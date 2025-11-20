শিশুদের প্রতি ইসলামের নির্দেশিত আচরণ

কাউসার লাবীব
স্নেহ, ভালোবাসা ও কোমলতা—এই গুণগুলো সমাজকে মানবিক ও শান্তিময় করে তোলে। মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন এই মানবিক গুণাবলির জীবন্ত আদর্শ। বিশেষ করে শিশুদের প্রতি তাঁর স্নেহ-মমতা ছিল অতুলনীয়। তিনি নিজে ছোটদের স্নেহ করতেন, আদর মেখে দিতেন; সাহাবিদেরও এই আদর্শ শিক্ষা দিতেন। এক হাদিসে নবী (সা.) বলেছেন, ‘যে ছোটদের স্নেহ করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।’ (সুনানে আবু দাউদ: ৪৯৪৩)
একবার নবী করিম (সা.) প্রিয় নাতি হাসানকে চুমু খান। সে সময় তাঁর কাছে আকরা তামিমি (রা.) বসা ছিলেন। তিনি নবী (সা.)-কে বলেন, ‘আমার ১০টি পুত্র আছে। আমি তাদের কাউকে কোনো দিন চুমু দিইনি।’ নবীজি (সা.) তার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘যে দয়া করে না, সে দয়া পায় না।’ (সহিহ বুখারি: ৫৯৯৭)
আরেক হাদিসে এসেছে, ‘এক বেদুইন এসে নবী (সা.)-কে বললেন, ‘আপনারা শিশুদের চুমু দেন, কিন্তু আমরা ওদের চুমু দিই না।’ প্রিয় নবীজি (সা.) তখন বললেন, ‘আল্লাহ যদি তোমার হৃদয় থেকে দয়ামায়া উঠিয়ে নেন, তাহলে তোমার ওপর আমার কি কোনো অধিকার আছে!’ (সহিহ বুখারি: ৫৯৯৮)
নবী করিম (সা.)-এর পুত্র ইবরাহিম শিশু বয়সেই ইন্তেকাল করেন। নবীজির কাছে যখন প্রিয় সন্তানের মৃত্যুর সংবাদ আসে, তখন তিনি কেঁদে দেন। তাঁর চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে থাকে। কান্নাভেজা কণ্ঠে রাসুল (সা.) বলেন, ‘এ কান্না হচ্ছে স্নেহ ও ভালোবাসার প্রকাশ।’ এরপর তিনি বলেন, ‘আমার হৃদয় বেদনাহত, চোখ দুটো অশ্রুসিক্ত। তবে আমি শুধু সে কথাগুলোই বলছি, যা আমার রবকে সন্তুষ্ট করে। ইবরাহিম, তোমার বিচ্ছেদে আমরা গভীরভাবে শোকাহত।’ (সহিহ বুখারি)
প্রিয় নবী (সা.)-এর জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে করুণার ঝরনাধারা প্রবাহিত হয়েছে। শিশুদের প্রতি তাঁর দয়ার ছোঁয়া আমাদের শেখায়, একটি কোমল হৃদয়ই পারে একটি সুন্দর সমাজ গড়তে। আজকের দুনিয়ায়, যখন শিশুরা নির্যাতন ও অবহেলার শিকার, তখন নবীজি (সা.)-এর এই দৃষ্টান্তগুলো আমাদের আরও মানবিক আরও দায়িত্বশীল করে তুলতে পারে।
স্নেহ, ভালোবাসা ও কোমলতা—এই গুণগুলো সমাজকে মানবিক ও শান্তিময় করে তোলে। মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন এই মানবিক গুণাবলির জীবন্ত আদর্শ। বিশেষ করে শিশুদের প্রতি তাঁর স্নেহ-মমতা ছিল অতুলনীয়। তিনি নিজে ছোটদের স্নেহ করতেন, আদর মেখে দিতেন; সাহাবিদেরও এই আদর্শ শিক্ষা দিতেন। এক হাদিসে নবী (সা.) বলেছেন, ‘যে ছোটদের স্নেহ করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।’ (সুনানে আবু দাউদ: ৪৯৪৩)
একবার নবী করিম (সা.) প্রিয় নাতি হাসানকে চুমু খান। সে সময় তাঁর কাছে আকরা তামিমি (রা.) বসা ছিলেন। তিনি নবী (সা.)-কে বলেন, ‘আমার ১০টি পুত্র আছে। আমি তাদের কাউকে কোনো দিন চুমু দিইনি।’ নবীজি (সা.) তার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘যে দয়া করে না, সে দয়া পায় না।’ (সহিহ বুখারি: ৫৯৯৭)
আরেক হাদিসে এসেছে, ‘এক বেদুইন এসে নবী (সা.)-কে বললেন, ‘আপনারা শিশুদের চুমু দেন, কিন্তু আমরা ওদের চুমু দিই না।’ প্রিয় নবীজি (সা.) তখন বললেন, ‘আল্লাহ যদি তোমার হৃদয় থেকে দয়ামায়া উঠিয়ে নেন, তাহলে তোমার ওপর আমার কি কোনো অধিকার আছে!’ (সহিহ বুখারি: ৫৯৯৮)
নবী করিম (সা.)-এর পুত্র ইবরাহিম শিশু বয়সেই ইন্তেকাল করেন। নবীজির কাছে যখন প্রিয় সন্তানের মৃত্যুর সংবাদ আসে, তখন তিনি কেঁদে দেন। তাঁর চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে থাকে। কান্নাভেজা কণ্ঠে রাসুল (সা.) বলেন, ‘এ কান্না হচ্ছে স্নেহ ও ভালোবাসার প্রকাশ।’ এরপর তিনি বলেন, ‘আমার হৃদয় বেদনাহত, চোখ দুটো অশ্রুসিক্ত। তবে আমি শুধু সে কথাগুলোই বলছি, যা আমার রবকে সন্তুষ্ট করে। ইবরাহিম, তোমার বিচ্ছেদে আমরা গভীরভাবে শোকাহত।’ (সহিহ বুখারি)
প্রিয় নবী (সা.)-এর জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে করুণার ঝরনাধারা প্রবাহিত হয়েছে। শিশুদের প্রতি তাঁর দয়ার ছোঁয়া আমাদের শেখায়, একটি কোমল হৃদয়ই পারে একটি সুন্দর সমাজ গড়তে। আজকের দুনিয়ায়, যখন শিশুরা নির্যাতন ও অবহেলার শিকার, তখন নবীজি (সা.)-এর এই দৃষ্টান্তগুলো আমাদের আরও মানবিক আরও দায়িত্বশীল করে তুলতে পারে।
কাউসার লাবীব
স্নেহ, ভালোবাসা ও কোমলতা—এই গুণগুলো সমাজকে মানবিক ও শান্তিময় করে তোলে। মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন এই মানবিক গুণাবলির জীবন্ত আদর্শ। বিশেষ করে শিশুদের প্রতি তাঁর স্নেহ-মমতা ছিল অতুলনীয়। তিনি নিজে ছোটদের স্নেহ করতেন, আদর মেখে দিতেন; সাহাবিদেরও এই আদর্শ শিক্ষা দিতেন। এক হাদিসে নবী (সা.) বলেছেন, ‘যে ছোটদের স্নেহ করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।’ (সুনানে আবু দাউদ: ৪৯৪৩)
একবার নবী করিম (সা.) প্রিয় নাতি হাসানকে চুমু খান। সে সময় তাঁর কাছে আকরা তামিমি (রা.) বসা ছিলেন। তিনি নবী (সা.)-কে বলেন, ‘আমার ১০টি পুত্র আছে। আমি তাদের কাউকে কোনো দিন চুমু দিইনি।’ নবীজি (সা.) তার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘যে দয়া করে না, সে দয়া পায় না।’ (সহিহ বুখারি: ৫৯৯৭)
আরেক হাদিসে এসেছে, ‘এক বেদুইন এসে নবী (সা.)-কে বললেন, ‘আপনারা শিশুদের চুমু দেন, কিন্তু আমরা ওদের চুমু দিই না।’ প্রিয় নবীজি (সা.) তখন বললেন, ‘আল্লাহ যদি তোমার হৃদয় থেকে দয়ামায়া উঠিয়ে নেন, তাহলে তোমার ওপর আমার কি কোনো অধিকার আছে!’ (সহিহ বুখারি: ৫৯৯৮)
নবী করিম (সা.)-এর পুত্র ইবরাহিম শিশু বয়সেই ইন্তেকাল করেন। নবীজির কাছে যখন প্রিয় সন্তানের মৃত্যুর সংবাদ আসে, তখন তিনি কেঁদে দেন। তাঁর চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে থাকে। কান্নাভেজা কণ্ঠে রাসুল (সা.) বলেন, ‘এ কান্না হচ্ছে স্নেহ ও ভালোবাসার প্রকাশ।’ এরপর তিনি বলেন, ‘আমার হৃদয় বেদনাহত, চোখ দুটো অশ্রুসিক্ত। তবে আমি শুধু সে কথাগুলোই বলছি, যা আমার রবকে সন্তুষ্ট করে। ইবরাহিম, তোমার বিচ্ছেদে আমরা গভীরভাবে শোকাহত।’ (সহিহ বুখারি)
প্রিয় নবী (সা.)-এর জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে করুণার ঝরনাধারা প্রবাহিত হয়েছে। শিশুদের প্রতি তাঁর দয়ার ছোঁয়া আমাদের শেখায়, একটি কোমল হৃদয়ই পারে একটি সুন্দর সমাজ গড়তে। আজকের দুনিয়ায়, যখন শিশুরা নির্যাতন ও অবহেলার শিকার, তখন নবীজি (সা.)-এর এই দৃষ্টান্তগুলো আমাদের আরও মানবিক আরও দায়িত্বশীল করে তুলতে পারে।
স্নেহ, ভালোবাসা ও কোমলতা—এই গুণগুলো সমাজকে মানবিক ও শান্তিময় করে তোলে। মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন এই মানবিক গুণাবলির জীবন্ত আদর্শ। বিশেষ করে শিশুদের প্রতি তাঁর স্নেহ-মমতা ছিল অতুলনীয়। তিনি নিজে ছোটদের স্নেহ করতেন, আদর মেখে দিতেন; সাহাবিদেরও এই আদর্শ শিক্ষা দিতেন। এক হাদিসে নবী (সা.) বলেছেন, ‘যে ছোটদের স্নেহ করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।’ (সুনানে আবু দাউদ: ৪৯৪৩)
একবার নবী করিম (সা.) প্রিয় নাতি হাসানকে চুমু খান। সে সময় তাঁর কাছে আকরা তামিমি (রা.) বসা ছিলেন। তিনি নবী (সা.)-কে বলেন, ‘আমার ১০টি পুত্র আছে। আমি তাদের কাউকে কোনো দিন চুমু দিইনি।’ নবীজি (সা.) তার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘যে দয়া করে না, সে দয়া পায় না।’ (সহিহ বুখারি: ৫৯৯৭)
আরেক হাদিসে এসেছে, ‘এক বেদুইন এসে নবী (সা.)-কে বললেন, ‘আপনারা শিশুদের চুমু দেন, কিন্তু আমরা ওদের চুমু দিই না।’ প্রিয় নবীজি (সা.) তখন বললেন, ‘আল্লাহ যদি তোমার হৃদয় থেকে দয়ামায়া উঠিয়ে নেন, তাহলে তোমার ওপর আমার কি কোনো অধিকার আছে!’ (সহিহ বুখারি: ৫৯৯৮)
নবী করিম (সা.)-এর পুত্র ইবরাহিম শিশু বয়সেই ইন্তেকাল করেন। নবীজির কাছে যখন প্রিয় সন্তানের মৃত্যুর সংবাদ আসে, তখন তিনি কেঁদে দেন। তাঁর চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে থাকে। কান্নাভেজা কণ্ঠে রাসুল (সা.) বলেন, ‘এ কান্না হচ্ছে স্নেহ ও ভালোবাসার প্রকাশ।’ এরপর তিনি বলেন, ‘আমার হৃদয় বেদনাহত, চোখ দুটো অশ্রুসিক্ত। তবে আমি শুধু সে কথাগুলোই বলছি, যা আমার রবকে সন্তুষ্ট করে। ইবরাহিম, তোমার বিচ্ছেদে আমরা গভীরভাবে শোকাহত।’ (সহিহ বুখারি)
প্রিয় নবী (সা.)-এর জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে করুণার ঝরনাধারা প্রবাহিত হয়েছে। শিশুদের প্রতি তাঁর দয়ার ছোঁয়া আমাদের শেখায়, একটি কোমল হৃদয়ই পারে একটি সুন্দর সমাজ গড়তে। আজকের দুনিয়ায়, যখন শিশুরা নির্যাতন ও অবহেলার শিকার, তখন নবীজি (সা.)-এর এই দৃষ্টান্তগুলো আমাদের আরও মানবিক আরও দায়িত্বশীল করে তুলতে পারে।
নামাজ আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি যেমন আমাদের দৈহিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে, তেমনই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আজকের এই নামাজের সময়সূচি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—জীবনের ব্যস্ততা যতই থাকুক না কেন, আল্লাহর জন্য সময় বের করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।৯ ঘণ্টা আগে
আরবি সবর শব্দের অর্থ ধৈর্য, সহনশীলতা ও সংযম। সবরকে বিষাক্ত কাঁটাযুক্ত বৃক্ষের ফল সদৃশ বলা হয়। ফল আহরণ করতে গেলে কাঁটার আঁচড়ে হাত ক্ষতবিক্ষত হতে পারে। সবরের মাধ্যমে মানুষ জীবনে স্বস্তি খুঁজে পায়, স্থিরতা লাভ করে। পরকালীন জীবনে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশাল প্রতিদান পেয়ে ধন্য হয়।১৬ ঘণ্টা আগে
রিজিক বা জীবিকা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রদত্ত নিয়ামত। আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া শুধু পরিশ্রমের মাধ্যমে কেউ একবিন্দু রিজিকও লাভ করতে পারে না। অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় তার আয় আছে; কিন্তু বরকত নেই; আবার কেউ সামান্য আয়েও সুখে-শান্তিতে থাকে। এর পেছনে রয়েছে কিছু আধ্যাত্মিক ও নৈতিক কারণ।১ দিন আগে
নামাজ আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি যেমন আমাদের দৈহিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে, তেমনই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আজকের এই নামাজের সময়সূচি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—জীবনের ব্যস্ততা যতই থাকুক না কেন, আল্লাহর জন্য সময় বের করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।১ দিন আগে
ইসলাম ডেস্ক
জীবনকে সুশৃঙ্খল করতে এবং আল্লাহর সান্নিধ্য পেতে নামাজের কোনো বিকল্প নেই। একজন মুমিনের জন্য নামাজ হলো আল্লাহর সঙ্গে সরাসরি কথোপকথনের মাধ্যম। এটি এমন এক ইবাদত—যা আমাদের মনে আধ্যাত্মিক প্রশান্তি আনে, জীবনের প্রতিটি কাজে আনে বরকত। প্রতিদিন সময় মতো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর আবশ্যক। তাই জেনে নেওয়া যাক আজ কোন ওয়াক্তের নামাজ কখন আদায় করতে হবে।
আজ বৃহস্পতিবার, ২০ নভেম্বর ২০২৫ ইংরেজি, ০৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ বাংলা, ২৮ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার আশপাশের এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো—
|নামাজ
|ওয়াক্ত শুরু
|ওয়াক্ত শেষ
|তাহাজ্জুদ ও সেহরির শেষ সময়
|০০: ০০
|০৪: ৫৬ মিনিট
|ফজর
|০৪: ৫৭ মিনিট
|০৬: ১৫ মিনিট
|জোহর
|১১: ৪৫ মিনিট
|০৩: ৩৫ মিনিট
|আসর
|০৩: ৩৬ মিনিট
|০৫: ১০ মিনিট
|মাগরিব
|০৫: ১২ মিনিট
|০৬: ২৯ মিনিট
|এশা
|০৬: ৩০ মিনিট
|০৪: ৫৬ মিনিট
উল্লিখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগের সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, সেগুলো হলো:
বিয়োগ করতে হবে—
চট্টগ্রাম: ০৫ মিনিট
সিলেট: ০৬ মিনিট
যোগ করতে হবে—
খুলনা: ০৩ মিনিট
রাজশাহী: ০৭ মিনিট
রংপুর: ০৮ মিনিট
বরিশাল: ০১ মিনিট
নামাজ আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি যেমন আমাদের দৈহিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে, তেমনই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আজকের এই নামাজের সময়সূচি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—জীবনের ব্যস্ততা যতই থাকুক না কেন, আল্লাহর জন্য সময় বের করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।
আসুন, নামাজের মাধ্যমে আমরা নিজেদেরকে তাঁর আরও কাছে নিয়ে যাই। জীবনে নিয়ে আসি ইমানের নুর।
জীবনকে সুশৃঙ্খল করতে এবং আল্লাহর সান্নিধ্য পেতে নামাজের কোনো বিকল্প নেই। একজন মুমিনের জন্য নামাজ হলো আল্লাহর সঙ্গে সরাসরি কথোপকথনের মাধ্যম। এটি এমন এক ইবাদত—যা আমাদের মনে আধ্যাত্মিক প্রশান্তি আনে, জীবনের প্রতিটি কাজে আনে বরকত। প্রতিদিন সময় মতো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর আবশ্যক। তাই জেনে নেওয়া যাক আজ কোন ওয়াক্তের নামাজ কখন আদায় করতে হবে।
আজ বৃহস্পতিবার, ২০ নভেম্বর ২০২৫ ইংরেজি, ০৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ বাংলা, ২৮ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার আশপাশের এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো—
|নামাজ
|ওয়াক্ত শুরু
|ওয়াক্ত শেষ
|তাহাজ্জুদ ও সেহরির শেষ সময়
|০০: ০০
|০৪: ৫৬ মিনিট
|ফজর
|০৪: ৫৭ মিনিট
|০৬: ১৫ মিনিট
|জোহর
|১১: ৪৫ মিনিট
|০৩: ৩৫ মিনিট
|আসর
|০৩: ৩৬ মিনিট
|০৫: ১০ মিনিট
|মাগরিব
|০৫: ১২ মিনিট
|০৬: ২৯ মিনিট
|এশা
|০৬: ৩০ মিনিট
|০৪: ৫৬ মিনিট
উল্লিখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগের সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, সেগুলো হলো:
বিয়োগ করতে হবে—
চট্টগ্রাম: ০৫ মিনিট
সিলেট: ০৬ মিনিট
যোগ করতে হবে—
খুলনা: ০৩ মিনিট
রাজশাহী: ০৭ মিনিট
রংপুর: ০৮ মিনিট
বরিশাল: ০১ মিনিট
নামাজ আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি যেমন আমাদের দৈহিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে, তেমনই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আজকের এই নামাজের সময়সূচি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—জীবনের ব্যস্ততা যতই থাকুক না কেন, আল্লাহর জন্য সময় বের করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।
আসুন, নামাজের মাধ্যমে আমরা নিজেদেরকে তাঁর আরও কাছে নিয়ে যাই। জীবনে নিয়ে আসি ইমানের নুর।
স্নেহ, ভালোবাসা ও কোমলতা—এই গুণগুলো সমাজকে মানবিক ও শান্তিময় করে তোলে। মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন এই মানবিক গুণাবলির জীবন্ত আদর্শ। বিশেষ করে শিশুদের প্রতি তাঁর স্নেহ-মমতা ছিল অতুলনীয়।৩ ঘণ্টা আগে
আরবি সবর শব্দের অর্থ ধৈর্য, সহনশীলতা ও সংযম। সবরকে বিষাক্ত কাঁটাযুক্ত বৃক্ষের ফল সদৃশ বলা হয়। ফল আহরণ করতে গেলে কাঁটার আঁচড়ে হাত ক্ষতবিক্ষত হতে পারে। সবরের মাধ্যমে মানুষ জীবনে স্বস্তি খুঁজে পায়, স্থিরতা লাভ করে। পরকালীন জীবনে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশাল প্রতিদান পেয়ে ধন্য হয়।১৬ ঘণ্টা আগে
রিজিক বা জীবিকা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রদত্ত নিয়ামত। আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া শুধু পরিশ্রমের মাধ্যমে কেউ একবিন্দু রিজিকও লাভ করতে পারে না। অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় তার আয় আছে; কিন্তু বরকত নেই; আবার কেউ সামান্য আয়েও সুখে-শান্তিতে থাকে। এর পেছনে রয়েছে কিছু আধ্যাত্মিক ও নৈতিক কারণ।১ দিন আগে
নামাজ আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি যেমন আমাদের দৈহিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে, তেমনই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আজকের এই নামাজের সময়সূচি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—জীবনের ব্যস্ততা যতই থাকুক না কেন, আল্লাহর জন্য সময় বের করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।১ দিন আগে
ইসলাম ডেস্ক
আরবি সবর শব্দের অর্থ ধৈর্য, সহনশীলতা ও সংযম। সবরকে বিষাক্ত কাঁটাযুক্ত বৃক্ষের ফল সদৃশ বলা হয়। ফল আহরণ করতে গেলে কাঁটার আঁচড়ে হাত ক্ষতবিক্ষত হতে পারে। সবরের মাধ্যমে মানুষ জীবনে স্বস্তি খুঁজে পায়, স্থিরতা লাভ করে। পরকালীন জীবনে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশাল প্রতিদান পেয়ে ধন্য হয়।
হজরত আনাস (রা.) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, ‘আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, যখন আমি আমার বান্দাকে তার প্রিয়তম জিনিস দ্বারা পরীক্ষা করি এবং সে সবর করে, আমি তাকে এ দুটির বিনিময়ে জান্নাত প্রদান করব।’ (সহিহ্ বুখারি: ৫৩২৯)
সবর মহান প্রতিপালক আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করার অনন্য উপায়। ইরশাদ হয়েছে, ‘হে ইমানদারগণ, তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।’ (সুরা বাকারা: ১৫৩)
মুমিনের জীবনে হারাবার কিছু নেই। মুমিনের জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মুহূর্তগুলো মহান আল্লাহর শোকর আদায় করার মাধ্যমে পরম প্রাপ্তিতে পরিণত হয়। একইভাবে বিপদসংকুল ও বিপদাপন্ন মুহূর্তগুলোও সবরের মাধ্যমে হতে পারে জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্জন।
রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, ‘মুমিনের অবস্থা বড়ই আশ্চর্যজনক। মুমিনের সকল কাজই তার জন্য কল্যাণকর। মুমিন ব্যতীত অন্য কারও জন্য এ কল্যাণ লাভের ব্যবস্থা নেই। তারা (মুমিন) আনন্দ লাভ করলে শুকরিয়া জ্ঞাপন করে, তা তার জন্য কল্যাণকর। আর দুঃখ-কষ্টে আক্রান্ত হলে ধৈর্যধারণ করে, তাও তার জন্য কল্যাণকর হয়।’ (সহিহ্ মুসলিম: ২৯৯৯)
যুগ যুগ ধরে চলে আসা নবী-রাসুল, ইমাম-মুজতাহিদ তথা আল্লাহর প্রিয়ভাজনদের জীবনে বিপদাপদের কশাঘাতে সবরের চর্চা ছিল অনেক বেশি। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর যত বেশি প্রিয়, তার জীবনে সবরের পরীক্ষাও ছিল তত বেশি।
হজরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) বলেন, ‘আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন মানুষ সবচেয়ে বেশি বালা-মুসিবতে আক্রান্ত হয়?’ তিনি বললেন, ‘নবীগণ। এরপর তাদের চেয়ে নিম্নমানের ব্যক্তিগণ, এরপর তাদের চেয়ে নিম্নমানের ব্যক্তিগণ হালকা বিপদে আক্রান্ত হয়। মানুষকে তার দ্বীনের (পূর্ণতা) পরিমাণ অনুযায়ী বিপদগ্রস্ত করা হয়। সুতরাং তার দ্বীন পালনে যদি দৃঢ়তা থাকে, তবে (যেই পরিমাণ মজবুতি আছে) ঠিক সেই পরিমাণ তার বিপদও কঠিন হয়ে থাকে। অতঃপর সে এমন অবস্থায় উপনীত হয় যে সে জমিনে চলাফেরা করে অথচ তার কোনো পাপ অবশিষ্ট থাকে না। (মুসনাদে আহমাদ: ১৬০৭)। অর্থাৎ বিপদ-আপদের কষ্ট দিয়ে তার পাপ মুছে দেওয়া হয়।
ব্যক্তি সমাজ, রাষ্ট্র তথা জীবনের বিস্তীর্ণ পরিসরে ধৈর্য ও সহনশীলতার চর্চা আমাদের জীবনকে সর্বাঙ্গীণ সুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে পারে। অতএব ধৈর্যের চর্চায় আমাদের এগিয়ে আসা উচিত।
হজরত আবু সাইদ খুদরি (রা.) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, ‘যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণের চেষ্টা করবে, আল্লাহ তাকে ধৈর্য ধারণের ক্ষমতা প্রদান করবেন।’ (মুসনাদে আহমাদ: ১১০৯১)
লেখক: মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আন নোমান আরীফী, ইমাম, বায়তুল জান্নাত জামে মসজিদ, তেজগাঁও, ঢাকা।
আরবি সবর শব্দের অর্থ ধৈর্য, সহনশীলতা ও সংযম। সবরকে বিষাক্ত কাঁটাযুক্ত বৃক্ষের ফল সদৃশ বলা হয়। ফল আহরণ করতে গেলে কাঁটার আঁচড়ে হাত ক্ষতবিক্ষত হতে পারে। সবরের মাধ্যমে মানুষ জীবনে স্বস্তি খুঁজে পায়, স্থিরতা লাভ করে। পরকালীন জীবনে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশাল প্রতিদান পেয়ে ধন্য হয়।
হজরত আনাস (রা.) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, ‘আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, যখন আমি আমার বান্দাকে তার প্রিয়তম জিনিস দ্বারা পরীক্ষা করি এবং সে সবর করে, আমি তাকে এ দুটির বিনিময়ে জান্নাত প্রদান করব।’ (সহিহ্ বুখারি: ৫৩২৯)
সবর মহান প্রতিপালক আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করার অনন্য উপায়। ইরশাদ হয়েছে, ‘হে ইমানদারগণ, তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।’ (সুরা বাকারা: ১৫৩)
মুমিনের জীবনে হারাবার কিছু নেই। মুমিনের জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মুহূর্তগুলো মহান আল্লাহর শোকর আদায় করার মাধ্যমে পরম প্রাপ্তিতে পরিণত হয়। একইভাবে বিপদসংকুল ও বিপদাপন্ন মুহূর্তগুলোও সবরের মাধ্যমে হতে পারে জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্জন।
রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, ‘মুমিনের অবস্থা বড়ই আশ্চর্যজনক। মুমিনের সকল কাজই তার জন্য কল্যাণকর। মুমিন ব্যতীত অন্য কারও জন্য এ কল্যাণ লাভের ব্যবস্থা নেই। তারা (মুমিন) আনন্দ লাভ করলে শুকরিয়া জ্ঞাপন করে, তা তার জন্য কল্যাণকর। আর দুঃখ-কষ্টে আক্রান্ত হলে ধৈর্যধারণ করে, তাও তার জন্য কল্যাণকর হয়।’ (সহিহ্ মুসলিম: ২৯৯৯)
যুগ যুগ ধরে চলে আসা নবী-রাসুল, ইমাম-মুজতাহিদ তথা আল্লাহর প্রিয়ভাজনদের জীবনে বিপদাপদের কশাঘাতে সবরের চর্চা ছিল অনেক বেশি। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর যত বেশি প্রিয়, তার জীবনে সবরের পরীক্ষাও ছিল তত বেশি।
হজরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) বলেন, ‘আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন মানুষ সবচেয়ে বেশি বালা-মুসিবতে আক্রান্ত হয়?’ তিনি বললেন, ‘নবীগণ। এরপর তাদের চেয়ে নিম্নমানের ব্যক্তিগণ, এরপর তাদের চেয়ে নিম্নমানের ব্যক্তিগণ হালকা বিপদে আক্রান্ত হয়। মানুষকে তার দ্বীনের (পূর্ণতা) পরিমাণ অনুযায়ী বিপদগ্রস্ত করা হয়। সুতরাং তার দ্বীন পালনে যদি দৃঢ়তা থাকে, তবে (যেই পরিমাণ মজবুতি আছে) ঠিক সেই পরিমাণ তার বিপদও কঠিন হয়ে থাকে। অতঃপর সে এমন অবস্থায় উপনীত হয় যে সে জমিনে চলাফেরা করে অথচ তার কোনো পাপ অবশিষ্ট থাকে না। (মুসনাদে আহমাদ: ১৬০৭)। অর্থাৎ বিপদ-আপদের কষ্ট দিয়ে তার পাপ মুছে দেওয়া হয়।
ব্যক্তি সমাজ, রাষ্ট্র তথা জীবনের বিস্তীর্ণ পরিসরে ধৈর্য ও সহনশীলতার চর্চা আমাদের জীবনকে সর্বাঙ্গীণ সুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে পারে। অতএব ধৈর্যের চর্চায় আমাদের এগিয়ে আসা উচিত।
হজরত আবু সাইদ খুদরি (রা.) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, ‘যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণের চেষ্টা করবে, আল্লাহ তাকে ধৈর্য ধারণের ক্ষমতা প্রদান করবেন।’ (মুসনাদে আহমাদ: ১১০৯১)
লেখক: মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আন নোমান আরীফী, ইমাম, বায়তুল জান্নাত জামে মসজিদ, তেজগাঁও, ঢাকা।
স্নেহ, ভালোবাসা ও কোমলতা—এই গুণগুলো সমাজকে মানবিক ও শান্তিময় করে তোলে। মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন এই মানবিক গুণাবলির জীবন্ত আদর্শ। বিশেষ করে শিশুদের প্রতি তাঁর স্নেহ-মমতা ছিল অতুলনীয়।৩ ঘণ্টা আগে
নামাজ আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি যেমন আমাদের দৈহিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে, তেমনই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আজকের এই নামাজের সময়সূচি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—জীবনের ব্যস্ততা যতই থাকুক না কেন, আল্লাহর জন্য সময় বের করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।৯ ঘণ্টা আগে
রিজিক বা জীবিকা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রদত্ত নিয়ামত। আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া শুধু পরিশ্রমের মাধ্যমে কেউ একবিন্দু রিজিকও লাভ করতে পারে না। অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় তার আয় আছে; কিন্তু বরকত নেই; আবার কেউ সামান্য আয়েও সুখে-শান্তিতে থাকে। এর পেছনে রয়েছে কিছু আধ্যাত্মিক ও নৈতিক কারণ।১ দিন আগে
নামাজ আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি যেমন আমাদের দৈহিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে, তেমনই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আজকের এই নামাজের সময়সূচি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—জীবনের ব্যস্ততা যতই থাকুক না কেন, আল্লাহর জন্য সময় বের করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।১ দিন আগে
ফয়জুল্লাহ রিয়াদ
রিজিক বা জীবিকা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রদত্ত নিয়ামত। আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া শুধু পরিশ্রমের মাধ্যমে কেউ একবিন্দু রিজিকও লাভ করতে পারে না। অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় তার আয় আছে; কিন্তু বরকত নেই; আবার কেউ সামান্য আয়েও সুখে-শান্তিতে থাকে। এর পেছনে রয়েছে কিছু আধ্যাত্মিক ও নৈতিক কারণ। রিজিকের বরকত কমিয়ে দেয় এমন কয়েকটি কারণ হলো:
এক. গুনাহ ও অবাধ্যতা রিজিক হ্রাসের অন্যতম কারণ। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘মানুষ রিজিক থেকে বঞ্চিত হয় গুনাহের কারণে।’ (সুনানে ইবনে মাজাহ: ৪০২২)। হারাম উপার্জন রিজিকের বরকত নষ্ট করে দেয়। মিথ্যা বলা, সুদ খাওয়া, অন্যায়ভাবে উপার্জন করা, প্রতারণা, পরনিন্দা, ব্যভিচার—এসব গুনাহ মানুষকে আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। ফলে জীবনে অশান্তি ও সংকট দেখা দেয়। অন্যের হক নষ্ট করে অর্জিত অর্থ বাহ্যিকভাবে অনেক মনে হলেও তাতে প্রশান্তি থাকে না।
দুই. অকৃতজ্ঞতা ও অহংকার রিজিক কমিয়ে দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, আমি অবশ্যই তোমাদের আরও বাড়িয়ে দেব; আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবে আমার শাস্তি কঠিন।’ (সুরা ইবরাহিম: ৭)
তিন. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা রিজিককে সংকুচিত করে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘যে চায় তার রিজিক বৃদ্ধি পাক এবং আয়ু দীর্ঘ হোক, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।’ (সহিহ্ বুখারি: ৫৯৮৬)
চার. জাকাত ও দান-সদকা না করা রিজিকে সংকীর্ণতা সৃষ্টি করে। আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমরা যা কিছু ব্যয় করো, তিনি তদস্থলে অন্য জিনিস দিয়ে দেন। তিনিই উত্তম রিজিকদাতা।’ (সুরা সাবা: ৩৯)
এ ছাড়া নামাজে গাফিলতি, অপচয়, হিংসা, কপটতা, পারিবারিক কলহ ও আল্লাহর ওপর ভরসার অভাবও রিজিক কমে যাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ কারণ।
রিজিক বৃদ্ধির উপায় হলো তাকওয়া অবলম্বন করা, নামাজে যত্নবান হওয়া, ইস্তিগফার করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক দৃঢ় রাখা, হালাল উপার্জনে অটল থাকা এবং দান-সদকা করা।
রিজিক বা জীবিকা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রদত্ত নিয়ামত। আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া শুধু পরিশ্রমের মাধ্যমে কেউ একবিন্দু রিজিকও লাভ করতে পারে না। অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় তার আয় আছে; কিন্তু বরকত নেই; আবার কেউ সামান্য আয়েও সুখে-শান্তিতে থাকে। এর পেছনে রয়েছে কিছু আধ্যাত্মিক ও নৈতিক কারণ। রিজিকের বরকত কমিয়ে দেয় এমন কয়েকটি কারণ হলো:
এক. গুনাহ ও অবাধ্যতা রিজিক হ্রাসের অন্যতম কারণ। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘মানুষ রিজিক থেকে বঞ্চিত হয় গুনাহের কারণে।’ (সুনানে ইবনে মাজাহ: ৪০২২)। হারাম উপার্জন রিজিকের বরকত নষ্ট করে দেয়। মিথ্যা বলা, সুদ খাওয়া, অন্যায়ভাবে উপার্জন করা, প্রতারণা, পরনিন্দা, ব্যভিচার—এসব গুনাহ মানুষকে আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। ফলে জীবনে অশান্তি ও সংকট দেখা দেয়। অন্যের হক নষ্ট করে অর্জিত অর্থ বাহ্যিকভাবে অনেক মনে হলেও তাতে প্রশান্তি থাকে না।
দুই. অকৃতজ্ঞতা ও অহংকার রিজিক কমিয়ে দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, আমি অবশ্যই তোমাদের আরও বাড়িয়ে দেব; আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবে আমার শাস্তি কঠিন।’ (সুরা ইবরাহিম: ৭)
তিন. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা রিজিককে সংকুচিত করে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘যে চায় তার রিজিক বৃদ্ধি পাক এবং আয়ু দীর্ঘ হোক, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।’ (সহিহ্ বুখারি: ৫৯৮৬)
চার. জাকাত ও দান-সদকা না করা রিজিকে সংকীর্ণতা সৃষ্টি করে। আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমরা যা কিছু ব্যয় করো, তিনি তদস্থলে অন্য জিনিস দিয়ে দেন। তিনিই উত্তম রিজিকদাতা।’ (সুরা সাবা: ৩৯)
এ ছাড়া নামাজে গাফিলতি, অপচয়, হিংসা, কপটতা, পারিবারিক কলহ ও আল্লাহর ওপর ভরসার অভাবও রিজিক কমে যাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ কারণ।
রিজিক বৃদ্ধির উপায় হলো তাকওয়া অবলম্বন করা, নামাজে যত্নবান হওয়া, ইস্তিগফার করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক দৃঢ় রাখা, হালাল উপার্জনে অটল থাকা এবং দান-সদকা করা।
স্নেহ, ভালোবাসা ও কোমলতা—এই গুণগুলো সমাজকে মানবিক ও শান্তিময় করে তোলে। মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন এই মানবিক গুণাবলির জীবন্ত আদর্শ। বিশেষ করে শিশুদের প্রতি তাঁর স্নেহ-মমতা ছিল অতুলনীয়।৩ ঘণ্টা আগে
নামাজ আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি যেমন আমাদের দৈহিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে, তেমনই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আজকের এই নামাজের সময়সূচি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—জীবনের ব্যস্ততা যতই থাকুক না কেন, আল্লাহর জন্য সময় বের করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।৯ ঘণ্টা আগে
আরবি সবর শব্দের অর্থ ধৈর্য, সহনশীলতা ও সংযম। সবরকে বিষাক্ত কাঁটাযুক্ত বৃক্ষের ফল সদৃশ বলা হয়। ফল আহরণ করতে গেলে কাঁটার আঁচড়ে হাত ক্ষতবিক্ষত হতে পারে। সবরের মাধ্যমে মানুষ জীবনে স্বস্তি খুঁজে পায়, স্থিরতা লাভ করে। পরকালীন জীবনে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশাল প্রতিদান পেয়ে ধন্য হয়।১৬ ঘণ্টা আগে
নামাজ আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি যেমন আমাদের দৈহিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে, তেমনই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আজকের এই নামাজের সময়সূচি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—জীবনের ব্যস্ততা যতই থাকুক না কেন, আল্লাহর জন্য সময় বের করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।১ দিন আগে
ইসলাম ডেস্ক
জীবনকে সুশৃঙ্খল করতে এবং আল্লাহর সান্নিধ্য পেতে নামাজের কোনো বিকল্প নেই। একজন মুমিনের জন্য নামাজ হলো আল্লাহর সঙ্গে সরাসরি কথোপকথনের মাধ্যম। এটি এমন এক ইবাদত—যা আমাদের মনে আধ্যাত্মিক প্রশান্তি আনে, জীবনের প্রতিটি কাজে আনে বরকত। প্রতিদিন সময় মতো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর আবশ্যক। তাই জেনে নেওয়া যাক আজ কোন ওয়াক্তের নামাজ কখন আদায় করতে হবে।
আজ বুধবার, ১৯ নভেম্বর ২০২৫ ইংরেজি, ০৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ বাংলা, ২৭ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার আশপাশের এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো—
|নামাজ
|ওয়াক্ত শুরু
|ওয়াক্ত শেষ
|তাহাজ্জুদ ও সেহরির শেষ সময়
|০০: ০০
|০৪: ৫৬ মিনিট
|ফজর
|০৪: ৫৭ মিনিট
|০৬: ১৫ মিনিট
|জোহর
|১১: ৪৫ মিনিট
|০৩: ৩৫ মিনিট
|আসর
|০৩: ৩৬ মিনিট
|০৫: ১১ মিনিট
|মাগরিব
|০৫: ১৩ মিনিট
|০৬: ২৯ মিনিট
|এশা
|০৬: ৩০ মিনিট
|০৪: ৫৬ মিনিট
উল্লিখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগের সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, সেগুলো হলো:
বিয়োগ করতে হবে—
চট্টগ্রাম: ০৫ মিনিট
সিলেট: ০৬ মিনিট
যোগ করতে হবে—
খুলনা: ০৩ মিনিট
রাজশাহী: ০৭ মিনিট
রংপুর: ০৮ মিনিট
বরিশাল: ০১ মিনিট
নামাজ আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি যেমন আমাদের দৈহিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে, তেমনই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আজকের এই নামাজের সময়সূচি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—জীবনের ব্যস্ততা যতই থাকুক না কেন, আল্লাহর জন্য সময় বের করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।
আসুন, নামাজের মাধ্যমে আমরা নিজেদেরকে তাঁর আরও কাছে নিয়ে যাই। জীবনে নিয়ে আসি ইমানের নুর।
জীবনকে সুশৃঙ্খল করতে এবং আল্লাহর সান্নিধ্য পেতে নামাজের কোনো বিকল্প নেই। একজন মুমিনের জন্য নামাজ হলো আল্লাহর সঙ্গে সরাসরি কথোপকথনের মাধ্যম। এটি এমন এক ইবাদত—যা আমাদের মনে আধ্যাত্মিক প্রশান্তি আনে, জীবনের প্রতিটি কাজে আনে বরকত। প্রতিদিন সময় মতো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর আবশ্যক। তাই জেনে নেওয়া যাক আজ কোন ওয়াক্তের নামাজ কখন আদায় করতে হবে।
আজ বুধবার, ১৯ নভেম্বর ২০২৫ ইংরেজি, ০৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ বাংলা, ২৭ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার আশপাশের এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো—
|নামাজ
|ওয়াক্ত শুরু
|ওয়াক্ত শেষ
|তাহাজ্জুদ ও সেহরির শেষ সময়
|০০: ০০
|০৪: ৫৬ মিনিট
|ফজর
|০৪: ৫৭ মিনিট
|০৬: ১৫ মিনিট
|জোহর
|১১: ৪৫ মিনিট
|০৩: ৩৫ মিনিট
|আসর
|০৩: ৩৬ মিনিট
|০৫: ১১ মিনিট
|মাগরিব
|০৫: ১৩ মিনিট
|০৬: ২৯ মিনিট
|এশা
|০৬: ৩০ মিনিট
|০৪: ৫৬ মিনিট
উল্লিখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগের সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, সেগুলো হলো:
বিয়োগ করতে হবে—
চট্টগ্রাম: ০৫ মিনিট
সিলেট: ০৬ মিনিট
যোগ করতে হবে—
খুলনা: ০৩ মিনিট
রাজশাহী: ০৭ মিনিট
রংপুর: ০৮ মিনিট
বরিশাল: ০১ মিনিট
নামাজ আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি যেমন আমাদের দৈহিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে, তেমনই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আজকের এই নামাজের সময়সূচি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—জীবনের ব্যস্ততা যতই থাকুক না কেন, আল্লাহর জন্য সময় বের করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।
আসুন, নামাজের মাধ্যমে আমরা নিজেদেরকে তাঁর আরও কাছে নিয়ে যাই। জীবনে নিয়ে আসি ইমানের নুর।
স্নেহ, ভালোবাসা ও কোমলতা—এই গুণগুলো সমাজকে মানবিক ও শান্তিময় করে তোলে। মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন এই মানবিক গুণাবলির জীবন্ত আদর্শ। বিশেষ করে শিশুদের প্রতি তাঁর স্নেহ-মমতা ছিল অতুলনীয়।৩ ঘণ্টা আগে
নামাজ আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি যেমন আমাদের দৈহিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে, তেমনই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আজকের এই নামাজের সময়সূচি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—জীবনের ব্যস্ততা যতই থাকুক না কেন, আল্লাহর জন্য সময় বের করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।৯ ঘণ্টা আগে
আরবি সবর শব্দের অর্থ ধৈর্য, সহনশীলতা ও সংযম। সবরকে বিষাক্ত কাঁটাযুক্ত বৃক্ষের ফল সদৃশ বলা হয়। ফল আহরণ করতে গেলে কাঁটার আঁচড়ে হাত ক্ষতবিক্ষত হতে পারে। সবরের মাধ্যমে মানুষ জীবনে স্বস্তি খুঁজে পায়, স্থিরতা লাভ করে। পরকালীন জীবনে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশাল প্রতিদান পেয়ে ধন্য হয়।১৬ ঘণ্টা আগে
রিজিক বা জীবিকা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রদত্ত নিয়ামত। আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া শুধু পরিশ্রমের মাধ্যমে কেউ একবিন্দু রিজিকও লাভ করতে পারে না। অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় তার আয় আছে; কিন্তু বরকত নেই; আবার কেউ সামান্য আয়েও সুখে-শান্তিতে থাকে। এর পেছনে রয়েছে কিছু আধ্যাত্মিক ও নৈতিক কারণ।১ দিন আগে