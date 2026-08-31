কোরআনে বর্ণিত মহানবী (সা.)-এর ২৩টি গুণবাচক নাম

পবিত্র কোরআনে আখিরি নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর মূল নাম এবং বিভিন্ন গুণবাচক বৈশিষ্ট্যের নাম পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কোরআনে সর্বমোট দুটি মূল নাম এবং তাঁর ২৩টি বিশেষ গুণবাচক নামের স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায়।
কোরআন মাজিদে নবীজি (সা.)-এর মূল নাম হিসেবে দুটি নাম এসেছে—‘মুহাম্মদ’ ও ‘আহমদ’।
মুহাম্মদ: মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, ‘মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসুল ও শেষ নবী।’ (সুরা আহজাব: ৪০)
আহমদ: ঈসা (আ.)-এর মুখে সুসংবাদের সূত্রে আল্লাহ বলেন, ‘ঈসা (আ.) বলেন—নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সুসংবাদ দিচ্ছি আমার পরবর্তী এমন একজন রাসুলের, যার নাম হবে আহমদ।’ (সুরা সাফ: ৬)
কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুমহান ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে ২৪টি গুণবাচক নাম এসেছে:
পবিত্র কোরআনে রূপক ও গুণবাচক বিভিন্ন উপাধির মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুউচ্চ মাকাম ও ব্যক্তিত্বকে তুলে ধরা হয়েছে।
মুমিনের জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদত হলো প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর দরুদ পাঠ করা। এটি এমন এক আমল, যা সরাসরি কোরআনের নির্দেশ এবং অসংখ্য সহিহ হাদিসে এর ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতারা নবীর ওপর দরুদ পাঠ করেন।৬ ঘণ্টা আগে
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