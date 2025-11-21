জমাদিউল আউয়ালের শেষ জুমা: তওবার দরজায় দাঁড়ানোর দিন

ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ
ইসলামি মাসগুলো বছরের ধারাকে ধর্মীয় তাৎপর্যে সাজিয়ে দেয়। যেখানে প্রতিটি মাস নিজস্ব ইবাদত ও আধ্যাত্মিকতার বার্তা নিয়ে আসে। জমাদিউল আউয়ালের শেষ জুমা সেই উপলব্ধির একটি নরম ছোঁয়া, যা হৃদয়কে আবার টেনে আনে আল্লাহর দিকে।
এই মাসের শেষ জুমা আমাদের মনে করিয়ে দেয়—সময় থেমে থাকে না। মানুষের জীবন চলে যায় অজান্তেই। আল্লাহ তাআলা কোরআনে বলেন, ‘সময়ের শপথ! নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত।’ (সুরা আসর: ১-২)। এই আয়াত যেন বলে—সময় চলে যাচ্ছে; তুমি কি নিজের অবস্থাটা দেখবে না?
মাসের শেষ জুমা তাই নিজেকে জিজ্ঞেস করার সুযোগ—আমি কি গত সপ্তাহগুলো আল্লাহর পথে কাটাতে পেরেছি?
নবী করিম (সা.) বলেছেন, ‘প্রত্যেক মানুষ গুনাহ করে; তবে যে গুনাহগার তওবা করে, সে উত্তম।’ (সুনানে ইবনে মাজাহ: ৪২৫১)। এই হাদিস আমাদের সাহস দেয়—ভুল হতেই পারে, কিন্তু ফিরে আসার দরজা সব সময় খোলা। জমাদিউল আউয়ালের শেষ জুমা তাই তওবার জন্য একটি আদর্শ দিন।
নিজেকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে—আমি কাকে কষ্ট দিয়েছি? কার প্রতি অন্যায় করেছি? আল্লাহর কোন আদেশ অবহেলা করেছি? এরপর সে অনুযায়ী তওবা করা হবে প্রকৃত মুমিনের কাজ।
লেখক: প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, জাতীয় রোগী কল্যাণ সোসাইটি
ইসলামি মাসগুলো বছরের ধারাকে ধর্মীয় তাৎপর্যে সাজিয়ে দেয়। যেখানে প্রতিটি মাস নিজস্ব ইবাদত ও আধ্যাত্মিকতার বার্তা নিয়ে আসে। জমাদিউল আউয়ালের শেষ জুমা সেই উপলব্ধির একটি নরম ছোঁয়া, যা হৃদয়কে আবার টেনে আনে আল্লাহর দিকে।
এই মাসের শেষ জুমা আমাদের মনে করিয়ে দেয়—সময় থেমে থাকে না। মানুষের জীবন চলে যায় অজান্তেই। আল্লাহ তাআলা কোরআনে বলেন, ‘সময়ের শপথ! নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত।’ (সুরা আসর: ১-২)। এই আয়াত যেন বলে—সময় চলে যাচ্ছে; তুমি কি নিজের অবস্থাটা দেখবে না?
মাসের শেষ জুমা তাই নিজেকে জিজ্ঞেস করার সুযোগ—আমি কি গত সপ্তাহগুলো আল্লাহর পথে কাটাতে পেরেছি?
নবী করিম (সা.) বলেছেন, ‘প্রত্যেক মানুষ গুনাহ করে; তবে যে গুনাহগার তওবা করে, সে উত্তম।’ (সুনানে ইবনে মাজাহ: ৪২৫১)। এই হাদিস আমাদের সাহস দেয়—ভুল হতেই পারে, কিন্তু ফিরে আসার দরজা সব সময় খোলা। জমাদিউল আউয়ালের শেষ জুমা তাই তওবার জন্য একটি আদর্শ দিন।
নিজেকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে—আমি কাকে কষ্ট দিয়েছি? কার প্রতি অন্যায় করেছি? আল্লাহর কোন আদেশ অবহেলা করেছি? এরপর সে অনুযায়ী তওবা করা হবে প্রকৃত মুমিনের কাজ।
লেখক: প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, জাতীয় রোগী কল্যাণ সোসাইটি
ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ
ইসলামি মাসগুলো বছরের ধারাকে ধর্মীয় তাৎপর্যে সাজিয়ে দেয়। যেখানে প্রতিটি মাস নিজস্ব ইবাদত ও আধ্যাত্মিকতার বার্তা নিয়ে আসে। জমাদিউল আউয়ালের শেষ জুমা সেই উপলব্ধির একটি নরম ছোঁয়া, যা হৃদয়কে আবার টেনে আনে আল্লাহর দিকে।
এই মাসের শেষ জুমা আমাদের মনে করিয়ে দেয়—সময় থেমে থাকে না। মানুষের জীবন চলে যায় অজান্তেই। আল্লাহ তাআলা কোরআনে বলেন, ‘সময়ের শপথ! নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত।’ (সুরা আসর: ১-২)। এই আয়াত যেন বলে—সময় চলে যাচ্ছে; তুমি কি নিজের অবস্থাটা দেখবে না?
মাসের শেষ জুমা তাই নিজেকে জিজ্ঞেস করার সুযোগ—আমি কি গত সপ্তাহগুলো আল্লাহর পথে কাটাতে পেরেছি?
নবী করিম (সা.) বলেছেন, ‘প্রত্যেক মানুষ গুনাহ করে; তবে যে গুনাহগার তওবা করে, সে উত্তম।’ (সুনানে ইবনে মাজাহ: ৪২৫১)। এই হাদিস আমাদের সাহস দেয়—ভুল হতেই পারে, কিন্তু ফিরে আসার দরজা সব সময় খোলা। জমাদিউল আউয়ালের শেষ জুমা তাই তওবার জন্য একটি আদর্শ দিন।
নিজেকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে—আমি কাকে কষ্ট দিয়েছি? কার প্রতি অন্যায় করেছি? আল্লাহর কোন আদেশ অবহেলা করেছি? এরপর সে অনুযায়ী তওবা করা হবে প্রকৃত মুমিনের কাজ।
লেখক: প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, জাতীয় রোগী কল্যাণ সোসাইটি
ইসলামি মাসগুলো বছরের ধারাকে ধর্মীয় তাৎপর্যে সাজিয়ে দেয়। যেখানে প্রতিটি মাস নিজস্ব ইবাদত ও আধ্যাত্মিকতার বার্তা নিয়ে আসে। জমাদিউল আউয়ালের শেষ জুমা সেই উপলব্ধির একটি নরম ছোঁয়া, যা হৃদয়কে আবার টেনে আনে আল্লাহর দিকে।
এই মাসের শেষ জুমা আমাদের মনে করিয়ে দেয়—সময় থেমে থাকে না। মানুষের জীবন চলে যায় অজান্তেই। আল্লাহ তাআলা কোরআনে বলেন, ‘সময়ের শপথ! নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত।’ (সুরা আসর: ১-২)। এই আয়াত যেন বলে—সময় চলে যাচ্ছে; তুমি কি নিজের অবস্থাটা দেখবে না?
মাসের শেষ জুমা তাই নিজেকে জিজ্ঞেস করার সুযোগ—আমি কি গত সপ্তাহগুলো আল্লাহর পথে কাটাতে পেরেছি?
নবী করিম (সা.) বলেছেন, ‘প্রত্যেক মানুষ গুনাহ করে; তবে যে গুনাহগার তওবা করে, সে উত্তম।’ (সুনানে ইবনে মাজাহ: ৪২৫১)। এই হাদিস আমাদের সাহস দেয়—ভুল হতেই পারে, কিন্তু ফিরে আসার দরজা সব সময় খোলা। জমাদিউল আউয়ালের শেষ জুমা তাই তওবার জন্য একটি আদর্শ দিন।
নিজেকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে—আমি কাকে কষ্ট দিয়েছি? কার প্রতি অন্যায় করেছি? আল্লাহর কোন আদেশ অবহেলা করেছি? এরপর সে অনুযায়ী তওবা করা হবে প্রকৃত মুমিনের কাজ।
লেখক: প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, জাতীয় রোগী কল্যাণ সোসাইটি
ভূমিকম্প মহান আল্লাহর অসীম শক্তিমত্তার বহিঃপ্রকাশ। অবাধ্যতার কারণে অতীতে অনেক জাতিকে ভূমিকম্প দিয়ে সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছেন তিনি। যেদিন মহাবিশ্বের আয়ু ফুরিয়ে যাবে, সেদিন ভয়ংকর ভূমিকম্পের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা পুরো সৃষ্টিজগৎ ধ্বংস করে দেবেন। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত ভূমিকম্পগুলো এরই ছোট...২৬ মিনিট আগে
বাংলাদেশ একটি মুসলিমপ্রধান দেশ। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশের ৯১ দশমিক শূন্য ৪ শতাংশ নাগরিক মুসলমান। ইসলাম শুধু একটি ধর্ম নয়, এটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এবং নৈতিকতা, শিষ্টাচার, মানবিকতা ও সমাজ গঠনের পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা। এই ইসলামের বনিয়াদি শিক্ষা যদি শিশু বয়সেই আগামী প্রজন্মের হৃদয়ে সঞ্চারিত...৪ ঘণ্টা আগে
হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, জুমার দিনে যে ব্যক্তি মাথা ধুয়ে গোসল করল, এরপর উত্তম আতর ব্যবহার করল, তার জামাগুলো থেকে ভালো জামা পরিধান করল, তারপর নামাজের উদ্দেশে বের হলো, (মসজিদে গিয়ে একসঙ্গে থাকা) দুজনের মাঝে বসল না, অতঃপর মনোযোগ দিয়ে ইমামের খুতবা শুনল...৪ ঘণ্টা আগে
ঢাকার স্বনামধন্য একটি মার্কেটে আমার দোকান রয়েছে। আমাদের মার্কেটে নামাজের জন্য নির্ধারিত জায়গাও রয়েছে, যেখানে ওয়াক্তিয়া নামাজ আদায় করা হয়। আমরা চাইছি সেখানে জুমার নামাজের আয়োজন করতে। এখানে জুমার নামাজ আদায় করলে কি শুদ্ধ হবে? এ বিষয়ে ইসলামের বিধান জানতে চাই।৫ ঘণ্টা আগে
ইসলাম ডেস্ক
ভূমিকম্প মহান আল্লাহর অসীম শক্তিমত্তার বহিঃপ্রকাশ। অবাধ্যতার কারণে অতীতে অনেক জাতিকে ভূমিকম্প দিয়ে সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছেন তিনি। যেদিন মহাবিশ্বের আয়ু ফুরিয়ে যাবে, সেদিন ভয়ংকর ভূমিকম্পের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা পুরো সৃষ্টিজগৎ ধ্বংস করে দেবেন। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত ভূমিকম্পগুলো এরই ছোট নমুনামাত্র।
মহান আল্লাহ তাঁর বিভিন্ন নিদর্শনের মাধ্যমে মানুষকে সতর্ক করেন। তাদের অবাধ্যতার পরিণাম স্মরণ করিয়ে দিয়ে সৎ পথে ফিরে আসার আহ্বান জানান। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আমি ভয় দেখানোর জন্যই নিদর্শনগুলো পাঠাই।’ (সুরা বনি ইসরাইল: ৫৯)। ভূমিকম্প তেমনই এক নিদর্শন। আল্লাহ বলেন, ‘বলো, আল্লাহ তোমাদের ওপর থেকে অথবা তোমাদের পায়ের নিচ থেকে আজাব পাঠাতে সক্ষম।’ (সুরা আনআম: ৬৫)। আয়াতটি নাজিল হলে মহানবী (সা.) বলেন, ‘হে আল্লাহ, আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।’ (সহিহ্ বুখারি)। শায়খ ইস্পাহানি (রহ.) আয়াতের তাফসিরে বলেছেন, এখানে ভূমিকম্প ও ভূমিধসের কথা বলা হয়েছে।
মানুষের গুনাহ, অনাচার, পাপাচার, প্রকৃতির প্রতি অবিচার ইত্যাদির কারণে আল্লাহ তাআলা মানুষকে বিভিন্ন দুর্যোগের মুখোমুখি করেন। এ কারণেই এসবকে মানুষের হাতের কামাই আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ‘যে বিপদ-আপদই তোমাদের ওপর আসুক না কেন, তা তোমাদের নিজেদের হাতের কামাই। আর আল্লাহ তোমাদের অনেক (গুনাহ) ক্ষমা করে দেন।’ (সুরা শুরা: ৩০)
অতীতে আল্লাহ তাআলা অবাধ্যতার সাজা হিসেবে ভূমিকম্প দিয়ে কয়েকটি জাতিকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়েছেন। সালিহ (আ.)-এর জাতি সামুদ, শোয়াইব (আ.)-এর জাতি মায়ইয়ানবাসী ও লুত (আ.)-এর জাতি কওমে লুতকে ভূমিকম্পের মাধ্যমে ধ্বংস করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘তাদের কাউকে আমি মাটির নিচে গেড়ে দিয়েছি।’ (সুরা আনকাবুত: ৪০)
তবে মহানবী (সা.)-এর বিশেষ দোয়ার কারণে তাঁর উম্মতকে পুরোপুরি ধ্বংস না করার অঙ্গীকার করেছেন আল্লাহ তাআলা। অবশ্য মাঝেমধ্যে তাদের সতর্ক করার জন্য ভূমিকম্পের মতো ধ্বংসাত্মক দুর্যোগ পাঠিয়ে থাকেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘জনপদের মানুষগুলো কি নির্ভয় হয়ে ধরে নিয়েছে যে আমার আজাব তাদের ওপর মধ্য দিনে এসে পড়বে না? তখন তারা খেল-তামাশায় মত্ত থাকবে। কিংবা তারা কি আল্লাহর কলাকৌশল থেকে নির্ভয় হয়ে গেছে? অথচ আল্লাহর কলাকৌশল থেকে ক্ষতিগ্রস্ত জাতি ছাড়া অন্য কেউই নিশ্চিত হতে পারে না।’ (সুরা আরাফ: ৯৮-৯৯)
ভূমিকম্প কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতার কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেছেন, ‘হে মানুষ, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো। কিয়ামতের ভূমিকম্প এক ভয়ংকর ব্যাপার। যেদিন তোমরা তা দেখবে, সেদিন স্তন্যদায়ী মা তার দুগ্ধপোষ্য সন্তানের কথা ভুলে যাবে আর সব গর্ভবতীর গর্ভপাত হয়ে যাবে। দৃশ্যত মানুষকে মাতালের মতো দেখাবে, আসলে তারা নেশাগ্রস্ত হবে না। মূলত আল্লাহর শাস্তি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ।’ (সুরা হজ, আয়াত: ১-২)
কিয়ামতের ভয়াবহতা নিয়ে অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘ (সেদিন) প্রবল কম্পনে প্রকম্পিত হবে পৃথিবী এবং পর্বতমালা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে তা বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পর্যবসিত হবে।’ (সুরা ওয়াকিয়া: ৪-৬)
ভূমিকম্প মহান আল্লাহর অসীম শক্তিমত্তার বহিঃপ্রকাশ। অবাধ্যতার কারণে অতীতে অনেক জাতিকে ভূমিকম্প দিয়ে সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছেন তিনি। যেদিন মহাবিশ্বের আয়ু ফুরিয়ে যাবে, সেদিন ভয়ংকর ভূমিকম্পের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা পুরো সৃষ্টিজগৎ ধ্বংস করে দেবেন। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত ভূমিকম্পগুলো এরই ছোট নমুনামাত্র।
মহান আল্লাহ তাঁর বিভিন্ন নিদর্শনের মাধ্যমে মানুষকে সতর্ক করেন। তাদের অবাধ্যতার পরিণাম স্মরণ করিয়ে দিয়ে সৎ পথে ফিরে আসার আহ্বান জানান। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আমি ভয় দেখানোর জন্যই নিদর্শনগুলো পাঠাই।’ (সুরা বনি ইসরাইল: ৫৯)। ভূমিকম্প তেমনই এক নিদর্শন। আল্লাহ বলেন, ‘বলো, আল্লাহ তোমাদের ওপর থেকে অথবা তোমাদের পায়ের নিচ থেকে আজাব পাঠাতে সক্ষম।’ (সুরা আনআম: ৬৫)। আয়াতটি নাজিল হলে মহানবী (সা.) বলেন, ‘হে আল্লাহ, আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।’ (সহিহ্ বুখারি)। শায়খ ইস্পাহানি (রহ.) আয়াতের তাফসিরে বলেছেন, এখানে ভূমিকম্প ও ভূমিধসের কথা বলা হয়েছে।
মানুষের গুনাহ, অনাচার, পাপাচার, প্রকৃতির প্রতি অবিচার ইত্যাদির কারণে আল্লাহ তাআলা মানুষকে বিভিন্ন দুর্যোগের মুখোমুখি করেন। এ কারণেই এসবকে মানুষের হাতের কামাই আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ‘যে বিপদ-আপদই তোমাদের ওপর আসুক না কেন, তা তোমাদের নিজেদের হাতের কামাই। আর আল্লাহ তোমাদের অনেক (গুনাহ) ক্ষমা করে দেন।’ (সুরা শুরা: ৩০)
অতীতে আল্লাহ তাআলা অবাধ্যতার সাজা হিসেবে ভূমিকম্প দিয়ে কয়েকটি জাতিকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়েছেন। সালিহ (আ.)-এর জাতি সামুদ, শোয়াইব (আ.)-এর জাতি মায়ইয়ানবাসী ও লুত (আ.)-এর জাতি কওমে লুতকে ভূমিকম্পের মাধ্যমে ধ্বংস করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘তাদের কাউকে আমি মাটির নিচে গেড়ে দিয়েছি।’ (সুরা আনকাবুত: ৪০)
তবে মহানবী (সা.)-এর বিশেষ দোয়ার কারণে তাঁর উম্মতকে পুরোপুরি ধ্বংস না করার অঙ্গীকার করেছেন আল্লাহ তাআলা। অবশ্য মাঝেমধ্যে তাদের সতর্ক করার জন্য ভূমিকম্পের মতো ধ্বংসাত্মক দুর্যোগ পাঠিয়ে থাকেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘জনপদের মানুষগুলো কি নির্ভয় হয়ে ধরে নিয়েছে যে আমার আজাব তাদের ওপর মধ্য দিনে এসে পড়বে না? তখন তারা খেল-তামাশায় মত্ত থাকবে। কিংবা তারা কি আল্লাহর কলাকৌশল থেকে নির্ভয় হয়ে গেছে? অথচ আল্লাহর কলাকৌশল থেকে ক্ষতিগ্রস্ত জাতি ছাড়া অন্য কেউই নিশ্চিত হতে পারে না।’ (সুরা আরাফ: ৯৮-৯৯)
ভূমিকম্প কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতার কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেছেন, ‘হে মানুষ, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো। কিয়ামতের ভূমিকম্প এক ভয়ংকর ব্যাপার। যেদিন তোমরা তা দেখবে, সেদিন স্তন্যদায়ী মা তার দুগ্ধপোষ্য সন্তানের কথা ভুলে যাবে আর সব গর্ভবতীর গর্ভপাত হয়ে যাবে। দৃশ্যত মানুষকে মাতালের মতো দেখাবে, আসলে তারা নেশাগ্রস্ত হবে না। মূলত আল্লাহর শাস্তি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ।’ (সুরা হজ, আয়াত: ১-২)
কিয়ামতের ভয়াবহতা নিয়ে অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘ (সেদিন) প্রবল কম্পনে প্রকম্পিত হবে পৃথিবী এবং পর্বতমালা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে তা বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পর্যবসিত হবে।’ (সুরা ওয়াকিয়া: ৪-৬)
ইসলামি মাসগুলো বছরের ধারাকে ধর্মীয় তাৎপর্যে সাজিয়ে দেয়। যেখানে প্রতিটি মাস নিজস্ব ইবাদত ও আধ্যাত্মিকতার বার্তা নিয়ে আসে। জমাদিউল আউয়ালের শেষ জুমা সেই উপলব্ধির একটি নরম ছোঁয়া, যা হৃদয়কে আবার টেনে আনে আল্লাহর দিকে।৪ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ একটি মুসলিমপ্রধান দেশ। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশের ৯১ দশমিক শূন্য ৪ শতাংশ নাগরিক মুসলমান। ইসলাম শুধু একটি ধর্ম নয়, এটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এবং নৈতিকতা, শিষ্টাচার, মানবিকতা ও সমাজ গঠনের পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা। এই ইসলামের বনিয়াদি শিক্ষা যদি শিশু বয়সেই আগামী প্রজন্মের হৃদয়ে সঞ্চারিত...৪ ঘণ্টা আগে
হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, জুমার দিনে যে ব্যক্তি মাথা ধুয়ে গোসল করল, এরপর উত্তম আতর ব্যবহার করল, তার জামাগুলো থেকে ভালো জামা পরিধান করল, তারপর নামাজের উদ্দেশে বের হলো, (মসজিদে গিয়ে একসঙ্গে থাকা) দুজনের মাঝে বসল না, অতঃপর মনোযোগ দিয়ে ইমামের খুতবা শুনল...৪ ঘণ্টা আগে
ঢাকার স্বনামধন্য একটি মার্কেটে আমার দোকান রয়েছে। আমাদের মার্কেটে নামাজের জন্য নির্ধারিত জায়গাও রয়েছে, যেখানে ওয়াক্তিয়া নামাজ আদায় করা হয়। আমরা চাইছি সেখানে জুমার নামাজের আয়োজন করতে। এখানে জুমার নামাজ আদায় করলে কি শুদ্ধ হবে? এ বিষয়ে ইসলামের বিধান জানতে চাই।৫ ঘণ্টা আগে
মুনীরুল ইসলাম
বাংলাদেশ একটি মুসলিমপ্রধান দেশ। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশের ৯১ দশমিক শূন্য ৪ শতাংশ নাগরিক মুসলমান। ইসলাম শুধু একটি ধর্ম নয়, এটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এবং নৈতিকতা, শিষ্টাচার, মানবিকতা ও সমাজ গঠনের পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা। এই ইসলামের বনিয়াদি শিক্ষা যদি শিশু বয়সেই আগামী প্রজন্মের হৃদয়ে সঞ্চারিত না হয়, তবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নৈতিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়বে। এ জন্য দেশের প্রায় ৬৫ হাজার প্রাইমারি স্কুল তথা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইসলাম ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ এখন সময়ের অপরিহার্য দাবি।
নৈতিকতার প্রথম পাঠ
প্রাথমিক বিদ্যালয় হলো শিক্ষার্থীদের জীবনের প্রথম আনুষ্ঠানিক শিক্ষাঙ্গন। এখানেই গড়ে ওঠে তাদের চিন্তা, চরিত্র ও মূল্যবোধের ভিত। এই স্তরে শিশুরা যে শিক্ষা পায়, তা-ই তার সারা জীবনের নৈতিক ও মানসিক গঠন নির্ধারণ করে। যদি এই পর্যায়ে ইসলামের মৌলিক বিষয়—ইমান, আকিদা, কোরআন তিলাওয়াত, নামাজ, রোজা, আদব-আখলাক ইত্যাদি শেখানো না হয়, তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ধর্মীয় দিক থেকে পিছিয়ে পড়বে। আজকের শিশু আগামী দিনের নাগরিক। যদি ছোটবেলা থেকেই সঠিকভাবে ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারে, তবে তারা বড় হয়ে সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ, দায়িত্বশীল ও সৎ মানুষ হিসেবে সমাজে অবদান রাখবে।
বর্তমান প্রেক্ষাপটে ধর্মীয় শিক্ষার ঘাটতি
বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ইসলাম শিক্ষা পাঠ্যসূচিতে থাকলেও বাস্তবে তা যথাযথভাবে প্রয়োগ করা যাচ্ছে না। বিষয়টাও আরও ঢেলে সাজানো দরকার। এ ছাড়া অধিকাংশ বিদ্যালয়ে আলাদা ধর্মীয় শিক্ষক নেই। সাধারণ শিক্ষকেরা অন্য বিষয় পড়ানোর পাশাপাশি ধর্ম শিক্ষা পড়ান, ফলে ধর্মীয় বিষয়গুলো শুধু আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়। ইসলামের বনিয়াদি বিষয়, বিশুদ্ধ কোরআন তিলাওয়াত, প্রয়োজনীয় দোয়া-কালাম, ইমান-আকিদার মৌলিক বিষয়, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, নবী-রাসুলের প্রতি বিশ্বাস, ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস, আখিরাত ও তাকদিরের ধারণা ইত্যাদি শিশুরা সঠিকভাবে জানতে পারে না। এতে তাদের ধর্মীয় ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তারা ইসলামি মূল্যবোধ থেকে ধীরে ধীরে বিচ্যুত হতে থাকে।
ইসলামি শিক্ষার গুরুত্ব
ইসলামে জ্ঞান অর্জনকে ফরজ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ প্রথম ওহি নাজিল করেই বলেন, ‘পড়ো, তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।’ (সুরা আলাক: ১)। মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, ‘তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে কোরআন শেখে এবং তা শিক্ষা দেয়।’ (সহিহ বুখারি)। তাই শিশুদের কোরআনের হরফ, তিলাওয়াত, অর্থ ও আদর্শ শেখানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বিষয়। প্রাথমিক স্তরে একজন ইসলামি শিক্ষক থাকলে শিশুদের মধ্যে এই ধর্মীয় অনুপ্রেরণা জাগ্রত হবে।
জাতীয় ঐক্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় ধর্মীয় শিক্ষা
ধর্মীয় শিক্ষা সমাজে সহনশীলতা, ভ্রাতৃত্ববোধ ও মানবিকতা জাগ্রত করে। যদি শিশু বয়সেই ইসলাম ধর্মের আদর্শে লালিত হয়, তাহলে তারা বড় হয়ে চরমপন্থা, ঘৃণা বা সহিংসতায় জড়াবে না। ইসলাম শেখায়, ‘ধর্মে কোনো জবরদস্তি নেই’। এই মৌলিক নীতিটি বুঝে নিলে শিশুরা অন্য ধর্মের মানুষকেও সম্মান করতে শেখে। ফলে দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলামি শিক্ষা হলো সেই আলোর প্রদীপ, যা জাতিকে নৈতিক অন্ধকার থেকে মুক্ত করে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।
জাতীয় শিক্ষানীতিতে ধর্মীয় শিক্ষার অবস্থান
বাংলাদেশের ২০১০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতেও বলা আছে, ‘শিশুদের নৈতিক ও মানবিক বিকাশের জন্য ধর্মীয় শিক্ষাকে গুরুত্ব দিতে হবে।’ কিন্তু নীতিগত সিদ্ধান্ত থাকলেও বাস্তবায়নে ঘাটতি রয়ে গেছে। সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিশাল অংশে আজও ইসলাম ধর্মীয় শিক্ষক নেই। ফলস্বরূপ, ধর্ম শিক্ষা পাঠ্যবই থাকলেও তা শিশুর অন্তরে যথাযথ প্রভাব ফেলতে পারছে না। যদি এই নীতিকে বাস্তবায়ন করতে হয়, তবে প্রতিটি বিদ্যালয়ে একজন যোগ্য ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া অপরিহার্য।
বিদেশে ধর্মীয় শিক্ষার দৃষ্টান্ত
অনেক উন্নত মুসলিম দেশ যেমন সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত—তাদের জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মীয় শিক্ষাকে প্রাথমিক স্তর থেকেই বাধ্যতামূলক করেছে। এমনকি অনেক অমুসলিম দেশেও মুসলিম সম্প্রদায়ের শিশুদের জন্য ‘ইসলামিক স্টাডিজ’ নামে আলাদা বিষয় চালু আছে। তাহলে প্রায় ৯২ শতাংশ মুসলমানের দেশে কেন শিশুদের ইমানি শিক্ষার জন্য একজন ইসলামি শিক্ষক থাকবেন না?
চাই প্রশিক্ষিত দক্ষ শিক্ষক
ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগের পাশাপাশি তাঁদের সঠিক প্রশিক্ষণও অত্যন্ত জরুরি। আধুনিক যুগের শিশুরা কেবল মুখস্থনির্ভর শিক্ষা নয়, ব্যাখ্যামূলক ও বাস্তবজীবনভিত্তিক শিক্ষায় আগ্রহী। তাই এই শিক্ষকদের জন্য প্রয়োজন—শিশু মনোবিজ্ঞানে প্রশিক্ষণ, আধুনিক শিক্ষণপদ্ধতির জ্ঞান, বিশুদ্ধ কোরআন তিলাওয়াত, কোরআন-হাদিস ও ফিকহে মজবুত দক্ষতা, নৈতিক আদর্শে দৃঢ় অবস্থান এবং নিজে ইসলাম পরিপালনকারী।
এ ক্ষেত্রে কওমি মাদ্রাসার দাওরায়ে হাদিস পাস ও প্রশিক্ষিত আলেমকে উপযুক্ত। পাশাপাশি নুরানি ট্রেনিংপ্রাপ্ত হলে কোমলমতি শিশুদের জন্য সোনায় সোহাগা হবে। তাহলে একদিকে যেমন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষকের অভাব পূরণ হবে, অন্যদিকে হাজার হাজার কওমি আলেমের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে এবং একটি ভিন্ন অঙ্গনে মনপ্রাণ উজাড় করে আগামী প্রজন্মকে গড়ে তোলার সুযোগ পাবেন। এমন একজন ধর্মীয় শিক্ষকই বিষয়গুলো শিশুদের কাছে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করতে পারবেন।
শেষ কথা হলো, প্রায় ৯২ শতাংশ মুসলমানের দেশে ইসলাম ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ জাতীয় দায়িত্ব ও সময়ের দাবি। শিশুরা যদি ধর্মীয়ভাবে শিক্ষিত হয়; তারা সৎ, ন্যায়ের পক্ষে দৃঢ়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাহসী এবং সমাজে শান্তি ও মানবতার দূত হয়ে উঠবে। তাই প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অবিলম্বে একজন করে ইসলাম ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হোক। এটি শুধু শিক্ষাব্যবস্থাকে নয়, পুরো জাতিকে নৈতিকভাবে শক্তিশালী করবে।
লেখক: সভাপতি, বাংলাদেশ ইসলামি লেখক ফোরাম; পরিচালক, সম্পাদনা কেন্দ্র।
বাংলাদেশ একটি মুসলিমপ্রধান দেশ। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশের ৯১ দশমিক শূন্য ৪ শতাংশ নাগরিক মুসলমান। ইসলাম শুধু একটি ধর্ম নয়, এটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এবং নৈতিকতা, শিষ্টাচার, মানবিকতা ও সমাজ গঠনের পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা। এই ইসলামের বনিয়াদি শিক্ষা যদি শিশু বয়সেই আগামী প্রজন্মের হৃদয়ে সঞ্চারিত না হয়, তবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নৈতিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়বে। এ জন্য দেশের প্রায় ৬৫ হাজার প্রাইমারি স্কুল তথা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইসলাম ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ এখন সময়ের অপরিহার্য দাবি।
নৈতিকতার প্রথম পাঠ
প্রাথমিক বিদ্যালয় হলো শিক্ষার্থীদের জীবনের প্রথম আনুষ্ঠানিক শিক্ষাঙ্গন। এখানেই গড়ে ওঠে তাদের চিন্তা, চরিত্র ও মূল্যবোধের ভিত। এই স্তরে শিশুরা যে শিক্ষা পায়, তা-ই তার সারা জীবনের নৈতিক ও মানসিক গঠন নির্ধারণ করে। যদি এই পর্যায়ে ইসলামের মৌলিক বিষয়—ইমান, আকিদা, কোরআন তিলাওয়াত, নামাজ, রোজা, আদব-আখলাক ইত্যাদি শেখানো না হয়, তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ধর্মীয় দিক থেকে পিছিয়ে পড়বে। আজকের শিশু আগামী দিনের নাগরিক। যদি ছোটবেলা থেকেই সঠিকভাবে ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারে, তবে তারা বড় হয়ে সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ, দায়িত্বশীল ও সৎ মানুষ হিসেবে সমাজে অবদান রাখবে।
বর্তমান প্রেক্ষাপটে ধর্মীয় শিক্ষার ঘাটতি
বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ইসলাম শিক্ষা পাঠ্যসূচিতে থাকলেও বাস্তবে তা যথাযথভাবে প্রয়োগ করা যাচ্ছে না। বিষয়টাও আরও ঢেলে সাজানো দরকার। এ ছাড়া অধিকাংশ বিদ্যালয়ে আলাদা ধর্মীয় শিক্ষক নেই। সাধারণ শিক্ষকেরা অন্য বিষয় পড়ানোর পাশাপাশি ধর্ম শিক্ষা পড়ান, ফলে ধর্মীয় বিষয়গুলো শুধু আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়। ইসলামের বনিয়াদি বিষয়, বিশুদ্ধ কোরআন তিলাওয়াত, প্রয়োজনীয় দোয়া-কালাম, ইমান-আকিদার মৌলিক বিষয়, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, নবী-রাসুলের প্রতি বিশ্বাস, ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস, আখিরাত ও তাকদিরের ধারণা ইত্যাদি শিশুরা সঠিকভাবে জানতে পারে না। এতে তাদের ধর্মীয় ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তারা ইসলামি মূল্যবোধ থেকে ধীরে ধীরে বিচ্যুত হতে থাকে।
ইসলামি শিক্ষার গুরুত্ব
ইসলামে জ্ঞান অর্জনকে ফরজ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ প্রথম ওহি নাজিল করেই বলেন, ‘পড়ো, তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।’ (সুরা আলাক: ১)। মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, ‘তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে কোরআন শেখে এবং তা শিক্ষা দেয়।’ (সহিহ বুখারি)। তাই শিশুদের কোরআনের হরফ, তিলাওয়াত, অর্থ ও আদর্শ শেখানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বিষয়। প্রাথমিক স্তরে একজন ইসলামি শিক্ষক থাকলে শিশুদের মধ্যে এই ধর্মীয় অনুপ্রেরণা জাগ্রত হবে।
জাতীয় ঐক্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় ধর্মীয় শিক্ষা
ধর্মীয় শিক্ষা সমাজে সহনশীলতা, ভ্রাতৃত্ববোধ ও মানবিকতা জাগ্রত করে। যদি শিশু বয়সেই ইসলাম ধর্মের আদর্শে লালিত হয়, তাহলে তারা বড় হয়ে চরমপন্থা, ঘৃণা বা সহিংসতায় জড়াবে না। ইসলাম শেখায়, ‘ধর্মে কোনো জবরদস্তি নেই’। এই মৌলিক নীতিটি বুঝে নিলে শিশুরা অন্য ধর্মের মানুষকেও সম্মান করতে শেখে। ফলে দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলামি শিক্ষা হলো সেই আলোর প্রদীপ, যা জাতিকে নৈতিক অন্ধকার থেকে মুক্ত করে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।
জাতীয় শিক্ষানীতিতে ধর্মীয় শিক্ষার অবস্থান
বাংলাদেশের ২০১০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতেও বলা আছে, ‘শিশুদের নৈতিক ও মানবিক বিকাশের জন্য ধর্মীয় শিক্ষাকে গুরুত্ব দিতে হবে।’ কিন্তু নীতিগত সিদ্ধান্ত থাকলেও বাস্তবায়নে ঘাটতি রয়ে গেছে। সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিশাল অংশে আজও ইসলাম ধর্মীয় শিক্ষক নেই। ফলস্বরূপ, ধর্ম শিক্ষা পাঠ্যবই থাকলেও তা শিশুর অন্তরে যথাযথ প্রভাব ফেলতে পারছে না। যদি এই নীতিকে বাস্তবায়ন করতে হয়, তবে প্রতিটি বিদ্যালয়ে একজন যোগ্য ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া অপরিহার্য।
বিদেশে ধর্মীয় শিক্ষার দৃষ্টান্ত
অনেক উন্নত মুসলিম দেশ যেমন সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত—তাদের জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মীয় শিক্ষাকে প্রাথমিক স্তর থেকেই বাধ্যতামূলক করেছে। এমনকি অনেক অমুসলিম দেশেও মুসলিম সম্প্রদায়ের শিশুদের জন্য ‘ইসলামিক স্টাডিজ’ নামে আলাদা বিষয় চালু আছে। তাহলে প্রায় ৯২ শতাংশ মুসলমানের দেশে কেন শিশুদের ইমানি শিক্ষার জন্য একজন ইসলামি শিক্ষক থাকবেন না?
চাই প্রশিক্ষিত দক্ষ শিক্ষক
ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগের পাশাপাশি তাঁদের সঠিক প্রশিক্ষণও অত্যন্ত জরুরি। আধুনিক যুগের শিশুরা কেবল মুখস্থনির্ভর শিক্ষা নয়, ব্যাখ্যামূলক ও বাস্তবজীবনভিত্তিক শিক্ষায় আগ্রহী। তাই এই শিক্ষকদের জন্য প্রয়োজন—শিশু মনোবিজ্ঞানে প্রশিক্ষণ, আধুনিক শিক্ষণপদ্ধতির জ্ঞান, বিশুদ্ধ কোরআন তিলাওয়াত, কোরআন-হাদিস ও ফিকহে মজবুত দক্ষতা, নৈতিক আদর্শে দৃঢ় অবস্থান এবং নিজে ইসলাম পরিপালনকারী।
এ ক্ষেত্রে কওমি মাদ্রাসার দাওরায়ে হাদিস পাস ও প্রশিক্ষিত আলেমকে উপযুক্ত। পাশাপাশি নুরানি ট্রেনিংপ্রাপ্ত হলে কোমলমতি শিশুদের জন্য সোনায় সোহাগা হবে। তাহলে একদিকে যেমন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষকের অভাব পূরণ হবে, অন্যদিকে হাজার হাজার কওমি আলেমের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে এবং একটি ভিন্ন অঙ্গনে মনপ্রাণ উজাড় করে আগামী প্রজন্মকে গড়ে তোলার সুযোগ পাবেন। এমন একজন ধর্মীয় শিক্ষকই বিষয়গুলো শিশুদের কাছে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করতে পারবেন।
শেষ কথা হলো, প্রায় ৯২ শতাংশ মুসলমানের দেশে ইসলাম ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ জাতীয় দায়িত্ব ও সময়ের দাবি। শিশুরা যদি ধর্মীয়ভাবে শিক্ষিত হয়; তারা সৎ, ন্যায়ের পক্ষে দৃঢ়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাহসী এবং সমাজে শান্তি ও মানবতার দূত হয়ে উঠবে। তাই প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অবিলম্বে একজন করে ইসলাম ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হোক। এটি শুধু শিক্ষাব্যবস্থাকে নয়, পুরো জাতিকে নৈতিকভাবে শক্তিশালী করবে।
লেখক: সভাপতি, বাংলাদেশ ইসলামি লেখক ফোরাম; পরিচালক, সম্পাদনা কেন্দ্র।
ইসলামি মাসগুলো বছরের ধারাকে ধর্মীয় তাৎপর্যে সাজিয়ে দেয়। যেখানে প্রতিটি মাস নিজস্ব ইবাদত ও আধ্যাত্মিকতার বার্তা নিয়ে আসে। জমাদিউল আউয়ালের শেষ জুমা সেই উপলব্ধির একটি নরম ছোঁয়া, যা হৃদয়কে আবার টেনে আনে আল্লাহর দিকে।৪ ঘণ্টা আগে
ভূমিকম্প মহান আল্লাহর অসীম শক্তিমত্তার বহিঃপ্রকাশ। অবাধ্যতার কারণে অতীতে অনেক জাতিকে ভূমিকম্প দিয়ে সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছেন তিনি। যেদিন মহাবিশ্বের আয়ু ফুরিয়ে যাবে, সেদিন ভয়ংকর ভূমিকম্পের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা পুরো সৃষ্টিজগৎ ধ্বংস করে দেবেন। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত ভূমিকম্পগুলো এরই ছোট...২৬ মিনিট আগে
হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, জুমার দিনে যে ব্যক্তি মাথা ধুয়ে গোসল করল, এরপর উত্তম আতর ব্যবহার করল, তার জামাগুলো থেকে ভালো জামা পরিধান করল, তারপর নামাজের উদ্দেশে বের হলো, (মসজিদে গিয়ে একসঙ্গে থাকা) দুজনের মাঝে বসল না, অতঃপর মনোযোগ দিয়ে ইমামের খুতবা শুনল...৪ ঘণ্টা আগে
ঢাকার স্বনামধন্য একটি মার্কেটে আমার দোকান রয়েছে। আমাদের মার্কেটে নামাজের জন্য নির্ধারিত জায়গাও রয়েছে, যেখানে ওয়াক্তিয়া নামাজ আদায় করা হয়। আমরা চাইছি সেখানে জুমার নামাজের আয়োজন করতে। এখানে জুমার নামাজ আদায় করলে কি শুদ্ধ হবে? এ বিষয়ে ইসলামের বিধান জানতে চাই।৫ ঘণ্টা আগে
ইসলাম ডেস্ক
শুক্রবার মুমিনের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন। এদিনের রয়েছে বিশেষ কিছু আমল—যেগুলো সম্পাদনের মাধ্যমে মহান আল্লাহর প্রিয়ভাজন হওয়া যায়।
হজরত আবু সাঈদ খুদরি ও হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, ‘যে ব্যক্তি জুমার দিন গোসল করল, তার কাছে থাকা সুন্দরতম জামাটি পরিধান করল এবং সংগ্রহে থাকলে সুগন্ধি ব্যবহার করল, এরপর জুমায় উপস্থিত হলো, কারও কাঁধ ডিঙিয়ে গেল না, তারপর আল্লাহর তাওফিক অনুযায়ী সুন্নত-নফল পড়ল, অতঃপর খতিব (খুতবার জন্য) বের হওয়া থেকে নামাজ শেষ করা পর্যন্ত নিশ্চুপ রইল—তার এই নামাজ এ জুমা থেকে সামনের জুমা পর্যন্ত (গুনাহের) কাফফারা হবে। (সুনানে আবু দাউদ: ৩৪৩; মুসনাদে আবু দাউদ তয়ালিসি: ৪৭৯; মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক: ৫৭৫৪)
এই উম্মতের জন্য নবীজির জবানে মহান আল্লাহর মাগফিরাতের আশাজাগানিয়া ঘোষণা—জুমার নামাজের বদৌলতে ১০ দিনের পাপরাশি মাফ করে দেবেন।
হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, জুমার দিনে যে ব্যক্তি মাথা ধুয়ে গোসল করল, এরপর উত্তম আতর ব্যবহার করল, তার জামাগুলো থেকে ভালো জামা পরিধান করল, তারপর নামাজের উদ্দেশে বের হলো, (মসজিদে গিয়ে একসঙ্গে থাকা) দুজনের মাঝে বসল না, অতঃপর মনোযোগ দিয়ে ইমামের খুতবা শুনল—ওই ব্যক্তির এক জুমা থেকে আরেক জুমা এবং অতিরিক্ত আরও তিন দিনের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। (সহিহ্ ইবনে খুজাইমা: ১৮০৩)
জুমার দিনের বিশেষ ১০টি আমল এই—
জুমার দিনে উপরিউক্ত বিশেষ ১০টি কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে আমরা মহান আল্লাহর মাগফিরাত লাভে ধন্য হতে পারি।
লেখক: মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আন নোমান আরীফী, ইমাম, বায়তুল জান্নাত জামে মসজিদ, তেজগাঁও, ঢাকা।
শুক্রবার মুমিনের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন। এদিনের রয়েছে বিশেষ কিছু আমল—যেগুলো সম্পাদনের মাধ্যমে মহান আল্লাহর প্রিয়ভাজন হওয়া যায়।
হজরত আবু সাঈদ খুদরি ও হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, ‘যে ব্যক্তি জুমার দিন গোসল করল, তার কাছে থাকা সুন্দরতম জামাটি পরিধান করল এবং সংগ্রহে থাকলে সুগন্ধি ব্যবহার করল, এরপর জুমায় উপস্থিত হলো, কারও কাঁধ ডিঙিয়ে গেল না, তারপর আল্লাহর তাওফিক অনুযায়ী সুন্নত-নফল পড়ল, অতঃপর খতিব (খুতবার জন্য) বের হওয়া থেকে নামাজ শেষ করা পর্যন্ত নিশ্চুপ রইল—তার এই নামাজ এ জুমা থেকে সামনের জুমা পর্যন্ত (গুনাহের) কাফফারা হবে। (সুনানে আবু দাউদ: ৩৪৩; মুসনাদে আবু দাউদ তয়ালিসি: ৪৭৯; মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক: ৫৭৫৪)
এই উম্মতের জন্য নবীজির জবানে মহান আল্লাহর মাগফিরাতের আশাজাগানিয়া ঘোষণা—জুমার নামাজের বদৌলতে ১০ দিনের পাপরাশি মাফ করে দেবেন।
হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, জুমার দিনে যে ব্যক্তি মাথা ধুয়ে গোসল করল, এরপর উত্তম আতর ব্যবহার করল, তার জামাগুলো থেকে ভালো জামা পরিধান করল, তারপর নামাজের উদ্দেশে বের হলো, (মসজিদে গিয়ে একসঙ্গে থাকা) দুজনের মাঝে বসল না, অতঃপর মনোযোগ দিয়ে ইমামের খুতবা শুনল—ওই ব্যক্তির এক জুমা থেকে আরেক জুমা এবং অতিরিক্ত আরও তিন দিনের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। (সহিহ্ ইবনে খুজাইমা: ১৮০৩)
জুমার দিনের বিশেষ ১০টি আমল এই—
জুমার দিনে উপরিউক্ত বিশেষ ১০টি কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে আমরা মহান আল্লাহর মাগফিরাত লাভে ধন্য হতে পারি।
লেখক: মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আন নোমান আরীফী, ইমাম, বায়তুল জান্নাত জামে মসজিদ, তেজগাঁও, ঢাকা।
ইসলামি মাসগুলো বছরের ধারাকে ধর্মীয় তাৎপর্যে সাজিয়ে দেয়। যেখানে প্রতিটি মাস নিজস্ব ইবাদত ও আধ্যাত্মিকতার বার্তা নিয়ে আসে। জমাদিউল আউয়ালের শেষ জুমা সেই উপলব্ধির একটি নরম ছোঁয়া, যা হৃদয়কে আবার টেনে আনে আল্লাহর দিকে।৪ ঘণ্টা আগে
ভূমিকম্প মহান আল্লাহর অসীম শক্তিমত্তার বহিঃপ্রকাশ। অবাধ্যতার কারণে অতীতে অনেক জাতিকে ভূমিকম্প দিয়ে সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছেন তিনি। যেদিন মহাবিশ্বের আয়ু ফুরিয়ে যাবে, সেদিন ভয়ংকর ভূমিকম্পের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা পুরো সৃষ্টিজগৎ ধ্বংস করে দেবেন। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত ভূমিকম্পগুলো এরই ছোট...২৬ মিনিট আগে
বাংলাদেশ একটি মুসলিমপ্রধান দেশ। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশের ৯১ দশমিক শূন্য ৪ শতাংশ নাগরিক মুসলমান। ইসলাম শুধু একটি ধর্ম নয়, এটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এবং নৈতিকতা, শিষ্টাচার, মানবিকতা ও সমাজ গঠনের পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা। এই ইসলামের বনিয়াদি শিক্ষা যদি শিশু বয়সেই আগামী প্রজন্মের হৃদয়ে সঞ্চারিত...৪ ঘণ্টা আগে
ঢাকার স্বনামধন্য একটি মার্কেটে আমার দোকান রয়েছে। আমাদের মার্কেটে নামাজের জন্য নির্ধারিত জায়গাও রয়েছে, যেখানে ওয়াক্তিয়া নামাজ আদায় করা হয়। আমরা চাইছি সেখানে জুমার নামাজের আয়োজন করতে। এখানে জুমার নামাজ আদায় করলে কি শুদ্ধ হবে? এ বিষয়ে ইসলামের বিধান জানতে চাই।৫ ঘণ্টা আগে
আপনার জিজ্ঞাসা
মুফতি শাব্বির আহমদ
প্রশ্ন: ঢাকার স্বনামধন্য একটি মার্কেটে আমার দোকান রয়েছে। আমাদের মার্কেটে নামাজের জন্য নির্ধারিত জায়গাও রয়েছে, যেখানে ওয়াক্তিয়া নামাজ আদায় করা হয়। আমরা চাইছি সেখানে জুমার নামাজের আয়োজন করতে। এখানে জুমার নামাজ আদায় করলে কি শুদ্ধ হবে? এ বিষয়ে ইসলামের বিধান জানতে চাই।
মো. সিদ্দীকুর রহমান, বংশাল, ঢাকা
উত্তর: অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও যুগোপযোগী প্রশ্নের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। জুমাবার মুমিনের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ দিন। একজন মুমিন সপ্তাহজুড়ে জুমার দিনের অপেক্ষায় থাকে। এই দিনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদত হলো জুমার নামাজ, যা মুসলমানদের এক বিশেষ জমায়েত বা মিলনক্ষেত্র। বরকতময় এই দিনে মসজিদে গিয়ে বড় জামাতের সঙ্গে জুমার নামাজ আদায় করার প্রতি ইসলাম উৎসাহিত করে। তাই মার্কেটের পাশে কোনো মসজিদে গিয়েই জুমার নামাজ আদায় করা উত্তম হবে।
তবে মসজিদ ছাড়াও জুমার নামাজ আদায় করা বৈধ। আপনাদের মার্কেটে যেহেতু ইতিমধ্যেই নামাজের জন্য নির্ধারিত জায়গা আছে, সেখানে ইচ্ছে করলে আপনারা জুমার নামাজের আয়োজন করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে জুমার আজানের পরপরই জুমার নামাজে চলে যাওয়ার বিষয়ে যত্নশীল হতে হবে। নিজেদের মার্কেটে জুমার আয়োজন হচ্ছে, তাই পরে গেলেই হবে—এমন অবহেলা যেন না আসে। পবিত্র কোরআনে জুমার আজানের পর বেচাকেনা বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—‘হে মুমিনগণ, জুমার দিনে যখন নামাজের আজান দেওয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে দ্রুত ছুটে যাও এবং বেচাকেনা বন্ধ করো। এটা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা উপলব্ধি করো।’ (সুরা জুমুআ: ৯)
জামে মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও জুমার নামাজ বিশুদ্ধভাবে আদায় নিশ্চিত করতে হলে পাঁচটি শর্ত পূরণ করা আবশ্যক:
১. নির্দিষ্ট জনবসতি (শহর বা উপশহর): জুমার নামাজ এমন স্থানে আদায় করতে হবে, যা শহর, বড় গ্রাম বা উপশহর হিসেবে গণ্য হয়। জনমানবশূন্য এলাকা বা প্রত্যন্ত গ্রামে জুমার নামাজ শুদ্ধ হবে না।
২. জামাতের সঙ্গে আদায়: জুমার নামাজ একা আদায় করা যায় না। এটি অবশ্যই জামাতের সঙ্গে আদায় করতে হয়।
৩. খুতবার আয়োজন: জুমার নামাজের আগে খুতবা দেওয়া অপরিহার্য। খুতবা ছাড়া জুমার নামাজ কোনোভাবেই শুদ্ধ হবে না।
৪. জোহরের সময়ের মধ্যে আদায়: জুমার নামাজ জোহরের নির্ধারিত ওয়াক্তের ভেতরে আদায় করতে হবে। সময়ের বাইরে আদায় করলে তা জুমার নামাজ বলে গণ্য হবে না।
৫. সবার জন্য উন্মুক্ত: মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও জুমার নামাজের আয়োজন করলে, সেই জুমায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সকলের জন্য উন্মুক্ত ও মুক্ত অনুমতি থাকতে হবে। যদি তা শুধু নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা ব্যক্তিদের জন্য সীমাবদ্ধ থাকে (যেমন: প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত), তবে জুমার নামাজ শুদ্ধ হবে না।
আলোচিত এই পাঁচটি শর্ত পূরণ করা গেলে যেকোনো স্থানেই জুমার নামাজের আয়োজন করা যাবে।
তথ্যসূত্র: মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাক: ৫১৭৫, মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা: ৫০৬৪, আল-হালাবি আল-কাবির: পৃ. ৫১১, হাশিয়াতুত তাহতাওয়ি: পৃ. ৫১৩, রদ্দুল মুখতার: ২ / ১৫১
উত্তর দিয়েছেন: মুফতি শাব্বির আহমদ, ইসলামবিষয়ক গবেষক
প্রশ্ন: ঢাকার স্বনামধন্য একটি মার্কেটে আমার দোকান রয়েছে। আমাদের মার্কেটে নামাজের জন্য নির্ধারিত জায়গাও রয়েছে, যেখানে ওয়াক্তিয়া নামাজ আদায় করা হয়। আমরা চাইছি সেখানে জুমার নামাজের আয়োজন করতে। এখানে জুমার নামাজ আদায় করলে কি শুদ্ধ হবে? এ বিষয়ে ইসলামের বিধান জানতে চাই।
মো. সিদ্দীকুর রহমান, বংশাল, ঢাকা
উত্তর: অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও যুগোপযোগী প্রশ্নের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। জুমাবার মুমিনের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ দিন। একজন মুমিন সপ্তাহজুড়ে জুমার দিনের অপেক্ষায় থাকে। এই দিনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদত হলো জুমার নামাজ, যা মুসলমানদের এক বিশেষ জমায়েত বা মিলনক্ষেত্র। বরকতময় এই দিনে মসজিদে গিয়ে বড় জামাতের সঙ্গে জুমার নামাজ আদায় করার প্রতি ইসলাম উৎসাহিত করে। তাই মার্কেটের পাশে কোনো মসজিদে গিয়েই জুমার নামাজ আদায় করা উত্তম হবে।
তবে মসজিদ ছাড়াও জুমার নামাজ আদায় করা বৈধ। আপনাদের মার্কেটে যেহেতু ইতিমধ্যেই নামাজের জন্য নির্ধারিত জায়গা আছে, সেখানে ইচ্ছে করলে আপনারা জুমার নামাজের আয়োজন করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে জুমার আজানের পরপরই জুমার নামাজে চলে যাওয়ার বিষয়ে যত্নশীল হতে হবে। নিজেদের মার্কেটে জুমার আয়োজন হচ্ছে, তাই পরে গেলেই হবে—এমন অবহেলা যেন না আসে। পবিত্র কোরআনে জুমার আজানের পর বেচাকেনা বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—‘হে মুমিনগণ, জুমার দিনে যখন নামাজের আজান দেওয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে দ্রুত ছুটে যাও এবং বেচাকেনা বন্ধ করো। এটা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা উপলব্ধি করো।’ (সুরা জুমুআ: ৯)
জামে মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও জুমার নামাজ বিশুদ্ধভাবে আদায় নিশ্চিত করতে হলে পাঁচটি শর্ত পূরণ করা আবশ্যক:
১. নির্দিষ্ট জনবসতি (শহর বা উপশহর): জুমার নামাজ এমন স্থানে আদায় করতে হবে, যা শহর, বড় গ্রাম বা উপশহর হিসেবে গণ্য হয়। জনমানবশূন্য এলাকা বা প্রত্যন্ত গ্রামে জুমার নামাজ শুদ্ধ হবে না।
২. জামাতের সঙ্গে আদায়: জুমার নামাজ একা আদায় করা যায় না। এটি অবশ্যই জামাতের সঙ্গে আদায় করতে হয়।
৩. খুতবার আয়োজন: জুমার নামাজের আগে খুতবা দেওয়া অপরিহার্য। খুতবা ছাড়া জুমার নামাজ কোনোভাবেই শুদ্ধ হবে না।
৪. জোহরের সময়ের মধ্যে আদায়: জুমার নামাজ জোহরের নির্ধারিত ওয়াক্তের ভেতরে আদায় করতে হবে। সময়ের বাইরে আদায় করলে তা জুমার নামাজ বলে গণ্য হবে না।
৫. সবার জন্য উন্মুক্ত: মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও জুমার নামাজের আয়োজন করলে, সেই জুমায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সকলের জন্য উন্মুক্ত ও মুক্ত অনুমতি থাকতে হবে। যদি তা শুধু নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা ব্যক্তিদের জন্য সীমাবদ্ধ থাকে (যেমন: প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত), তবে জুমার নামাজ শুদ্ধ হবে না।
আলোচিত এই পাঁচটি শর্ত পূরণ করা গেলে যেকোনো স্থানেই জুমার নামাজের আয়োজন করা যাবে।
তথ্যসূত্র: মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাক: ৫১৭৫, মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা: ৫০৬৪, আল-হালাবি আল-কাবির: পৃ. ৫১১, হাশিয়াতুত তাহতাওয়ি: পৃ. ৫১৩, রদ্দুল মুখতার: ২ / ১৫১
উত্তর দিয়েছেন: মুফতি শাব্বির আহমদ, ইসলামবিষয়ক গবেষক
ইসলামি মাসগুলো বছরের ধারাকে ধর্মীয় তাৎপর্যে সাজিয়ে দেয়। যেখানে প্রতিটি মাস নিজস্ব ইবাদত ও আধ্যাত্মিকতার বার্তা নিয়ে আসে। জমাদিউল আউয়ালের শেষ জুমা সেই উপলব্ধির একটি নরম ছোঁয়া, যা হৃদয়কে আবার টেনে আনে আল্লাহর দিকে।৪ ঘণ্টা আগে
ভূমিকম্প মহান আল্লাহর অসীম শক্তিমত্তার বহিঃপ্রকাশ। অবাধ্যতার কারণে অতীতে অনেক জাতিকে ভূমিকম্প দিয়ে সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছেন তিনি। যেদিন মহাবিশ্বের আয়ু ফুরিয়ে যাবে, সেদিন ভয়ংকর ভূমিকম্পের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা পুরো সৃষ্টিজগৎ ধ্বংস করে দেবেন। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত ভূমিকম্পগুলো এরই ছোট...২৬ মিনিট আগে
বাংলাদেশ একটি মুসলিমপ্রধান দেশ। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশের ৯১ দশমিক শূন্য ৪ শতাংশ নাগরিক মুসলমান। ইসলাম শুধু একটি ধর্ম নয়, এটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এবং নৈতিকতা, শিষ্টাচার, মানবিকতা ও সমাজ গঠনের পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা। এই ইসলামের বনিয়াদি শিক্ষা যদি শিশু বয়সেই আগামী প্রজন্মের হৃদয়ে সঞ্চারিত...৪ ঘণ্টা আগে
হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, জুমার দিনে যে ব্যক্তি মাথা ধুয়ে গোসল করল, এরপর উত্তম আতর ব্যবহার করল, তার জামাগুলো থেকে ভালো জামা পরিধান করল, তারপর নামাজের উদ্দেশে বের হলো, (মসজিদে গিয়ে একসঙ্গে থাকা) দুজনের মাঝে বসল না, অতঃপর মনোযোগ দিয়ে ইমামের খুতবা শুনল...৪ ঘণ্টা আগে