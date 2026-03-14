সংসদ সচিবালয়ের ডেটা এন্ট্রি পদের পরীক্ষা ৩০ মার্চ

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের ডেটা এন্ট্রি বা কন্ট্রোল সুপারভাইজার (১০ম গ্রেড) পদের ব্যবহারিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। সূচি অনুযায়ী, আগামী ৩০ মার্চ এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এতে মোট ২১ জন প্রার্থী অংশ নেবেন।
পিএসসির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (নন-ক্যাডার) দিলাওয়েজ দুরদানা স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এর আগে, এই পদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা ব্যবহারিক পরীক্ষায় অংশ নেবেন।
বিজ্ঞপ্ততিতে বলা হয়েছে, ব্যবহারিক পরীক্ষা আগামী ৩০ মার্চ সকাল ১০টায় আগারগাঁওয়ে অবস্থিত সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত হবে। প্রার্থীকে সকাল সাড়ে ৯টার মধ্যে পরীক্ষার হলে উপস্থিত থাকতে হবে। কোনো প্রার্থী ব্যবহারিক পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকলে তাঁর প্রার্থিতা বাতিল বলে গণ্য হবে।
কোনো প্রার্থীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত কোনো শর্তের গুরুতর ঘাটতি পাওয়া গেলে মৌখিক পরীক্ষার আগে বা পরে যেকোনো পর্যায়ে ওই প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল বলে গণ্য হবে। ব্যবহারিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং যোগ্য আবেদনকারীদের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। এ বিষয়ে পরবর্তী সময়ে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো হবে।
