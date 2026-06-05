নবীজি (সা.)-এর পরিবার ও আদম (আ.) পর্যন্ত বংশধারা

মানবজাতির ইতিহাসের সবচেয়ে প্রভাবশালী ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হলেন আখেরি নবী হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)। তিনি এমন এক পরিবার ও বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যা ছিল তৎকালীন সমগ্র আরবের মধ্যে সবচেয়ে অভিজাত, সম্মানিত ও শ্রেষ্ঠ। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অভিমত অনুযায়ী, ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দের ১২ রবিউল আউয়াল, সোমবার প্রত্যুষে মক্কার পবিত্র ভূমিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।
পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, ‘মুহাম্মদ তোমাদের মধ্য থেকে কোনো পুরুষের পিতা নন, বরং সে হচ্ছে আল্লাহর রাসুল ও সর্বশেষ নবী।’ (সুরা আহজাব: ৪০)
পবিত্রতা ও আভিজাত্যে অনন্য রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সংক্ষিপ্ত পারিবারিক পরিচিতি, তাঁর পবিত্র পত্নীগণ, সন্তানাদি এবং আদি পিতা আদম (আ.) পর্যন্ত তাঁর সুদীর্ঘ বংশলতিকা নিচে তুলে ধরা হলো।
নবুয়তের প্রথম জীবনে দীর্ঘ ২৫ বছর রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর একমাত্র স্ত্রী ছিলেন হজরত খাদিজা (রা.)। তাঁর ইন্তেকালের পর ইসলামের প্রচার, রাজনৈতিক সংহতি, যুদ্ধবিধ্বস্ত নারীদের পুনর্বাসন এবং ধর্মীয় বিধান (শরিয়া) বাস্তবায়নের মতো নানাবিধ মহান ও মানবিক উদ্দেশ্যে তিনি একাধিক বিবাহ করেন। রাসুল (সা.)-এর পবিত্র পত্নীগণের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:
রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর মোট সন্তান ছিলেন সাতজন। কনিষ্ঠ পুত্র ইবরাহিম (যিনি মারিয়া কিবতিয়ার গর্ভজাত ছিলেন) ছাড়া অন্য সব সন্তানই হজরত খাদিজা (রা.)-এর গর্ভে জন্ম নেন।
ইতিহাসবিদদের সর্বসম্মত মত অনুযায়ী, আদনান (২২তম স্তর) পর্যন্ত রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বংশলতিকা সম্পূর্ণ নির্ভুল ও সংরক্ষিত। এর ঊর্ধ্বের ধারাটি হজরত ইসমাইল (আ.) ও হজরত ইবরাহিম (আ.) হয়ে মানবজাতির আদি পিতা হজরত আদম (আ.) পর্যন্ত পৌঁছেছে। বিখ্যাত সিরাতগ্রন্থ ‘আর-রাহিকুল মাখতুম’ ও ‘জাদুল মাআদ’-এর সূত্র ধরে সেই ধারাবাহিক তালিকাটি নিচে দেওয়া হলো:
ইতিহাসে আর কোনো মহামানব বা নবীর এমন নিখুঁত ও সংরক্ষিত বংশলতিকা খুঁজে পাওয়া যায় না। আদি পিতা আদম (আ.) থেকে শুরু করে সর্বশেষ নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ ধারাটি প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর সর্বশেষ বাণীবাহককে পৃথিবীর বুকে পাঠানোর জন্য কত চমৎকার ও মর্যাদাপূর্ণ পারিবারিক ধারা নির্বাচন করেছিলেন।
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