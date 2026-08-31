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ইসলাম

কোরআনে বর্ণিত মহানবী (সা.)-এর ২৩টি গুণবাচক নাম

ইসলাম ডেস্ক
কোরআনে বর্ণিত মহানবী (সা.)-এর ২৩টি গুণবাচক নাম

পবিত্র কোরআনে আখিরি নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর মূল নাম এবং বিভিন্ন গুণবাচক বৈশিষ্ট্যের নাম পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কোরআনে সর্বমোট দুটি মূল নাম এবং তাঁর ২৩টি বিশেষ গুণবাচক নামের স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায়।

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পবিত্র কোরআনে বর্ণিত মূল নাম

কোরআন মাজিদে নবীজি (সা.)-এর মূল নাম হিসেবে দুটি নাম এসেছে—‘মুহাম্মদ’ ও ‘আহমদ’।

মুহাম্মদ: মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, ‘মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসুল ও শেষ নবী।’ (সুরা আহজাব: ৪০)

আহমদ: ঈসা (আ.)-এর মুখে সুসংবাদের সূত্রে আল্লাহ বলেন, ‘ঈসা (আ.) বলেন—নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সুসংবাদ দিচ্ছি আমার পরবর্তী এমন একজন রাসুলের, যার নাম হবে আহমদ।’ (সুরা সাফ: ৬)

পবিত্র কোরআনে বর্ণিত ২৩টি গুণবাচক নাম

কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুমহান ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে ২৪টি গুণবাচক নাম এসেছে:

  • ১. শাহিদ (شَاهِد) : সাক্ষ্যদাতা। (সুরা আহজাব: ৪৫)
  • ২. মুবাশশির (مُبَشِّر) : সুসংবাদদাতা। (সুরা আহজাব: ৪৫)
  • ৩. নাজির (نَذِيْر) : সতর্ককারী। (সুরা আহজাব: ৪৫)
  • ৪. দায়ি ইলাল্লাহ (دَاعِيًا إِلَى اللَّهِ) : আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী। (সুরা আহজাব: ৪৬)
  • ৫. সিরাজুম মুনিরা (سِرَاجًا مُنِيرًا) : প্রজ্জ্বল প্রদীপ বা বাতি। (সুরা আহজাব: ৪৬)
  • ৬. মুজাক্কির (مُذَكِّر) : যিনি আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেন। (সুরা গাশিয়া: ২১)
  • ৭. রাসুল (رَسُول) : বার্তাবাহক। (সুরা আহজাব: ৪৬)
  • ৮. রাউফুর রহিম (رَؤُوفٌ رَحِيمٌ) : পরম স্নেহশীল ও দয়াশীল। (সুরা তাওবা: ১২৮)
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  • ৯. রাহমাতুল লিল আলামিন (رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ) : বিশ্বজগতের জন্য রহমতস্বরূপ। (সুরা আম্বিয়া: ১০৭)
  • ১০. মুজ্জাম্মিল (مُزَّمِّل) : চাদরাবৃত। (সুরা মুজ্জাম্মিল: ১)
  • ১১. মুদ্দাসসির (مُدَّثِّر) : বস্ত্রাবৃত। (সুরা মুদ্দাসসির: ১)
  • ১২. নবী (نَبِيّ) : ঐশী বার্তাবাহক। (সুরা আনফাল: ৬৪)
  • ১৩. রাসুলুল্লাহ (رَسُولُ اللَّهِ) : আল্লাহর প্রেরিত বার্তা বাহক। (সুরা আহজাব: ৪০)
  • ১৪. খাতামুন নাবিয়্যিন (خَاتَمَ النَّبِيِّينَ) : সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নবী। (সুরা আহজাব: ৪০)
  • ১৫. হাদি (هَادِي) : সত্যের পথপ্রদর্শক। (সুরা আশ-শুরা: ৫২)
  • ১৬. মাসুম (مَعْصُوْم) : পাপ-পঙ্কিলতামুক্ত ও সংরক্ষিত। (সুরা মায়িদা: ৬৭)
  • ১৭. আন-নাবিয়্যুল উম্মি (النَّبِيَّ الأُمِّيَّ) : নিরক্ষর নবী। (সুরা আরাফ: ১৫৮)
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  • ১৮. সাহিবু খুলুকিন আজিম (خُلُقٍ عَظِيمٍ) : মহান ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী। (সুরা কলম: ৪)
  • ১৯. নুর (نُور) : হেদায়াতের জ্যোতি বা আলো। (সুরা মায়িদা: ১৫)
  • ২০. কায়িমুন আলাল হাক (عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ) : সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। (সুরা নামল: ৭৯)
  • ২১. কারিম (كَرِيم) : সম্মানিত ও সুমহান। (সুরা দুখান: ৪৯)
  • ২২. মুবিন (مُبِين) : সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী। (সুরা হিজর: ৮৯)
  • ২৩. শাহীদ (شَهِيد) : উম্মতের ওপর অনুকরণীয় সাক্ষী। (সুরা হজ: ৭৮)

পবিত্র কোরআনে রূপক ও গুণবাচক বিভিন্ন উপাধির মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুউচ্চ মাকাম ও ব্যক্তিত্বকে তুলে ধরা হয়েছে।

বিষয়:

ইসলামমহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)
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