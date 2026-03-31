হজের আন্তর্জাতিক ফ্লাইট শুরু ১৮ এপ্রিল

২০২৬ সালের পবিত্র হজের আন্তর্জাতিক ফ্লাইট কার্যক্রম আগামী ১৮ এপ্রিল থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হতে যাচ্ছে বলে জানিয়েছে সৌদি আরব। এ ক্ষেত্রে হজ এজেন্সি ও এয়ারলাইনসগুলোকে সৌদি সরকারের নির্দেশনা, হজ প্যাকেজ ও গাইডলাইন ২০২৬-এর নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।

জানা যায়, বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম এই বার্ষিক জনসমাগম উপলক্ষে সৌদির উদ্দেশে যাত্রীদের বহনকারী প্রথম ফ্লাইটগুলো ওই দিন থেকে উড্ডয়ন করবে। আগামী ২১ মে পর্যন্ত হজের এই আগমনী ফ্লাইটগুলো চালু থাকবে।

উল্লেখ্য, প্রতিবছর বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লাখ লাখ মুসলমান হজ পালনের জন্য সৌদি আরবে সমবেত হন, যা মানব ইতিহাসের অন্যতম বৃহৎ বার্ষিক স্থানান্তর হিসেবে বিবেচিত। এ বছরের পবিত্র হজ ২৬ মে চাঁদ দেখা সাপেক্ষে অনুষ্ঠিত হবে।

এদিকে বাংলাদেশের হজ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম তদারকির জন্য ২৫ সদস্যের একটি নির্বাহী কমিটি গঠন করেছে সরকার। এ বিষয়ে রোববার (২৯ মার্চ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, ধর্মমন্ত্রীকে কমিটির সভাপতি করা হয়েছে। আর ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হজ অনুবিভাগের প্রধানকে সদস্যসচিব হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

কমিটিতে সদস্য হিসেবে জনপ্রশাসন সচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, অর্থসচিব, বিমানসচিব, তথ্যসচিব, গৃহায়ণসচিব, পররাষ্ট্রসচিব, নৌসচিব, ধর্মসচিব, স্বাস্থ্যসেবা সচিব, স্বাস্থ্যশিক্ষা সচিবসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা রয়েছেন।

কমিটির কার্যপরিধিতে বলা হয়েছে, সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, হজ প্যাকেজ অনুমোদন এবং জাতীয় কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

সূত্র: দ্য ইসলামিক ইনফরমেশন

