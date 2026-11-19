রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ব্যবহারিক পরীক্ষা ২৩ নভেম্বর
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) দুটি পদের লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ব্যবহারিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। ২৩ নভেম্বর (সোমবার) বেলা ২টায় রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের (আইসিটি টাওয়ার) কেন্দ্রে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর সচিব (উপসচিব) মো. বজলুর রশীদ স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ৬ নভেম্বর অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মোট ১৬৮ প্রার্থী ব্যবহারিক পরীক্ষায় অংশ নেবেন। তাঁদের মধ্যে ‘সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর’ (১৪তম গ্রেড) পদে উত্তীর্ণ ৮ জনের সাঁটলিপি ও কম্পিউটার মুদ্রাক্ষর পরীক্ষা নেওয়া হবে। অন্যদিকে, ‘নিম্নমান সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক’ (১৬তম গ্রেড) পদে উত্তীর্ণ ১৬০ প্রার্থীর শুধু কম্পিউটার মুদ্রাক্ষর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
পরীক্ষাসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর নিজস্ব ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।