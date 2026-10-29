২২৮ জনকে নেবে আনসার ও ভিডিপি
বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর (আনসার-ভিডিপি) বেসামরিক শাখার বিভিন্ন পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। বাহিনীতে ১৩তম থেকে ২০তম গ্রেডের আওতাধীন ১৬টি ভিন্ন ক্যাটাগরিতে মোট ২২৮ জন জনবল নিয়োগ দেবে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে নির্ধারিত ওয়েবসাইটে গিয়ে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন। পদের ধরন অনুযায়ী আবেদন ফি নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১ থেকে ৯ নম্বর পদের জন্য আবেদন ফি ১০০ টাকা এবং ১০ থেকে ১৬ নম্বর পদের জন্য আবেদন ফি ৫০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। বাহিনীতে যোগদানে ইচ্ছুক ও যোগ্য প্রার্থীদের আজ ২৯ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখের মধ্যে আবেদন করতে হবে। আবেদন-সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য ও নিয়মাবলি বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।