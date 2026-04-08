হাজিদের মক্কায় প্রবেশে নুসুক কার্ড বাধ্যতামূলক

২০২৬ সালের হজযাত্রীদের জন্য নুসুক আইডি কার্ড সঙ্গে রাখা বাধ্যতামূলক ঘোষণা করেছে সৌদি আরব। মক্কা শহর, মসজিদুল হারাম (কাবা শরিফ) এবং মিনাসহ পবিত্র স্থানগুলোতে প্রবেশের জন্য এই কার্ডটি এখন থেকে প্রধান দাপ্তরিক দলিল হিসেবে গণ্য হবে। এই কার্ড ছাড়া কোনো হজযাত্রীকে এসব স্থানে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে না।
সৌদি হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী, হজের পুরো সময়জুড়ে সকল হজযাত্রীকে এই নুসুক আইডি কার্ড সঙ্গে রাখতে হবে।
জানা যায়, নুসুক আইডি কার্ডটি একটি অফিশিয়াল এবং বাধ্যতামূলক নথি। মক্কা ও পবিত্র স্থানগুলোতে প্রবেশের পাশাপাশি হজের পুরো সফরে বিভিন্ন সরকারি ও জরুরি সেবা গ্রহণের জন্য এই কার্ডটি প্রয়োজন হবে। কর্তৃপক্ষ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে, কোনো হজযাত্রী কার্ড ছাড়া উপস্থিত হলে তাঁকে কোনো অবস্থাতেই মক্কায় প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না।
যেসব হজযাত্রী এখনো তাঁদের কার্ড হাতে পাননি, তাঁদের অবিলম্বে নিজ নিজ হজ এজেন্সি বা সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
নুসুক আইডি কার্ড-সংক্রান্ত যেকোনো বিষয়ে জানার জন্য হজযাত্রীরা পিলগ্রিম কেয়ার সেন্টারে যোগাযোগ করতে পারবেন: সৌদি আরবের ভেতর থেকে: ১৯৬৬, সৌদি আরবের বাইরে থেকে: +৯৬৬ ৯২০০০২৮১৪
সূত্র: দ্য ইসলামিক ইনফরমেশন
সন্তান মহান আল্লাহর দেওয়া দুনিয়ার সবচেয়ে দামি নিয়ামত। সন্তানের ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির জন্য মা-বাবার দোয়ার কোনো বিকল্প নেই। হাদিসে এসেছে, সন্তানের জন্য মা-বাবার দোয়া আল্লাহর কাছে সরাসরি কবুল হয়।৫ ঘণ্টা আগে
একজন মুমিনের জন্য নামাজ হলো আধ্যাত্মিক প্রশান্তি ও জীবনের বরকত লাভের সর্বোত্তম মাধ্যম। প্রতিদিন সময়মতো নামাজ আদায় করা প্রতিটি মুসলমানের ওপর ফরজ। নিচে ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য আজকের নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো।১০ ঘণ্টা আগে
হানাফি মাজহাব অনুযায়ী এক সালামে দুই বৈঠকে তিন রাকাত বিতরের নামাজ পড়া ওয়াজিব। তবে অন্য মাজহাবে এক রাকাত বিতর পড়ারও অবকাশ রয়েছে। হানাফি মাজহাব মেনে চলা ব্যক্তির জন্য তিন রাকাত বিতরের নামাজ পড়তে হবে। যেসব মাজহাবে এক রাকাত বিতর আদায় করা হয়, এমন কোনো মাজহাবের ইমামের পেছনে হানাফি মাজহাব মেনে চলা...১ দিন আগে
প্রতিদিনই জীবিকা, শিক্ষা কিংবা অন্য কোনো প্রয়োজনে আমাদের ঘর থেকে বের হতে হয়। কিন্তু বাইরের এ সময়টুকুতে আমরা কতটুকু নিরাপদ? দুর্ঘটনা, অনাকাঙ্ক্ষিত বিপদ; কিংবা শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচতে একজন মুমিনের প্রধান হাতিয়ার হলো আল্লাহর ওপর ভরসা বা তাওয়াক্কুল।১ দিন আগে