 
ওটি ইনচার্জ পদে কর্মী নেবে সেভ দ্য চিলড্রেন, নেই বয়সসীমা

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা সেভ দ্য চিলড্রেন। সংস্থাটিতে ওটি ইনচার্জ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৩ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ওটি ইনচার্জ।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: নার্সিংয়ে বিএসসি/ ডিপ্লোমা।

অভিজ্ঞতা: নার্সিংয়ে ৫–৭ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: কক্সবাজার (টেকনাফ)।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৯ নভেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

চাকরির খবরচাকরিএনজিও
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

পূবালী ব্যাংকে চাকরি, ৫০ বছরেও আবেদনের সুযোগ

পূবালী ব্যাংকে চাকরি, ৫০ বছরেও আবেদনের সুযোগ

শিশু একাডেমির লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ২০৭

শিশু একাডেমির লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ২০৭

কর্মী নেবে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক, আবেদন শেষ ২০ নভেম্বর

কর্মী নেবে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক, আবেদন শেষ ২০ নভেম্বর

ব্রাঞ্চ ম্যানেজার নেবে গাজী গ্রুপ, ৪৫ বছরেও করা যাবে আবেদন

ব্রাঞ্চ ম্যানেজার নেবে গাজী গ্রুপ, ৪৫ বছরেও করা যাবে আবেদন

সরকারি

শিশু একাডেমির লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ২০৭

চাকরি ডেস্ক 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

বাংলাদেশ শিশু একাডেমির রাজস্ব খাতভুক্ত বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট ২৬টি পদের বিপরীতে ২০৭ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।

একাডেমির উপপরিচালক (উপসচিব) শিউলি রহমান তিন্নী স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পদগুলো হলো হিসাবরক্ষক, লাইব্রেরিয়ান কাম মিউজিয়াম কিপার এবং অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক। ১৪ নভেম্বর এসব পদে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা ব্যবহারিক বা মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেবেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, লিখিত পরীক্ষায় নির্বাচিত প্রার্থীদের ব্যবহারিক বা মৌখিক পরীক্ষার তারিখ পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ শিশু একাডেমির ওয়েবসাইট এবং টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড থেকে খুদে বার্তার মাধ্যমে অবহিত করা হবে।

বিষয়:

চাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

পূবালী ব্যাংকে চাকরি, ৫০ বছরেও আবেদনের সুযোগ

পূবালী ব্যাংকে চাকরি, ৫০ বছরেও আবেদনের সুযোগ

ওটি ইনচার্জ পদে কর্মী নেবে সেভ দ্য চিলড্রেন, নেই বয়সসীমা

ওটি ইনচার্জ পদে কর্মী নেবে সেভ দ্য চিলড্রেন, নেই বয়সসীমা

কর্মী নেবে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক, আবেদন শেষ ২০ নভেম্বর

কর্মী নেবে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক, আবেদন শেষ ২০ নভেম্বর

ব্রাঞ্চ ম্যানেজার নেবে গাজী গ্রুপ, ৪৫ বছরেও করা যাবে আবেদন

ব্রাঞ্চ ম্যানেজার নেবে গাজী গ্রুপ, ৪৫ বছরেও করা যাবে আবেদন

ব্যাংক

কর্মী নেবে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক, আবেদন শেষ ২০ নভেম্বর

চাকরি ডেস্ক 
কর্মী নেবে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক, আবেদন শেষ ২০ নভেম্বর

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড। বেসরকারি ব্যাংকটিতে অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১২ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট (হেড অব ইন্টারনাল কন্ট্রোল অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স)।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি

অন্যান্য যোগ্যতা: ব্যাংকিং সেক্টরে কাজের দক্ষতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৫০ বছর।

বেতন ও অন্যান্য সুবিধা: ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন–বোনাস ও বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২০ নভেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

চাকরির খবরচাকরিব্যাংক চাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

পূবালী ব্যাংকে চাকরি, ৫০ বছরেও আবেদনের সুযোগ

পূবালী ব্যাংকে চাকরি, ৫০ বছরেও আবেদনের সুযোগ

ওটি ইনচার্জ পদে কর্মী নেবে সেভ দ্য চিলড্রেন, নেই বয়সসীমা

ওটি ইনচার্জ পদে কর্মী নেবে সেভ দ্য চিলড্রেন, নেই বয়সসীমা

শিশু একাডেমির লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ২০৭

শিশু একাডেমির লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ২০৭

ব্রাঞ্চ ম্যানেজার নেবে গাজী গ্রুপ, ৪৫ বছরেও করা যাবে আবেদন

ব্রাঞ্চ ম্যানেজার নেবে গাজী গ্রুপ, ৪৫ বছরেও করা যাবে আবেদন

বেসরকারি

ব্রাঞ্চ ম্যানেজার নেবে গাজী গ্রুপ, ৪৫ বছরেও করা যাবে আবেদন

চাকরি ডেস্ক 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান গাজী গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘ব্রাঞ্চ ম্যানেজার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১২ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ব্রাঞ্চ ম্যানেজার।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুল টাইম।

প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: ৩০ থেকে ৪৫ বছর।

কর্মস্থল: বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৫ নভেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

চাকরির খবরবেসরকারি চাকরিচাকরির প্রস্তুতিচাকরিনির্বাচিত চাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

পূবালী ব্যাংকে চাকরি, ৫০ বছরেও আবেদনের সুযোগ

পূবালী ব্যাংকে চাকরি, ৫০ বছরেও আবেদনের সুযোগ

ওটি ইনচার্জ পদে কর্মী নেবে সেভ দ্য চিলড্রেন, নেই বয়সসীমা

ওটি ইনচার্জ পদে কর্মী নেবে সেভ দ্য চিলড্রেন, নেই বয়সসীমা

শিশু একাডেমির লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ২০৭

শিশু একাডেমির লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ২০৭

কর্মী নেবে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক, আবেদন শেষ ২০ নভেম্বর

কর্মী নেবে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক, আবেদন শেষ ২০ নভেম্বর