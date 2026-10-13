দাওরায়ে হাদিস পরীক্ষা ২০২৭: পরিদর্শক ও পরীক্ষক নিচ্ছে আল-হাইআতুল উলয়া

২০২৭ সালের দাওরায়ে হাদিস (তাকমিল) পরীক্ষার কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার জন্য আরও ২৫০ জন সহকারী নেগরান (সহকারী পরিদর্শক) ও ৫৫ জন মুমতাহিন (পরীক্ষক) নিয়োগের ঘোষণা দিয়েছে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডগুলোর সর্বোচ্চ সংস্থা ‘আল-হাইআতুল উলয়া লিল-জামি ’আতিল কওমিয়া বাংলাদেশ’।
এ লক্ষ্যে আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীদের কাছ থেকে নির্ধারিত শর্তে আবেদন আহ্বান করা হয়েছে। তবে যাঁরা ইতিমধ্যে আবেদন করেছেন, তাঁদের নতুন করে আবেদন করার প্রয়োজন নেই বলে বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট করা হয়েছে।
আগ্রহী প্রার্থীদের হাইআতুল উলয়ার নির্ধারিত লিংক থেকে ফরম ডাউনলোড করে তথ্য পূরণ করতে হবে। এরপর স্ব-স্ব মাদ্রাসার প্রিন্সপাল বা শিক্ষাসচিবের স্বাক্ষর, সিলসহ মাদ্রাসা এডমিনের মাধ্যমে অনলাইনে জমা দিতে হবে। আবেদনে সাম্প্রতিক রঙিন ছবি ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি স্পষ্ট স্ক্যান কপি হিসেবে সংযুক্ত করতে হবে। পূর্বের মুমতাহিন আইডি থাকলে তা উল্লেখ করতে বলা হয়েছে।
আবেদনের শেষ তারিখ: ১ নভেম্বর ২০২৬ (রোববার/২০ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৮ হিজরি)
বাছাইকৃত আবেদনকারীদের মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পদে নিয়োগ দেওয়া হবে এবং বাকি যোগ্যদের অপেক্ষমাণ তালিকায় রাখা হবে।
প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যানের আদেশক্রমে এ বিজ্ঞপ্তিটি জারি করেছেন আল-হাইআতুল উলয়ার অফিস ব্যবস্থাপক ও ভারপ্রাপ্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মু. অছিউর রহমান। তিনি আসন্ন দাওরায়ে হাদিস পরীক্ষা সফল করতে সব মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ ও মুহতামিমদের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেছেন।
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