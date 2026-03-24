ঢাকায় নিয়োগ দেবে প্রিমিয়ার ব্যাংক, আবেদন শেষ এপ্রিলে

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসি। ব্যাংকটির ‘অফিসিয়াল ফর আইটি সিকিউরিটি অ্যান্ড গভর্ন্যান্স ডিভিশন’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৫ মার্চ এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: অফিসিয়াল ফর আইটি সিকিউরিটি অ্যান্ড গভর্ন্যান্স ডিভিশন।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৪ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুল টাইম।
প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৪৫ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এ লিংকে গিয়ে বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে পারবেন ও আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৪ এপ্রিল, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
