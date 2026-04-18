যাবতীয় অসুবিধা ও ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকার দোয়া

মানুষের জীবনে বিপদ-আপদ যেকোনো সময় আচমকা আসতে পারে। এই নশ্বর পৃথিবীতে রোগব্যাধি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা মানুষের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য মুমিনের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হলো দোয়া। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, ‘তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।’ (সুরা গাফির: ৬০)
রাসুলে করিম (সা.) উম্মতকে এমন কিছু বিশেষ দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন, যা সকাল-সন্ধ্যায় পাঠ করলে আল্লাহ তাআলা বান্দাকে সব ধরনের অনিষ্ট থেকে সুরক্ষিত রাখেন। আজ আমরা তেমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বরকতময় দোয়া সম্পর্কে জানব।
রাসুলুল্লাহ (সা.) বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে উম্মতকে আত্মরক্ষার দোয়া শিখিয়েছেন। আসমান ও জমিনের যেকোনো ক্ষতি থেকে বাঁচতে নিচের দোয়াটি অত্যন্ত কার্যকর:
আরবি দোয়া:
بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
উচ্চারণ: বিসমিল্লাহিল্লাজি লা ইয়াদ্বুররু মা আসমিহী শাইউন ফিল আরদ্বি ওয়ালা ফিস সামা-ই, ওয়াহুয়াস সামী উল আলীম।
অর্থ: আল্লাহর নামে, যাঁর নাম (স্মরণের) সঙ্গে আসমান ও জমিনে কোনো কিছুই ক্ষতি করতে পারে না। আর তিনি সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।
হজরত উসমান বিন আফফান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি—‘যে বান্দা প্রতিদিন সকালে তিনবার এবং সন্ধ্যায় তিনবার এই দোয়াটি পাঠ করবে, কোনো কিছুই তার অনিষ্ট বা ক্ষতি করতে পারবে না।’ (সুনানে তিরমিজি: ৩৩৮৮)
ইমাম তিরমিজি হাদিসটিকে হাসান সহিহ্ বলেছেন। এটি নিয়মিত পাঠ করলে আল্লাহ তাআলা বান্দাকে আচমকা বিপদ থেকে রক্ষা করেন।
অন্য বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ তাআলা এই দোয়ার বরকতে বান্দাকে কঠিন রোগব্যাধি ও শারীরিক অসুস্থতা থেকে হেফাজত করেন।
সকাল-সন্ধ্যায় এই আমলটি করলে হৃদয়ে একধরনের প্রশান্তি ও আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল (নির্ভরতা) তৈরি হয়।
আমরা প্রতিনিয়ত নানা রকম দৃশ্য ও অদৃশ্য শত্রুর দ্বারা পরিবেষ্টিত। তাই নিজেকে এবং পরিবারকে নিরাপদ রাখতে রাসুল (সা.)-এর শেখানো এই ছোট আমলটি আমাদের দৈনন্দিন রুটিনে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।
একজন মুমিনের জন্য নামাজ হলো আধ্যাত্মিক প্রশান্তি ও জীবনের বরকত লাভের সর্বোত্তম মাধ্যম। প্রতিদিন সময়মতো নামাজ আদায় করা প্রতিটি মুসলমানের ওপর ফরজ। নিচে ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য আজকের নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো।১০ ঘণ্টা আগে
তবে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা সব নবী-রাসুলের নাম উল্লেখ করেননি। মুসলিম হিসেবে আমাদের জন্য কোরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবী ও রাসুলের নাম এবং তাঁদের জীবন সম্পর্কে জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আজ আমরা কোরআনে বর্ণিত এই ২৫ জন নবীর তালিকা ও তাঁদের সম্পর্কে কিছু দুর্লভ তথ্য জানব।২০ ঘণ্টা আগে
সুরাটির বারবার পুনরাবৃত্ত আয়াত ‘ফাবিআইয়ি আলাই রাব্বিকুমা তুকাজজিবান’ (অতএব তোমরা তোমাদের রবের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?) মানুষের অন্তরে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও গভীর প্রভাব সৃষ্টি করে।১ দিন আগে
যুগ যুগ ধরে আফ্রিকা মহাদেশ থেকে পবিত্র মক্কার উদ্দেশে হজ পালনের জন্য ছুটে আসেন হজযাত্রীরা। হজের সফর যেন ত্যাগ, ধৈর্য ও অদম্য বিশ্বাসের এক জীবন্ত প্রতীক। দুর্গম পথ, প্রতিকূল আবহাওয়া আর সীমাহীন অনিশ্চয়তাকে সঙ্গী করে আফ্রিকান হাজিরা যেভাবে বছরের পর বছর বায়তুল্লাহর জিয়ারতে এসেছেন, তা বিশ্ব ইতিহাসের...১ দিন আগে