Ajker Patrika
> ইসলাম

খোদাভীতি—দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার সোপান

নাঈমুল হাসান তানযীম 
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

তাকওয়া তথা খোদাভীতি সৃষ্টি হয় গুনাহমুক্ত জীবন গঠনের দ্বারা। আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারিমে অনেক জায়গায় তাকওয়া অর্জনের আদেশ করেছেন।

বলেছেন, ‘হে ইমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় করো। তাঁর নৈকট্য অর্জনের জন্য রাস্তা তালাশ করো এবং তাঁর রাস্তায় মেহনত করো। যাতে এসব কিছুর ফলে তোমাদের সফলতা অর্জিত হয় দুনিয়াতেও, আখিরাতেও।’ (সুরা মায়িদা: ৩৫)

মুফাসসিরগণ ‘তাঁর নৈকট্য অর্জনের জন্য রাস্তা তালাশ করো’ এ অংশের ব্যাখ্যায় দুটি বিষয়ের কথা বলেন—

  • এক. বেশি বেশি নেক আমল করা।
  • দুই. আল্লাহওয়ালা এবং বুজুর্গ ব্যক্তিদের সান্নিধ্য গ্রহণ করা।

তাকওয়া অর্জনের জন্য সবচেয়ে ফলপ্রসূ আমল যেটা তা হলো সব সময় মাথায় এই বিষয়টা রাখা—‘আমি যা কিছু করছি সবকিছু আল্লাহ তাআলা পর্যবেক্ষণ করছেন।’ যেমনটি কোরআনে এসেছে, ‘তোমরা যা করছ, সব তিনি জানেন।’ (সুরা নাহল: ৯১)

তাহলে আমাদের সকল পাপ ও অন্যায় কাজ কমে যাবে। কোনো খারাপ কাজ করতে গেলেই এই ভাবনা চলে আসবে যে, আল্লাহ তাআলা তো দেখছেন।

তাকওয়া অর্জনের জন্য আরও যে দুটি বিষয়ের ওপর আমল করা বেশি জরুরি তা হচ্ছে, জবান ও লজ্জাস্থানের হেফাজত করা। কারণ, মানুষ যত পাপ কাজ করে তার অধিকাংশই হয় এই দুই অঙ্গের দ্বারা।

আর তাই রাসুল (সা.) হাদিসে বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি উভয় চোয়ালের মধ্যভাগ তথা জিহ্বা এবং উভয় পায়ের মধ্যভাগ তথা লজ্জাস্থান হেফাজত করার দায়িত্ব গ্রহণ করবে, আমি তার জন্য জান্নাতের দায়িত্ব গ্রহণ করব।’ (সহিহ্ বুখারি: ৬৪৭৪)

বিষয়:

ইসলামইবাদত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ঠাকুরগাঁও হাসপাতালে ‘দলীয়’ অভিযোগে চাকরি গেল ৩৫ জনের

ঠাকুরগাঁও হাসপাতালে ‘দলীয়’ অভিযোগে চাকরি গেল ৩৫ জনের

ক্ষমতায় গেলে ১৮ মাসে এক কোটি মানুষের চাকরি হবে: আমীর খসরু

ক্ষমতায় গেলে ১৮ মাসে এক কোটি মানুষের চাকরি হবে: আমীর খসরু

খুলনায় শিশুপল্লিতে কিশোরীর রহস্যজনক মৃত্যু

খুলনায় শিশুপল্লিতে কিশোরীর রহস্যজনক মৃত্যু

টিকটকে প্রেম-গোপনে বিয়ে, অতঃপর লাশ হয়ে ফিরলেন কলেজছাত্র

টিকটকে প্রেম-গোপনে বিয়ে, অতঃপর লাশ হয়ে ফিরলেন কলেজছাত্র

মসজিদের টাকা আত্মসাৎ, বিএনপি নেতাকে শোকজ

মসজিদের টাকা আত্মসাৎ, বিএনপি নেতাকে শোকজ

সম্পর্কিত

খোদাভীতি—দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার সোপান

খোদাভীতি—দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার সোপান

সন্তানের নাম কি ‘বিসমিল্লাহ’ রাখা যাবে

সন্তানের নাম কি ‘বিসমিল্লাহ’ রাখা যাবে

যেসব আমলে সংসারে শান্তি আসে

যেসব আমলে সংসারে শান্তি আসে

যে আমলে দুশ্চিন্তা দূর হয়

যে আমলে দুশ্চিন্তা দূর হয়