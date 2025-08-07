Ajker Patrika
বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকে অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার পদে চাকরি

চাকরি ডেস্ক 
আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। দেশের অন্যতম বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানটি ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেবে। গত ৪ আগস্ট বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমান। অথবা স্নাতকোত্তর/এমবিএ ডিগ্রিধারীরা আবেদন করতে পারবেন।

চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন (ফুলটাইম)।

প্রার্থীর ধরন: নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

কর্মক্ষেত্র: অফিসভিত্তিক।

কর্মস্থল: বাংলাদেশের যেকোনো স্থান।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩২ বছর।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ আগস্ট, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

