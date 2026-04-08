ব্র্যাকের মাইক্রোফাইন্যান্স প্রোগ্রামে নিয়োগের সুযোগ, থাকছে পিতৃত্ব ছুটি

সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ব্র্যাক। প্রতিষ্ঠানটির মাইক্রোফাইন্যান্স প্রোগ্রামে ‘প্রশাসনিক ও অবকাঠামো কর্মকর্তা’ পদে কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: প্রশাসনিক ও অবকাঠামো কর্মকর্তা (মাইক্রোফাইন্যান্স প্রোগ্রাম)
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সিভিল, আর্কিটেকচার, স্ট্রাকচারাল সিভিল অথবা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ব্যাচেলর বা ডিপ্লোমা ডিগ্রি থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা: ন্যূনতম ২ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। নির্মাণকাজ সম্পর্কিত পদ্ধতি ও সরঞ্জাম সম্পর্কে জ্ঞান, কন্ট্রাক্টর ব্যবস্থাপনা এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা প্রয়োজন। পাশাপাশি 2D মডেলিংয়ে AutoCAD-এ পারদর্শী হতে হবে।
কর্মস্থল: ব্র্যাক ফিল্ড অফিস
বেতন: সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।
অন্যান্য সুবিধা: উৎসব বোনাস, অবদানভিত্তিক পেনশন, গ্র্যাচুইটি, পারফরম্যান্স বোনাস, মাতৃত্ব ও পিতৃত্ব ছুটি, স্বাস্থ্য ও জীবনবিমা এবং নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা বিস্তারিত তথ্য ও আবেদন করতে লিংকে প্রবেশ করুন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ১৪ এপ্রিল ২০২৬
