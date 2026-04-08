ব্র্যাকের মাইক্রোফাইন্যান্স প্রোগ্রামে নিয়োগের সুযোগ, থাকছে পিতৃত্ব ছুটি

সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ব্র্যাক। প্রতিষ্ঠানটির মাইক্রোফাইন্যান্স প্রোগ্রামে ‘প্রশাসনিক ও অবকাঠামো কর্মকর্তা’ পদে কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: প্রশাসনিক ও অবকাঠামো কর্মকর্তা (মাইক্রোফাইন্যান্স প্রোগ্রাম)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সিভিল, আর্কিটেকচার, স্ট্রাকচারাল সিভিল অথবা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ব্যাচেলর বা ডিপ্লোমা ডিগ্রি থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা: ন্যূনতম ২ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। নির্মাণকাজ সম্পর্কিত পদ্ধতি ও সরঞ্জাম সম্পর্কে জ্ঞান, কন্ট্রাক্টর ব্যবস্থাপনা এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা প্রয়োজন। পাশাপাশি 2D মডেলিংয়ে AutoCAD-এ পারদর্শী হতে হবে।

কর্মস্থল: ব্র্যাক ফিল্ড অফিস

বেতন: সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

অন্যান্য সুবিধা: উৎসব বোনাস, অবদানভিত্তিক পেনশন, গ্র্যাচুইটি, পারফরম্যান্স বোনাস, মাতৃত্ব ও পিতৃত্ব ছুটি, স্বাস্থ্য ও জীবনবিমা এবং নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা বিস্তারিত তথ্য ও আবেদন করতে লিংকে প্রবেশ করুন।

আবেদনের শেষ তারিখ: ১৪ এপ্রিল ২০২৬

আ.লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধের অধ্যাদেশ: শেষ মুহূর্তে সময় চাইলেন বিরোধীদলীয় নেতা, স্পিকার বললেন—সুযোগ নেই

ইরানের ১০ দফা প্রস্তাব—শান্তির রূপরেখা নাকি ট্রাম্পের জন্য কূটনৈতিক ফাঁদ

হরমুজ প্রণালিতে কি ইরানের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হলো

আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ রেখেই সন্ত্রাসবিরোধী অধ্যাদেশ সংসদে পাস

যুদ্ধবিরতি: হরমুজ থেকে টোল আদায় করবে ইরান-ওমান

পাঠকের আগ্রহ

যুদ্ধবিরতি আলোচনার টেবিলে জায়গাই হয়নি ইসরায়েলের—বিরোধীদলীয় নেতার আক্ষেপ

যুদ্ধবিরতি আলোচনার টেবিলে জায়গাই হয়নি ইসরায়েলের—বিরোধীদলীয় নেতার আক্ষেপ

বেছে বেছে ইরানের বিশ্ববিদ্যালয় ও এআই অবকাঠামোতে হামলা করেছে ইসরায়েল

বেছে বেছে ইরানের বিশ্ববিদ্যালয় ও এআই অবকাঠামোতে হামলা করেছে ইসরায়েল

যুদ্ধবিরতির মাঝেও জ্বলছে লেবানন: হিজবুল্লাহর হামলা বন্ধের ঘোষণা, ইসরায়েলের নতুন আক্রমণ

যুদ্ধবিরতির মাঝেও জ্বলছে লেবানন: হিজবুল্লাহর হামলা বন্ধের ঘোষণা, ইসরায়েলের নতুন আক্রমণ

জমি নিয়ে বিরোধে ভাতিজার ছোড়া ঢিলের আঘাতে চাচা নিহত

জমি নিয়ে বিরোধে ভাতিজার ছোড়া ঢিলের আঘাতে চাচা নিহত

শ্রীপুরে চীনা চাষির খেতে ১ ফুট লম্বা মরিচ

শ্রীপুরে চীনা চাষির খেতে ১ ফুট লম্বা মরিচ

সম্পর্কিত

ব্র্যাকের মাইক্রোফাইন্যান্স প্রোগ্রামে নিয়োগের সুযোগ, থাকছে পিতৃত্ব ছুটি

ব্র্যাকের মাইক্রোফাইন্যান্স প্রোগ্রামে নিয়োগের সুযোগ, থাকছে পিতৃত্ব ছুটি

অভিজ্ঞতা ছাড়াই চাকরির সুযোগ মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে

অভিজ্ঞতা ছাড়াই চাকরির সুযোগ মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে

আমাজনে ব্র্যান্ড গড়ে সফল মঈনুল ইসলাম

আমাজনে ব্র্যান্ড গড়ে সফল মঈনুল ইসলাম

৪৭তম বিসিএস: লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৩৬৩১

৪৭তম বিসিএস: লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৩৬৩১