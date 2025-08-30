৮০ কর্মী নেবে নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশন

চাকরি ডেস্ক
নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ২৯ ধরনের শূন্য পদে ৮০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হবে। ২৪ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগামী ৭ সেপ্টেম্বর থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হবে।
পদের নাম: সহকারী প্রোগ্রামার।
পদসংখ্যা: ১ টি।
যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩, ০৬০ টাকা।
পদের নাম: জিআইএস অ্যানালিস্ট।
পদসংখ্যা: ১ টি।
যোগ্যতা: নগর পরিকল্পনা বা ভূগোল বা পরিবেশবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩, ০৬০ টাকা।
পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)।
পদসংখ্যা: ১ টি।
যোগ্যতা: পুরকৌশল বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩, ০৬০ টাকা।
পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)।
পদসংখ্যা: ১ টি।
যোগ্যতা: তড়িৎকৌশল বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩, ০৬০ টাকা।
পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)।
পদসংখ্যা: ১ টি।
যোগ্যতা: যন্ত্রকৌশল বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩, ০৬০ টাকা।
পদের নাম: মেডিকেল অফিসার।
পদসংখ্যা: ২ টি।
যোগ্যতা: এমবিবিএস বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩, ০৬০ টাকা।
পদের নাম: আইন কর্মকর্তা।
পদসংখ্যা: ২ টি।
যোগ্যতা: আইনে স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩, ০৬০ টাকা।
পদের নাম: সহকারী সচিব।
পদসংখ্যা: ২ টি।
যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩, ০৬০ টাকা।
পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)।
পদসংখ্যা: ২ টি।
যোগ্যতা: তড়িৎকৌশল বিষয়ে ৪ বছরমেয়াদি ডিপ্লোমা।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮, ৬৪০ টাকা।
পদের নাম: কর কর্মকর্তা।
পদসংখ্যা: ১ টি।
যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮, ৬৪০ টাকা।
পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)।
পদসংখ্যা: ১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: পুরকৌশল বিষয়ে ৪ বছরমেয়াদি ডিপ্লোমা।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮, ৬৪০ টাকা।
পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)।
পদসংখ্যা: ১ টি।
যোগ্যতা: যন্ত্রকৌশল বিষয়ে ডিপ্লোমা।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮, ৬৪০ টাকা।
পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর।
পদসংখ্যা: ১ টি।
যোগ্যতা: বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক বা সমমান।
বেতন: ১১,০০০-২৬, ৫৯০ টাকা।
পদের নাম: আইন সহকারী।
পদসংখ্যা: ১ টি।
যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ১০,২০০-২৪, ৬৮০ টাকা।
পদের নাম: ওয়ার্ড সচিব।
পদসংখ্যা: ২৭ টি।
যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ১০,২০০-২৪, ৬৮০ টাকা।
পদের নাম: মাওলানা কাম রেজিস্ট্রার।
পদসংখ্যা: ৩ টি।
যোগ্যতা: ফাজিল ডিগ্রি।
বেতন: ১০,২০০-২৪, ৬৮০ টাকা।
পদের নাম: ক্যাশিয়ার।
পদসংখ্যা: ১ টি।
যোগ্যতা: বাণিজ্য বিভাগ থেকে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ১০,২০০-২৪, ৬৮০ টাকা।
পদের নাম: বাজার পরিদর্শক।
পদসংখ্যা: ১ টি।
যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ১০,২০০-২৪, ৬৮০ টাকা।
পদের নাম: লাইসেন্স ইন্সপেক্টর।
পদসংখ্যা: ২ টি।
যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন স্কেল: ৯,৭০০-২৩, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম: পরিচ্ছন্ন পরিদর্শক।
পদসংখ্যা: ২ টি।
যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ৯,৭০০-২৩, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম: সহকারী কর নির্ধারক।
পদসংখ্যা: ৩ টি।
যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমান।
বেতন: ৯,৭০০-২৩, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম: সহকারী কর আদায়কারী।
পদসংখ্যা: ১০ টি।
যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমান।
বেতন: ৯,৭০০-২৩, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম: সার্ভেয়ার।
পদসংখ্যা: ২ টি।
যোগ্যতা: জরিপ বিষয়ে ৪ বছরমেয়াদি ডিপ্লোমা।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম: রাজস্ব আদায় সহকারী।
পদসংখ্যা: ২ টি।
যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম: কমিউনিটি কর্মী।
পদসংখ্যা: ২ টি।
যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।
পদসংখ্যা: ৩ টি।
যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম: বাতি পরিদর্শক।
পদখ্যা: ২টি।
যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম: মশকনিধন সুপারভাইজার।
পদসংখ্যা: ৩ টি।
যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম: মেকানিক।
পদসংখ্যা: ১ টি।
যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি: আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
