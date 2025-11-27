Ajker Patrika
ইসলাম

অগ্নিকাণ্ডে মুমিনের করণীয়

ইসলাম ডেস্ক 
অগ্নিকাণ্ড এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা, যা কোনো পূর্বাভাস ছাড়াই যেকোনো মুহূর্তে ঘটতে পারে। এটি শুধু সহায়-সম্পদই গ্রাস করে না, নিভিয়ে দেয় বহু তরতাজা প্রাণ। যেহেতু দুর্ঘটনা জানিয়ে আসে না, তাই কোথাও আগুন লাগলে আশপাশের মানুষের উচিত হতাশ না হয়ে তা নেভানোর সর্বোচ্চ উদ্যোগ নেওয়া এবং একই সঙ্গে সুরক্ষার জন্য আল্লাহর সাহায্য কামনা করা। কেননা, জাগতিক প্রচেষ্টা ও আধ্যাত্মিক নির্ভরতা; এই দুইয়ের সমন্বয়ে আল্লাহর রহমত লাভ করা সম্ভব।

আগুন দেখামাত্র ভীতসন্ত্রস্ত না হয়ে বরং আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা রাখা জরুরি। ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন, আগুন যত ভয়ংকর হোক না কেন, বিশেষ আমলের মাধ্যমে তা নিভে যায়। এই আমলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী হলো আল্লাহু আকবার ধ্বনি। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘তোমরা যখন কোথাও আগুন (লাগতে) দেখো, তখন তোমরা (উচ্চস্বরে আল্লাহু আকবার) তাকবির দাও। কারণ উচ্চস্বরে এই তাকবির আগুন নিভিয়ে দেবে।’ (তাবরানি)। এই তাকবিরের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর মহানত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দেয়, যা সব বিপদ-আপদকে পরাভূত করার ক্ষমতা রাখে।

এ ছাড়াও, অগ্নিকাণ্ডের ভয়াবহতা কমাতে এবং তার ক্রিয়াকে নিস্তেজ করতে কুরআনের একটি শক্তিশালী আয়াত পাঠ করা যেতে পারে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা নমরুদের ভয়াবহ অগ্নিকুণ্ড থেকে হজরত ইবরাহিমকে (আ.) রক্ষা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: ‘ইয়া না-রু কু-নি বারদান ওয়া সালামান আলা ইবরাহিম।’

অর্থাৎ: ‘হে আগুন! তুমি ইবরাহিমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।’ (সুরা আম্বিয়া: ৬৯)।

এই আয়াত আল্লাহর সর্বময় ক্ষমতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

আগুন নেভানোর বাস্তব পদক্ষেপের পাশাপাশি তাকবির এবং এই আয়াত পাঠের মাধ্যমে অগ্নিকাণ্ডের মতো মহাবিপদে আল্লাহর কাছে পরিত্রাণের জন্য দৃঢ়ভাবে দোয়া ও আমল করা উচিত। কারণ, আল্লাহই একমাত্র রক্ষাকর্তা।

