বারির ৪ পদের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ২১
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) রাজস্ব খাতভুক্ত চারটি পদের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। ২০ নভেম্বর অনুষ্ঠিত এই পরীক্ষায় মোট ২১ জন প্রার্থী মৌখিক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত হয়েছেন।
বারির সেবা ও সরবরাহ উইংয়ের পরিচালক ড. মো. মোশাররফ হোসেন মোল্লা স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।
প্রকাশিত ফলাফল অনুযায়ী, ১০ম গ্রেডভুক্ত ‘গ্রন্থাগারিক’ পদে ৬ জন, ‘উপসহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)’ পদে ৫ জন, ‘এস্টিমেটর’ পদে ৫ জন এবং ‘ফোরম্যান’ পদে ৫ জন প্রার্থী মৌখিক পরীক্ষার জন্য উত্তীর্ণ হয়েছেন।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বরসহ পূর্ণাঙ্গ ফলাফল বারির নিজস্ব ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। এ ছাড়া নির্বাচিত প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার সূচি পরে ইনস্টিটিউটের ওয়েবসাইট এবং প্রার্থীদের মুঠোফোনে এসএমএসের মাধ্যমে যথাসময়ে জানিয়ে দেওয়া হবে।