Ajker Patrika
En
ইসলাম

যে ১০ লক্ষণ দেখে বুঝবেন আপনি কালো জাদুতে আক্রান্ত

ইসলাম ডেস্ক 
যে ১০ লক্ষণ দেখে বুঝবেন আপনি কালো জাদুতে আক্রান্ত
ছবি: সংগৃহীত

জাদুর অস্তিত্ব অস্বীকার করার সুযোগ নেই। কোরআন ও হাদিসে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে বাস্তব জীবনে কারও শারীরিক বা মানসিক অসুস্থতা দেখা দিলেই সেটিকে জাদুর প্রভাব হিসেবে ধরে নেওয়া ঠিক নয়। অনেক লক্ষণ সাধারণ অসুস্থতা, মানসিক চাপ বা অন্য কোনো চিকিৎসাগত সমস্যার কারণেও দেখা দিতে পারে। তাই এমন পরিস্থিতিতে প্রয়োজন হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। পাশাপাশি কেউ যদি কালো জাদুর আশঙ্কা করেন, শরিয়তসম্মত রুকইয়াহ ও দোয়া-জিকিরের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে পারেন।

কারও ওপর কালো জাদুর প্রভাব পড়লে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়। এর উল্লেখযোগ্য ১০টি লক্ষণ নিচে তুলে ধরা হলো:

১. অস্বাভাবিক শারীরিক সমস্যা: হঠাৎ গুরুতর অসুস্থতা বা তীব্র মাথাব্যথা, যা মেডিকেল টেস্টে ধরা পড়ে না। শরীরে অকারণে দুর্বলতা ও নির্দিষ্ট স্থানে ব্যথা বা অবশ ভাব থাকা।

২. অস্বস্তিকর স্বপ্ন ও আচরণ: বারবার ভয়ংকর স্বপ্ন দেখা, ঘুমের মধ্যে চিৎকার করা, সব সময় ঝিমানো, অনবরত হাই তোলা ও কান্নাকাটি করা।

৩. একাকিত্ব ও বিষণ্নতা: অকারণে রাগ বা ভয় পাওয়া, সব সময় একা থাকতে চাওয়া এবং ক্ষুধামন্দায় ভোগা।

৪. অস্বাভাবিক আচরণ ও আলসেমি: নিজের অজান্তে অদ্ভুত শব্দ করা কিংবা ঘরসংসার ও স্বাভাবিক কাজে অনীহা।

৫. বিবাহিত জীবনে অশান্তি: কারণ ছাড়াই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অস্বাভাবিক ঘৃণা, দূরত্ব তৈরি হওয়া বা দৈহিক সম্পর্কের প্রতি চরম অনীহা।

৬. ধর্মীয় কাজে বাধা: কোরআন তিলাওয়াত শুনতে বা করতে কষ্ট হওয়া, নামাজ ও জিকিরে চরম অস্বস্তি লাগা।

৭. গৃহস্থালিতে অশান্তি: বাড়িতে অকারণ ঝগড়া বা দুর্ঘটনা ঘটা এবং বিষাক্ত বা কালো প্রাণীর (যেমন সাপ, কালো কুকুর) অস্বাভাবিক উপস্থিতি।

৮. অতিপ্রাকৃত ঘটনা: অদৃশ্য শব্দ শোনা, ছায়া দেখা বা ঘরের জিনিসপত্র নিখোঁজ হওয়া।

৯. শারীরিক পরিবর্তন: হঠাৎ চেহারা বা চুলে অস্বাভাবিক পরিবর্তন আসা এবং চিকিৎসা দিয়ে সারানো যায় না—এমন নীল-কালো দাগ পড়া।

১০. রুকইয়াহ চলাকালে প্রতিক্রিয়া: কোরআনিক চিকিৎসা (রুকইয়াহ) চলাকালে প্রচণ্ড মাথাব্যথা, বমি বা অস্থিরতা দেখা দেওয়া।

বিষয়:

ইসলামছাপা সংস্করণধর্ম ও জীবন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত