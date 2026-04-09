Ajker Patrika
ব্যাংক

নতুনদের জন্য সুখবর, অভিজ্ঞতা ছাড়াই ব্যাংক এশিয়ায় চাকরির সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
ব্যাংকিং খাতে ক্যারিয়ার গড়ার স্বপ্ন দেখছেন, কিন্তু অভিজ্ঞতার অভাবে পিছিয়ে পড়ছেন? তাহলে আপনার জন্য এসেছে দারুণ একটি সুযোগ। দেশের অন্যতম বেসরকারি বাণিজ্যিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যাংক এশিয়া পিএলসি জনবল নিয়োগের নতুন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘সার্ভিস অ্যাম্বাসেডর—অ্যাসিস্ট্যান্ট রিলেশনশিপ অফিসার (এআরও)’ পদে কর্মী নেবে। ইতিমধ্যে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, যা চলবে ২২ এপ্রিল পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা সহজেই অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: সার্ভিস অ্যাম্বাসেডর—অ্যাসিস্ট্যান্ট রিলেশনশিপ অফিসার (এআরও)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: প্রয়োজন নেই।

অতিরিক্ত যোগ্যতা: ব্যাংকিং প্রক্রিয়া ও এমএস অফিসসহ কম্পিউটারের প্রাথমিক জ্ঞান।

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী ও পুরুষ উভয়েই আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: ন্যূনতম ২১ বছর।

কর্মস্থল: বাংলাদেশের যেকোনো স্থানে।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে।

আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে এবং বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখুন এখানে

আবেদনের শেষ সময়: ২২ এপ্রিল, ২০২৬।

বিষয়:

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরচাকরিব্যাংক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

