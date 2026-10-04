তাকওয়া কী এবং কীভাবে অর্জন করা যায়

ইসলামে আত্মার পরিশুদ্ধি ও ইমানি উন্নতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো ‘তাকওয়া’। সাধারণ অর্থে তাকওয়া মানে হলো আল্লাহর প্রতি ভয় ও গভীর ভালোবাসা হৃদয়ে ধারণ করে তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে জীবনযাপন করা। এটি মানুষের অন্তরে মহান আল্লাহর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও আনুগত্যের এক মহৎ প্রতিফলন। যার হৃদয়ে তাকওয়া স্থান পায়, সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সব ধরনের পাপ ও অন্যায় থেকে দূরে থাকে এবং প্রতিটি কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনকে প্রাধান্য দেয়।
তাকওয়া অর্জনের সহজ তিনটি উপায়: আল্লাহর নৈকট্য ও ভালোবাসা অর্জনের জন্য তাকওয়া অবলম্বন করা আবশ্যক। প্রদত্ত তথ্যের আলোকে কোরআন-সুন্নাহর নির্দেশিত তিনটি সহজ উপায়ে হৃদয়ে তাকওয়া সৃষ্টি করা যায়:
১. একনিষ্ঠতা ইবাদত: একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইখলাসের সঙ্গে ইবাদত করলে অন্তরে তাকওয়ার নুর সৃষ্টি হয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ‘হে মানুষ, তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের ইবাদত করো; যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা মুত্তাকি হতে পারো।’ (সুরা বাকারা: ২১)
২. আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা: মহাজগৎ ও প্রকৃতির অপরূপ সৃষ্টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলে স্রষ্টার মহানুভবতা ও ক্ষমতার উপলব্ধি জাগে, যা অন্তরে তাকওয়া বাড়ায়। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, ‘নিশ্চয়ই রাত ও দিনের আবর্তনে এবং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মাঝে আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন, তাতে তাকওয়া অবলম্বনকারী সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই স্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে।’ (সুরা ইউনুস: ৬)
৩. রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা ও আনুগত্য: নবীজি (সা.)-এর প্রতি গভীর ভালোবাসা পোষণ করা এবং তাঁর নির্দেশ ও সুন্নত পূর্ণাঙ্গভাবে অনুসরণের মাধ্যমে অন্তরে তাকওয়া সুদৃঢ় হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘যারা আল্লাহর রাসুলের সামনে নিজেদের আওয়াজ নিচু করে, আল্লাহ তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য যাচাই-বাছাই করে নিয়েছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।’ (সুরা হুজুরাত: ৩)
তাকওয়া অর্জনকারীদের জন্য সুসংবাদ: মুত্তাকিদের জন্য আল্লাহ তাআলা ইহকাল ও পরকালে মহাসাফল্যের সুসংবাদ দিয়েছেন—‘যারা ইমান আনে আর তাকওয়া অবলম্বন করে, তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে দুনিয়ার জীবনে এবং আখিরাতেও। আল্লাহর কথার কোনো হেরফের হয় না; আর এটাই হলো বিরাট সাফল্য।’ (সুরা ইউনুস: ৬৩-৬৪)
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