জুতা চুরি হতে দেখলে নামাজ ভেঙে কি চোর ধরা যাবে
মসজিদে নামাজ পড়তে গিয়ে জুতা চুরি হওয়া আমাদের সমাজে বেশ পরিচিত, বিশেষ করে জুমার নামাজের মতো জনাকীর্ণ জামাতে। সাধারণত নামাজ শুরু করার পর কোনো কারণে নামাজ ভেঙে ফেলা বা ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়; তবে বাস্তব জীবনে এমন কিছু জরুরি ও অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি তৈরি হয়, যখন শরিয়ত মুমিনকে বিশেষ ছাড় দেয়।
নিজের চোখের সামনে বা নামাজরত অবস্থায় জুতা চুরি হতে দেখলে কিংবা জুতা নিয়ে কেউ পালিয়ে গেলে নামাজ ছেড়ে দিয়ে তা রক্ষার চেষ্টা করা যাবে কি না—তা নিয়ে অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে। ফিকহি দৃষ্টিকোণ, সালাফে সালেহিনের আমল ও নির্ভরযোগ্য ফতোয়ার আলোকে এ বিষয়ের বিস্তারিত দিকনির্দেশনা নিচে তুলে ধরা হলো:
চোর ধরা বা সম্পদ রক্ষায় নামাজ ছাড়ার বিধান
শরিয়তের মূলনীতি অনুযায়ী, নামাজরত অবস্থায় উল্লেখযোগ্য মূল্যের কোনো সম্পদ চুরি হওয়া বা নষ্ট হওয়ার বাস্তব আশঙ্কা দেখা দিলে তা রক্ষার জন্য নামাজ ছেড়ে দেওয়া জায়েজ। প্রদত্ত ফতোয়া ও ফিকহি বর্ণনা অনুযায়ী, কেউ যদি নামাজরত অবস্থায় দেখেন যে তাঁর মূল্যবান বা প্রয়োজনীয় জুতা কেউ নিয়ে যাচ্ছে বা চুরি হয়ে যাচ্ছে, তবে তা উদ্ধারের জন্য নামাজ ছেড়ে দেওয়া অন্যায় বা নাজায়েজ হবে না।
এ প্রসঙ্গে একাধিক তাবেয়ির আমলের বর্ণনা পাওয়া যায়। তাঁরা নামাজরত অবস্থায় নিজেদের বাহন চলে যেতে দেখলে নামাজ ছেড়ে দিয়ে তা রক্ষার উদ্যোগ নিতেন। (মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক: ২/২৬১)। ফিকহের কিতাবগুলোতেও সম্পদ ও জানমাল রক্ষার প্রয়োজনে নামাজ ছেড়ে দেওয়ার অবকাশ উল্লেখ করা হয়েছে। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া: ১/১০৯; আদ্দুররুল মুখতার: ২/৫১)
কেমন পরিমাণ বা কোন ধরনের সম্পদের ক্ষেত্রে এই অনুমতি প্রযোজ্য
সব ধরনের বা তুচ্ছ জিনিসের জন্য নামাজ ভেঙে ফেলা শরিয়তের কাম্য নয়। এ বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় বিবেচ্য:
- সম্পদের মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা: কোনো কোনো ফকিহের মতে, এক দিরহাম—অর্থাৎ ৩.০৬১৪ গ্রাম রুপার সমমূল্যের সম্পদ রক্ষার জন্য নামাজ ছেড়ে দেওয়া জায়েজ।
- বাস্তব আশঙ্কা: সম্পদটি বাস্তবেই চুরি বা নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকতে হবে। তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা না নিলে জিনিসটি হারিয়ে যাওয়ার বাস্তব সম্ভাবনা তৈরি হলেই নামাজ ছাড়ার সুযোগ প্রযোজ্য হবে।
- অমূলক সন্দেহ নয়: শুধু ধারণাপ্রসূত বা অমূলক সন্দেহের ভিত্তিতে কিংবা সামান্য ও অপ্রয়োজনীয় কোনো বস্তুর জন্য নামাজ ভেঙে ফেলা উচিত নয়।
উল্লেখ্য, জুমার নামাজের জামাত চলাকালে এমন জরুরি কারণে নামাজ ছেড়ে দিলে এবং জামাত ছুটে গেলে জোহরের নামাজ আদায় করে নিতে হবে।
নামাজের আগে সতর্কতা ও করণীয়
সম্পদ রক্ষার অবকাশ থাকলেও ইবাদতের পবিত্রতা ও একাগ্রতা ধরে রাখার স্বার্থে নামাজে দাঁড়ানোর আগেই নিজের জুতা, মোবাইল বা অন্যান্য মূল্যবান জিনিস নিরাপদ স্থানে রাখা উচিত। মসজিদের নির্ধারিত র্যাক বা বাক্সে যত্নসহকারে জুতা রাখলে কিংবা নামাজের সময় মনে যেন এসব নিয়ে দুশ্চিন্তা না আসে—সে ব্যবস্থা করলে নামাজে খুশু-খুজু বা মনোযোগ বজায় রাখা সহজ হয়। পাশাপাশি চুরি ও অব্যবস্থাপনা রোধে মসজিদ কর্তৃপক্ষ ও মুসল্লি—উভয় পক্ষেরই সচেতনতা জরুরি।
ইসলাম যেমন ইবাদতের একাগ্রতা ও শৃঙ্খলাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়, তেমনি মানুষের বৈধ সম্পদ ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সুরক্ষার ক্ষেত্রেও বাস্তবসম্মত ও ভারসাম্যপূর্ণ বিধান রেখেছে। তাই বাস্তব ও জরুরি কারণে সম্পদ রক্ষায় নামাজ ছাড়ার অনুমতি থাকলেও আগেই সতর্কতা অবলম্বন করা এবং নামাজের সময় দুনিয়াবি চিন্তা থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা করাই একজন সচেতন মুমিনের জন্য উত্তম।