Ajker Patrika
> ইসলাম

তিন দিনব্যাপী হজ ও ওমরাহ মেলা শুরু হচ্ছে বৃহস্পতিবার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
তিন দিনব্যাপী হজ ও ওমরাহ মেলা শুরু হচ্ছে বৃহস্পতিবার

রাজধানী বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে শুরু হচ্ছে তিন দিনব্যাপী হজ ও ওমরাহ মেলা। আগামীকাল বৃহস্পতিবার সকালে এই মেলার উদ্বোধন করবেন ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন। ধর্ম মন্ত্রণালয় ও হজ এজেন্সি সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।

হজ এজেন্সি অব বাংলাদেশ-হাবের মহাসচিব ফরিদ আহমেদ মজুমদার বলেন, বৃহস্পতিবার সকালে হজ ও ওমরাহ মেলা উদ্বোধন হবে। এই মেলা আগামী শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত চলবে। মেলায় হজ এজেন্সি, তিন-চারটি উড়োজাহাজ কোম্পানি, ছয়-সাতটি ব্যাংক ও আইটি প্রতিষ্ঠান অংশ নিচ্ছে। মেলায় সব মিলে ১৫৪টি স্টল থাকবে। হজ ও ওমরাহ পালনে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে এই মেলার আয়োজন করা হয়েছে।

ফরিদ আহমেদ মজুমদার আরও বলেন, দালালমুক্ত হয়ে একজন হজ বা ওমরাহ যাত্রী সরাসরি এজেন্সির সঙ্গে যেকোনো চুক্তি করার সুযোগ পাচ্ছেন। মেলা উপলক্ষে বিভিন্ন এজেন্সি গ্রাহকদের ৫ থেকে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থ ছাড় থাকবে বলে জানান তিনি।

বিষয়:

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ঢাকাউপদেষ্টামেলা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

উত্তরায় বকশীগঞ্জের সাবেক মেয়র নজরুল ইসলাম গ্রেপ্তার

জি এম কাদেরের সাংগঠনিক কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা ও মামলা প্রত্যাহার

অরকার আক্রমণে তরুণী প্রশিক্ষকের মৃত্যু, ভাইরাল ভিডিওটি সম্পর্কে যা জানা গেল

জুলাই সনদের বৈধতা নিয়ে আদালতেও প্রশ্ন তোলা যাবে না

ভারতকে পাকিস্তানি সেনাপ্রধানের পারমাণবিক যুদ্ধের হুমকি, যা বলল যুক্তরাষ্ট্র

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

উত্তরায় বকশীগঞ্জের সাবেক মেয়র নজরুল ইসলাম গ্রেপ্তার

উত্তরায় বকশীগঞ্জের সাবেক মেয়র নজরুল ইসলাম গ্রেপ্তার

ফেসবুক লাইভে এসে রক্তাক্ত ডাক্তারের বাঁচার আকুতি

ফেসবুক লাইভে এসে রক্তাক্ত ডাক্তারের বাঁচার আকুতি

রিটার্ন না দিলে গ্যাস-বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন

রিটার্ন না দিলে গ্যাস-বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন

যেভাবে শেখ হাসিনাকে ফেরানোর পরিকল্পনা চলছিল, স্বীকারোক্তিতে জানালেন মেজর সাদিকের স্ত্রী জাফরিন

যেভাবে শেখ হাসিনাকে ফেরানোর পরিকল্পনা চলছিল, স্বীকারোক্তিতে জানালেন মেজর সাদিকের স্ত্রী জাফরিন

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সম্পর্কিত

তিন দিনব্যাপী হজ ও ওমরাহ মেলা শুরু হচ্ছে বৃহস্পতিবার

তিন দিনব্যাপী হজ ও ওমরাহ মেলা শুরু হচ্ছে বৃহস্পতিবার

আত্মীয়তার বন্ধন জান্নাতের পথ সহজ করে

আত্মীয়তার বন্ধন জান্নাতের পথ সহজ করে

একটি নিঃসঙ্গ কফিন ও আমাদের শিক্ষা

একটি নিঃসঙ্গ কফিন ও আমাদের শিক্ষা

মৃত আপনজনের জন্য দোয়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

মৃত আপনজনের জন্য দোয়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা