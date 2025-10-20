স্নাতক পাসেই সিটি ব্যাংকে চাকরির সুযোগ

চাকরি ডেস্ক
নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে সিটি ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটি লিয়াবিলিটি সেলস-ব্যাঞ্চেস বিভাগ টেম্পরারি/অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার পদে জনবল নিয়োগ নেবে। আবেদন করা যাবে আগামী ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: টেম্পরারি/অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার
বিভাগ: লিয়াবিলিটি সেলস-ব্যাঞ্চেস
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।
অন্যান্য যোগ্যতা: দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং মাসিক ভিত্তিতে কল রিপোর্ট প্রস্তুত এবং ক্লায়েন্টদের দ্বারা আবেদনপত্র সঠিকভাবে পূরণ করা এবং নথিগুলোর প্রমাণীকরণের বিষয়ে দক্ষতা।
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
চাকরির ধরন: ফুলটাইম
কর্মক্ষেত্র: অফিসে
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)
বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: যেকোনো স্থানে
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
অন্যান্য সুবিধা: নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরো বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।
আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৫ অক্টোবর ২০২৫
