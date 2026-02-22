আতাউল্লাহ শাহ বুখারি (রহ.): এক সংগ্রামী সাধকের জীবনালেখ্য

ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং মুসলিম সমাজ সংস্কারের ইতিহাসে হজরত মাওলানা আতাউল্লাহ শাহ বুখারি (রহ.) একটি অবিস্মরণীয় নাম। তিনি ছিলেন একাধারে তুখোড় বাগ্মী, রাজনীতিবিদ এবং একনিষ্ঠ ধর্মীয় নেতা। মজলিশ-ই-আহরার-ই-ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তাঁর অবদান আজও স্মরণীয়।
আতাউল্লাহ শাহ বুখারি ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে বিহারের পাটনায় একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষগণ মধ্য এশিয়ার বোখারা থেকে প্রথমে কাশ্মীরে এবং পরে পাটনায় স্থায়ী হন। শৈশবে মাতৃহীন হওয়ায় নানা-নানির আদরে তিনি প্রতিপালিত হন।
আতাউল্লাহ শাহ বুখারি (রহ.) কোনো আধুনিক স্কুল বা কলেজে পড়েননি। তাঁর নানি ছিলেন ইংরেজদের শিক্ষাব্যবস্থার শিক্ষার ঘোর বিরোধী। নানির কাছে আরবি ও ফারসি এবং নানার কাছে উর্দু ভাষা শেখার মাধ্যমে তাঁর শিক্ষার হাতেখড়ি। পরে পাঞ্জাবের অমৃতসরে মাওলানা নুর আহমাদ ও মুফতি মোহাম্মদ হোসাইনসহ প্রখ্যাত আলেমদের সান্নিধ্যে উচ্চতর ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করেন তিনি।
আতাউল্লাহ শাহ বুখারি (রহ.) ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দেন। তিনি ছিলেন খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের অন্যতম প্রাণপুরুষ।
একজন আদর্শ সমাজসংস্কারক হিসেবে তিনি মুসলিম সমাজের অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার দূর করতে আজীবন সংগ্রাম করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদানসমূহ:
আতাউল্লাহ শাহ বুখারি ছিলেন সমকালের শ্রেষ্ঠ বক্তাদের একজন। তাঁর দীর্ঘ ৪ ঘণ্টার ভাষণেও শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে বসে থাকতেন। তিনি রাজনীতিবিদের চেয়েও বড় পরিচয় বহন করতেন একজন দরদি ধর্মীয় নেতা হিসেবে। তিনি হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের মাধ্যমে দ্রুত স্বাধীনতা অর্জনের পক্ষপাতী ছিলেন।
দেশভাগের পর তিনি পাকিস্তানে চলে যান এবং মুলতানে বসবাস শুরু করেন। ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দের (মতান্তরে ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দ) ২১ আগস্ট ৭০ বছর বয়সে এই মহান নেতা ইন্তেকাল করেন।
রমজান মানুষকে দানশীলতা ও বদান্যতার শিক্ষা দেয়। এই মাস দান-সদকার মাধ্যমে অধিক সওয়াব অর্জনের মাস। রমজান মাসে রোজাদার অভাবী মানুষের দুঃখ-কষ্ট অনুভব করতে পারেন। ক্ষুধা ও পিপাসায় নিজেকে কষ্ট দিয়ে সহমর্মী হন গরিব-দুঃখী মানুষের প্রতি।১ ঘণ্টা আগে
তার ঘোড়া ছুটছিল বিদ্যুতের বেগে। কিন্তু আল্লাহর কুদরত, সে মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছাকাছি যেতেই হঠাৎ তার ঘোড়ার পা হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। সুরাকা কোনোমতে নিজেকে সামলে নিয়ে আবারও সামনে এগোনোর চেষ্টা করল। কিন্তু এবার তার ঘোড়ার পা বালুর মধ্যে দেবে গেল। যতবার সে চেষ্টা করে, ততবারই তার ঘোড়া বালুতে দেবে যেতে থাকে।২ ঘণ্টা আগে
বছর ঘুরে এল মাহে রমজান। অফুরান রহমতের বারিধারায় সিক্ত হওয়ার অনন্য সুযোগ রয়েছে এ মাসে। দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনায় একজন মুমিন তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত হতে পারে। তবে এর জন্য আমাদের অবশ্যই রমজানের সব শর্ত, আদব ও বিধানসমূহের প্রতি যত্নশীল হতে হবে।২ ঘণ্টা আগে
একজন মুমিনের জন্য নামাজ হলো আধ্যাত্মিক প্রশান্তি ও জীবনের বরকত লাভের সর্বোত্তম মাধ্যম। প্রতিদিন সময়মতো নামাজ আদায় করা প্রতিটি মুসলমানের ওপর ফরজ। নিচে ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য আজকের নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো।৮ ঘণ্টা আগে