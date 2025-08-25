আইসিবি ইসলামিক ব্যাংকে চাকরি, ৫০ বছরেও আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক
সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড। বাণিজ্যিক ইসলামি ব্যাংকটি ফিন্যান্স অফিসার পদে একাধিক কর্মী নেবে। আজ ২৫ আগস্ট থেকে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ফিন্যান্স অফিসার
পদসংখ্যা: ১টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অ্যাকাউন্টিং/ফিন্যান্স/ব্যাংকিংয়ে স্নাতকোত্তর/এমবিএ থাকতে হবে।
অন্যান্য যোগ্যতা: বাংলা ও ইংরেজিতে কথা বলা এবং লেখায় সাবলীল হতে হবে। এমএস ওয়ার্ড, এক্সেল, আউটলুক, পিপিটি ইত্যাদিতে দক্ষতা।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৫ বছর
চাকরির ধরন: ফুলটাইম
কর্মক্ষেত্র: অফিসে
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৫০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
অন্যান্য সুবিধা: নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।
আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে।
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ আগস্ট ২০২৫
সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড। বাণিজ্যিক ইসলামি ব্যাংকটি ফিন্যান্স অফিসার পদে একাধিক কর্মী নেবে। আজ ২৫ আগস্ট থেকে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ফিন্যান্স অফিসার
পদসংখ্যা: ১টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অ্যাকাউন্টিং/ফিন্যান্স/ব্যাংকিংয়ে স্নাতকোত্তর/এমবিএ থাকতে হবে।
অন্যান্য যোগ্যতা: বাংলা ও ইংরেজিতে কথা বলা এবং লেখায় সাবলীল হতে হবে। এমএস ওয়ার্ড, এক্সেল, আউটলুক, পিপিটি ইত্যাদিতে দক্ষতা।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৫ বছর
চাকরির ধরন: ফুলটাইম
কর্মক্ষেত্র: অফিসে
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৫০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
অন্যান্য সুবিধা: নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।
আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে।
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ আগস্ট ২০২৫
একটি মানসম্পন্ন গবেষণাপত্র লেখা মানে নতুন জ্ঞানের দরজা খোলা এবং নিজের চিন্তাভাবনা বিশ্ব দরবারে পৌঁছে দেওয়া। এটি শুধু একাডেমিক সাফল্য নয়, বরং পরিচিতিরও অন্যতম মাধ্যম। তবে প্রশ্ন হলো, কোথা থেকে শুরু করবেন? কীভাবে তথ্য সংগ্রহ করবেন? এবং কোথায় জমা দেবেন?১ দিন আগে
তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ১ ধরনের শূন্য পদে মোট ৪৯৭ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ১৪ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। গত সোমবার (১৮ আগস্ট) থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।২ দিন আগে
বরিশাল সিটি করপোরেশনে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। করপোরেশনে সাত ধরনের শূন্য পদে সাতজনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ১৪ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহীদের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত নিয়ম অনুসরণ করে আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।২ দিন আগে
স্কুলে মেধাবী শিক্ষার্থী, ক্রীড়াক্ষেত্রে স্বাভাবিক প্রতিভাধর খেলোয়াড়, আর সঙ্গীতে অসাধারণ শিশু প্রতিভাদের প্রশংসা করি। তবে সফলতার জন্য জন্মগত মেধা বা জিনিয়াস হওয়া বাধ্যতামূলক নয়। বরং যারা প্রতিদিন ছোট ছোট ইতিবাচক অভ্যাস গড়ে তোলে, নিয়মিত চেষ্টা করে, তারাই শেষ পর্যন্ত গন্তব্যে পৌঁছায়।২ দিন আগে