অল্প সময়ে বিপুল সওয়াবের সহজ আমল

এই নশ্বর জীবনে প্রতিটি মানুষেরই নিজস্ব কর্মপদ্ধতি ও ব্যস্ততা রয়েছে। কিন্তু একজন মুমিনের জীবনের মূল চালিকাশক্তি হলো পরকালের চিন্তা। দুনিয়াবি ব্যস্ততার পসরা যতই বড় হোক, মুমিন তার ইমান ও আমলের জন্য সময় বের করে নেয়।

বর্তমান সময়ের কর্মব্যস্ত জীবনে অনেক সময় দীর্ঘ ইবাদতের সুযোগ হয়ে ওঠে না। তবে দয়াময় আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য এমন কিছু সহজ ও সংক্ষিপ্ত আমল রেখেছেন, যা অল্প সময়ে আদায় করেও বিপুল সওয়াব হাসিল করা সম্ভব। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর শিখিয়ে দেওয়া এই আমলগুলো মুমিনের আমলনামাকে পাহাড়সম নেকি দিয়ে পূর্ণ করে দিতে পারে।

কয়েক মিনিটের আমল

অফিসে কাজের ফাঁকে বা সামান্য অবসরে আমরা চাইলে নিচের আমলগুলো করতে পারি। এগুলো করতে অজুর প্রয়োজন নেই এবং কায়িক শ্রমও নেই। যেমন, এক মিনিটে দ্রুত ৩ বার সুরা ফাতিহা পড়া যায়, যা ১৮০০ নেকির সমান। ২০ বার সুরা ইখলাস পড়া যায়, যা কোরআন খতমের বিশাল সওয়াব এনে দেয়।

১০০ বার ‘সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি’ পড়লে সমুদ্রের ফেনার সমান গুনাহ মাফ হয়। এক মিনিটে ৫০ বার ‘সুবহানাল্লাহিল আজিম’ পড়া যায়, যা আমলের পাল্লায় অনেক ভারী। ১০০ বার ‘আসতাগফিরুল্লাহ’ পড়লে বিপদ-আপদ দূর হয় এবং রিজিকে বরকত আসে।

দৈনন্দিন জীবনের সহজ আমল

ব্যস্ততার মাঝেও আমাদের প্রাত্যহিক কিছু অভ্যাস আমলের মর্যাদা পেতে পারে। সকালে ও সন্ধ্যায় ১০ বার দরুদ পাঠ করলে কিয়ামতের দিন রাসুল (সা.)-এর সুপারিশ নিশ্চিত হয়। ১০০ বার ‘সুবহানাল্লাহিল আজিম ওয়া বিহামদিহি’ পড়লে জান্নাতে খেজুরগাছ রোপণ করা হয়।

অজুর পর কালিমা শাহাদাত পাঠ করলে জান্নাতের ৮টি দরজা খুলে যায়। ফরজ সালাত শেষে আয়াতুল কুরসি পাঠকারী মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা হায়াত ও রিজিক বৃদ্ধির মাধ্যম। ঘর থেকে বের হওয়ার সময় ও প্রবেশের সময় সালাম দেওয়া বরকতের কারণ। আয়ের একটি অংশ নিয়মিত গরিব-দুঃখীদের দান করা আল্লাহর পথে জিহাদ করার সমান সওয়াব এনে দেয়।

বিশেষ ইবাদতের বিশাল সওয়াব

কিছু আমল আছে, যা নির্দিষ্ট সময়ে করলে কয়েক গুণ বেশি সওয়াব পাওয়া যায়। যেমন, জুমার দিনে গোসল করে আগে আগে হেঁটে মসজিদে গিয়ে মনোযোগ দিয়ে খুতবা শুনলে প্রতি কদমে এক বছর নফল রোজা ও নফল সালাতের সওয়াব পাওয়া যায়।

ফজরের পর বসে জিকির করে সূর্য ওঠার পর ২ রাকাত সালাত পড়লে একটি কবুল হজ ও ওমরাহর সওয়াব পাওয়া যায়। জিলহজের প্রথম ১০ দিনে নেক আমল আল্লাহর কাছে জিহাদের চেয়ে প্রিয়। লাইলাতুল কদরে এক রাতের ইবাদত হাজার মাসের চেয়ে উত্তম।

মানবকল্যাণ ও নৈতিক আমল

মানুষের উপকার করা এবং উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আমল। রাসুল (সা.) বলেছেন, কোনো মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজনে কিছুক্ষণ সময় দেওয়া এক মাস মসজিদে ইতিকাফ করার চেয়ে বেশি প্রিয়। হাসিমুখে কথা বলাও একটি সদকা। গোপন নফল ইবাদত জনসমক্ষের ইবাদতের চেয়ে ২৫ গুণ বেশি সওয়াব বহন করে।

চৈত্রসংক্রান্তিতে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সাধারণ ছুটি

ক্রুকে উদ্ধারে কী কী প্রযুক্তি ব্যবহার করল যুক্তরাষ্ট্র, ইরানিরা কেন খুঁজে পেল না

ইরানের বিক্ষোভকারীদের অস্ত্র পাঠিয়েছিলাম, কুর্দিরা মেরে দিয়েছে: ট্রাম্প

সড়ক পরিবহনমন্ত্রী আ.লীগের মন্ত্রীদের মতো উত্তর দিয়েছেন: বিএনপির এমপি মনিরুল

৪৮১ ভুয়া মুক্তিযোদ্ধার গেজেট বাতিল: মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

দ্রুত সুস্থতা লাভের ৩ দোয়া

আজকের নামাজের সময়সূচি: ০৬ এপ্রিল ২০২৬

অনলাইন জগৎকে হঠাৎ বিদায় জানালেন সৌদির গ্র্যান্ড মুফতি

রিজিকের বরকত চলে যায় যে ১০ কারণে

