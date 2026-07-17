স্পেনের যে মুসলিম মনীষীদের কাছে ঋণী বিশ্বসভ্যতা

স্পেন এমন বহু মুসলিম মনীষীর উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করেছে, যাঁরা বিশ্বসভ্যতার মজবুত ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। হরেক রকমের জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখায় এই মনীষীদের অনন্য অবদানের ফলেই আন্দালুস (মুসলিম স্পেন) তার ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবময় ও জাঁকজমকপূর্ণ সময় পার করেছে। মূলত মুসলমানদের শাসনামলে আন্দালুসের সেই যুগগুলো ছিল খাঁটি আলোকায়নের যুগ।
সাহিত্য, ফিকহ ও ধর্মতত্ত্বের ক্ষেত্রে যাঁরা আন্দালুসকে সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন ইমাম কুরতুবি। পবিত্র কোরআনের বিখ্যাত তাফসির গ্রন্থ ‘তাফসিরে কুরতুবি’র রচয়িতা হিসেবে তিনি বিশ্বজুড়ে সমাদৃত। এ তালিকায় আরও আছেন ফিকহ, হাদিস, তাফসির, সাহিত্য, ব্যাকরণ, কবিতা ও ইতিহাসের মতো নানা বিষয়ে গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জনকারী ইবনে আবদে রাব্বিহি। ‘তাসদিদুল লিসান লি-জিকর আনওয়াইল বায়ান’ এবং ‘তাফহিমুল কুলুব আয়াত আল্লামিল গুয়ুব’-এর রচয়িতা ইবনে আবি হুজ্জাহ। বিজ্ঞানী, গবেষক ও ফকিহ কাজি আবু বকর ইবনুল আরাবি।
আন্দালুসে চিকিৎসা ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিকাশে মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবদান ছিল অবিস্মরণীয়। বিশেষ করে দশম শতাব্দীতে কর্ডোবার উমাইয়া খলিফা তৃতীয় আবদুর রহমানের রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বাগদাদের মতোই এখানে একটি উন্নত শিক্ষামূলক ও বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠে, যার ফলে চিকিৎসা খাত কয়েক শতাব্দী ধরে সমৃদ্ধির শিখরে ছিল। এই খাতের প্রধান দুই স্তম্ভের একজন হলেন সমকালীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক, শল্যবিদ (সার্জন) ও ফার্মাসিস্ট আবু আল-কাসিম আল-জাহরাউই। পাশ্চাত্যে তিনি ‘আলবুকাশিস’ বা ‘জাহরাভিউস’ নামে পরিচিত। তাঁর রচিত ‘আত-তাসরিফ লিমান আজাজা আনিত তালিফ’ চিকিৎসা, সার্জারি ও থেরাপির এক কালজয়ী বিশ্বকোষ। আর এ তালিকায় থাকা ইবনে জুহর মানবদেহের এমন অনেক রোগ ও তার নিরাময় আবিষ্কার করেছিলেন, যা তাঁর আগে আর কেউ করতে পারেননি।
মুসলিমদের প্রাত্যহিক জীবন, নামাজের সময় নির্ধারণ এবং ইসলামি হিজরি ক্যালেন্ডার তৈরির তাগিদে আন্দালুসে জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা ছিল অত্যন্ত ব্যাপক ও স্পষ্ট। মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই ক্ষেত্রে অক্লান্ত পরিশ্রম করে বহু নতুন তত্ত্ব ও ধারণার প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় হলেন আল-মাজরিতি। জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন, গণিত ও অর্থনীতির এই মহাপণ্ডিত রসায়নে প্রথম ‘মার্কারি অক্সাইড’ ব্যবহার করেন।
এ তালিকায় আছেন ইতিহাসবিদ, ফকিহ ও বিজ্ঞানী ইবনে হাজম। ফিকহ, যুক্তিবিদ্যা, চিকিৎসা, ইতিহাস ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের মতো নানা বিষয়ে তিনি প্রায় ৪০০টি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়, যার মধ্যে মাত্র ৪০টি গ্রন্থ বর্তমানে টিকে রয়েছে। আরও আছেন ইবনে আজ-জারকালি; যিনি ‘আজ-জারকানি’ নামেও পরিচিত। একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে একটি কারিগর পরিবারে জন্মগ্রহণ করায় তিনি খুব সূক্ষ্ম ও নিখুঁত জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি তৈরিতে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি হলো বিখ্যাত ‘টোলেডো জলঘড়ি’ নির্মাণ।
আন্দালুসের মুসলিম ভূগোলবিদেরা গ্রিক ও রোমানদের মৌলিক তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে কাজ শুরু করলেও, নিজেদের গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাহায্যে খুব দ্রুতই প্রাচীন সীমাবদ্ধতা ছাড়িয়ে সম্পূর্ণ নতুন নিজস্ব তত্ত্ব ও মানচিত্র প্রবর্তন করতে সক্ষম হন। এই ক্ষেত্রের দুই নক্ষত্র হলেন: ১. মধ্যযুগের ভূগোলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও প্রামাণ্য গ্রন্থ ‘নুজহাতুল মুশতাক ফি ইখতিরাকিল আফাক’-এর রচয়িতা শরিফ আল-ইদ্রিসি। ২. ‘কিতাবুল মাসালিক ওয়াল মামালিক’-এর রচয়িতা আবু উবাইদ আল-বাকরি।
উমাইয়া শাসনামলে আন্দালুসের স্থাপত্য ও গণিতশাস্ত্র এক অনন্য উচ্চতা লাভ করে। পবিত্র কোরআনের জ্ঞানানুসন্ধান, সৃষ্টিজগতের রহস্য উদ্ঘাটন এবং প্রজ্ঞার অন্বেষণের তাগিদই মূলত আন্দালুসে এমন একটি চমৎকার বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবেশ ও বৈজ্ঞানিক আবহ তৈরি করেছিল। এই ক্ষেত্রের দুই দিকপাল হলেন: ১. ইবনে আস-সামহ। বিজ্ঞান ও গণিতে অনন্য অবদানের জন্য তিনি স্পেনে ‘আল-মুহানদিস’ (প্রকৌশলী) নামে খ্যাত ছিলেন। ২. আব্বাস ইবনে ফিরনাস। দর্শন, গণিত, প্রকৌশল, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন ও কবিতায় তাঁর বহুমুখী প্রতিভার কারণে তাঁকে ‘হাকিমুল আন্দালুস’ (আন্দালুসের মহাজ্ঞানী) উপাধিতে ভূষিত করা হয়। মানব ইতিহাসের আকাশজয়ের প্রথম সফল স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন তিনি। নিজের তৈরি ডানা ও বিশেষ প্যারাস্যুট বা মস্ত বড় ছাতাসদৃশ পোশাক নিয়ে কর্ডোবা জামে মসজিদের মিনার থেকে শূন্যে লাফিয়ে পড়ে তিনি ইতিহাসের প্রথম সফল উড্ডয়ন প্রচেষ্টা সম্পন্ন করেছিলেন।
মাউদু-৩ ডটকম অবলম্বনে
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