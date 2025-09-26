চলছে ইসলামি বইমেলা, পাঠকের নজর কাড়ছে সিরাত গ্রন্থ

আব্দুল্লাহ আফফান
বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে চলছে ইসলামি বইমেলা-২০২৫। মেলায় আসছে নতুন নতুন বই। নতুন বইয়ের ঘ্রাণ নিতে আসছে পাঠকেরা। শিশু থেকে বৃদ্ধ—সব বয়সের মানুষ আসছে বইমেলায়। তারা নতুন-পুরোনো সব ধরনের বই নেড়েচেড়ে দেখছে। পছন্দের বই কিনতে ভুলছে না।
এ বছর রাসুল (সা.)-কে নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে নতুন কিছু গ্রন্থ। যার মধ্যে মৌলিক ও অনুবাদ গ্রন্থ রয়েছে। অন্যান্য বইয়ের পাশাপাশি সিরাত গ্রন্থের প্রতি পাঠকের আগ্রহ তুলনামূলক বেশি।
আমাদের নবীজি: ‘আমাদের নবীজির নাম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি দেখতে ছিলেন ভারি মিষ্টি। একবার কেউ তাঁর দিকে তাকালে চোখ ফেরাতে পারত না। তাঁর চুলগুলো ছিল কালো। সামান্য কোঁকড়ানো। সিঁথি কাটলে ঢেউ খেলত মাথায়।’—এভাবেই রাসুল (সা.)-এর দৈহিক বর্ণনা দিয়ে শুরু হয়েছে ‘আমাদের নবীজি’ গ্রন্থটি।
সহজ ও সাবলীল ভাষায় কিশোরদের উপযোগী করে লেখা পূর্ণাঙ্গ সিরাত এটি। প্রধানত কিশোরদের জন্য লেখা হলেও সিরাতের স্বাদ পাবে সব বয়সী পাঠক। গ্রন্থটির গদ্য যেন রূপ নিয়েছে কাব্যে। তাই পড়ার সময় তথ্যের মাধুর্য আর ভাষার স্বাদ পাঠককে ক্লান্ত হতে দেয় না। লেখায় ভক্তি ও আবেগ আছে, তবে বাঁধভাঙা নয়। কোরআন-হাদিসের নস এবং সনদ-সমর্থিত তথ্য বর্ণনায় লেখক পূর্ণ সতর্ক ও সংযমী।
‘আমাদের নবীজি’ গ্রন্থটি লিখেছেন মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন। বাংলা ভাষায় লিখিত অনন্য এ সিরাত গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে মেশক প্রকাশন।
নবীজির প্রিয় ১০০: কোরআন, হাদিস, আধুনিক বিজ্ঞান এবং ছয় শতাধিক রেফারেন্সের আলোকে লিখিত এ বইয়ে রাসুল (সা.)-এর প্রিয় খাদ্য, পোশাক, বাহন, পানি পানের পাত্র থেকে শুরু করে নবীজির প্রিয় সাহাবি, চাচা, স্ত্রী, নাতি-নাতনিসহ জীবনের নানা দিক এক মলাটে তুলে ধরা হয়েছে।
প্রাঞ্জল ভাষা, দলিলভিত্তিক বর্ণনা ও হৃদয়গ্রাহী উপস্থাপনা বইটিকে দিয়েছে অনন্যমাত্রা। গ্রন্থটি রচনা করেছেন মুফতি আবদুল্লাহ তামিম। প্রকাশ করেছে তাজদিদ পাবলিকেশন।
গল্পের ভাঁজে ভাঁজে সিরাত: লেখক বইটিতে রাসুল (সা.)-এর এমন কিছু মাজেজার ঘটনা গল্পের আদলে একত্র করেছেন, যেগুলোর মাধ্যমে বরকত নেমে আসত। বইটিতে এমনই ছয়টি মাজেজাকে ছোটদের গল্পের আকারে উপস্থাপন করেছেন লেখক। প্রতিটি গল্পের রেফারেন্স দিয়েছেন পবিত্র কোরআন, সিহাহ সিত্তাহ, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, সিরাতে ইবনে হিশাম প্রভৃতি কিতাব থেকে। বইটি রচনা করেছেন মুহিব্বুল্লাহ কাফি। প্রকাশ করেছে রাহনুমা প্রকাশনী।
এ ছাড়া সিরাতকেন্দ্রিক অনেক অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশ পেয়েছে এবারের ইসলামি বইমেলায়। আকীল পাবলিকেশনস থেকে প্রকাশিত হয়েছে ‘সবার প্রিয় নবীজি।’ অনুবাদ করেছেন মুহাম্মদ উমারা হাবীব। ইলহাম থেকে প্রকাশিত হয়েছে ‘সিরাতে রাসুলে কারিম সা.।’ অনুবাদ করেছেন হুসাইন আহমদ খান। হসন্ত প্রকাশন থেকে প্রকাশ হচ্ছে ‘সিরাতে খাতামুল আম্বিয়া’। সাবাহ পাবলিকেশন থেকে প্রকাশ হচ্ছে ‘নবীয়ে রহমত।’
চলতি ইসলামি বইমেলা শুরু হয়েছে ১৩ সেপ্টেম্বর থেকে। চলবে আগামী ১২ অক্টোবর পর্যন্ত। এবার দেশি-বিদেশি মিলিয়ে মোট ১৫০টি প্রকাশনী স্টল পেয়েছে। ইসলামি বইমেলায় প্রতিদিনই পাঠকের সমাবেশ ঘটে। শুক্রবার ও ছুটির দিনগুলোতে মেলা প্রাঙ্গণে উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়।
