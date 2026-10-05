আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার গুরুত্ব

ইসলামে আত্মিক পরিশুদ্ধি ও প্রাত্যহিক জীবনের বরকত লাভের মূল চাবিকাঠি হলো আল্লাহর কাছে ক্ষমা বা ইস্তিগফার প্রার্থনা করা। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা কোরআনে ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ দিয়ে বলেন, ‘তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা করো আল্লাহর কাছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’ (সুরা মুজ্জাম্মিল: ২০)
হাদিসে এসেছে, আমাদের নবীজি (সা.) নিষ্পাপ হওয়া সত্ত্বেও প্রতিদিন শতবার ইস্তিগফার করতেন। (সহিহ মুসলিম)
ক্ষমা প্রার্থনার অন্যতম উপকারিতা
১. রিজিক ও নিয়ামত বৃদ্ধি: সুরা নুহের ১০-১২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলে তিনি মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং ধন-সম্পদ, সন্তানসন্ততি, বাগান ও নদী-নালা দান করে সমৃদ্ধি আনেন।
২. জান্নাত লাভ: রাসুল (সা.) বলেছেন, কেউ দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে সকালে বা রাতে ‘সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার’ পাঠ করে ওই দিন বা রাতে মারা গেলে সে সরাসরি জান্নাতি হবে। (সহিহ বুখারি)
৩. অন্তরের জং ও কলঙ্ক দূর করা: গুনাহ করলে অন্তরে কালো দাগ বা মরিচা পড়ে। তওবা ও ইস্তিগফারের মাধ্যমে অন্তর পুনরায় পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। (জামে তিরমিজি, সুরা মুতাফফিফিন: ১৪)
৪. জীবনের সব পাপ মার্জনা: হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তাআলা বলেন, বান্দার গুনাহ আকাশ পরিমাণ বা পৃথিবী সমতুল্য হলেও শিরকমুক্ত অবস্থায় ক্ষমা চাইলে তিনি সম্পূর্ণ ক্ষমা করে দেন। (জামে তিরমিজি: ৩৫৪০)
ক্ষমা লাভের উপায়: আল্লাহর কাছে ক্ষমা পেতে হলে ইমান ও সৎকর্মের অনুশীলন করতে হবে। (সুরা ফাতহ: ২৯)। পাশাপাশি ভুল হলে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করা এবং গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করা জরুরি। (সুরা আনফাল: ২৯)
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