Ajker Patrika
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ইসলাম

উত্তম জীবনসঙ্গী পাওয়ার দোয়া

ইসলাম ডেস্ক
উত্তম জীবনসঙ্গী পাওয়ার দোয়া
স্বামী-স্ত্রী। ছবি: সংগৃহীত

মানবজীবনে জীবনসঙ্গীর প্রভাব অপরিসীম। একজন ভালো সঙ্গী মানুষকে আলোর পথে চালিত করে, আর মন্দ সঙ্গী জীবনকে বিপথগামী করে তোলে। সারা দিনের ক্লান্তি শেষে ঘরে ফিরে সঙ্গীর একটু সহমর্মিতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ দেহ-মনকে প্রফুল্ল করে তোলে, মানুষকে নতুন উদ্যমে বাঁচার প্রেরণা জোগায়। তাই নারী-পুরুষ প্রত্যেকেরই প্রথম ও প্রধান প্রত্যাশা থাকে একজন দ্বীনদার ও উত্তম জীবনসঙ্গী লাভ করা।

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তবে কেবল ইচ্ছা প্রকাশই যথেষ্ট নয়; সুন্দর ও শান্তিময় জীবনের জন্য আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা রাখার পাশাপাশি তাঁর কাছেই সাহায্য চাওয়া আবশ্যক। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা উত্তম জীবনসঙ্গী ও সুসন্তান লাভের একাধিক দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন।

১. সুরা ফুরকানের ৭৪ নম্বর আয়াত

যাঁরা জীবনসঙ্গী ও সন্তানের কাছ থেকে মানসিক শান্তি লাভ করতে চান, তাঁদের জন্য এটি একটি শ্রেষ্ঠ দোয়া। আয়াতটি হলো:

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

উচ্চারণ: রাব্বানা হাবলানা মিন আজওয়াজিনা ওয়া জুররিয়্যাতিনা কুররাতা আ‘ইউনিওঁ, ওয়াজ‘আলনা লিলমুত্তাকীনা ইমামা।

অর্থ: ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের এমন স্ত্রী (বা স্বামী) ও সন্তান দান করুন, যারা আমাদের চোখ জুড়িয়ে দেয়; এবং আমাদের মুত্তাকিদের জন্য আদর্শস্বরূপ করুন।’ (সুরা ফুরকান: ৭৪)

এই দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা পুরুষদের জন্য এমন উত্তম স্ত্রী ও সন্তান দান করেন, যাদের দেখলে মন শান্ত হয়ে যায়। একইভাবে যেসব নারী এই দোয়ার আমল করবেন, আশা করা যায় আল্লাহ তাআলা তাঁদেরও নয়নজুড়ানো স্বামী ও সুসন্তান দান করবেন।

২. হজরত মুসা (আ.)-এর দোয়া

পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে, হজরত মুসা (আ.) যখন বিপদগ্রস্ত অবস্থায় আশ্রয়হীন ছিলেন, তখন তিনি পরম আকুতি নিয়ে আল্লাহর দরবারে একটি দোয়া করেছিলেন। এই দোয়ার বরকতে আল্লাহ তাআলা তাঁর থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করার পাশাপাশি উত্তম জীবনসঙ্গীরও ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

দোয়াটি হলো:

رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ

উচ্চারণ: রাব্বি ইন্নি লিমা আনজালতা ইলাইয়্যা মিন খাইরিন ফাকীর।

অর্থ: ‘হে আমার পালনকর্তা! তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহই নাজিল করবে, নিশ্চয়ই আমি তার মুখাপেক্ষী।’ (সুরা কাসাস: ২৪)

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বিবাহের পূর্বে উপযুক্ত জীবনসঙ্গী ও রিজিকের সন্ধানে থাকা যেকোনো মুমিনের জন্য এই দোয়াটি একটি অত্যন্ত কার্যকরী আমল।

বিষয়:

ইসলামইবাদতদোয়াস্ত্রীস্বামীদোয়া-সুরা
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