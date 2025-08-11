Ajker Patrika
নির্বাচন কমিশনের ৯ পদের ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ৪৩৪৫

নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ও এর আওতাধীন মাঠপর্যায়ের কার্যালয়ের ১৩তম হতে ১৬তম গ্রেডভুক্ত ৯টি পদের নৈর্ব্যক্তিক (এমসিকিউ) পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির উপসচিব (জনবল) খোরশেদ আলম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে মোট ৪ হাজার ৩৪৫ প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।

উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। পদগুলো হলো—কম্পিউটার অপারেটর, সাঁট-লিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর, সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর, ফিজিক্যাল ইন্সট্রাক্টর (পুরুষ ও মহিলা), উচ্চমান সহকারী, স্টোরকিপার, হিসাব সহকারী, চিকিৎসা সহকারী, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।

৮ আগস্ট এসব পদের নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, লিখিত পরীক্ষার তারিখ ও সময় পরবর্তীকালে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের ওয়েবসাইটে ও আবেদনকারীদের মোবাইলে খুদে বার্তার মাধ্যমে জানানো হবে।

পরীক্ষাচাকরির খবরফল প্রকাশচাকরি
