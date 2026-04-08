Ajker Patrika
ইসলাম

হাজিদের মক্কায় প্রবেশে নুসুক কার্ড বাধ্যতামূলক

ইসলাম ডেস্ক 
আপডেট : ০৮ এপ্রিল ২০২৬, ১২: ১১
নুসুক আইডি কার্ড হাতে হজযাত্রীরা। ছবি: সংগৃহীত

২০২৬ সালের হজযাত্রীদের জন্য নুসুক আইডি কার্ড সঙ্গে রাখা বাধ্যতামূলক ঘোষণা করেছে সৌদি আরব। মক্কা শহর, মসজিদুল হারাম (কাবা শরিফ) এবং মিনাসহ পবিত্র স্থানগুলোতে প্রবেশের জন্য এই কার্ডটি এখন থেকে প্রধান দাপ্তরিক দলিল হিসেবে গণ্য হবে। এই কার্ড ছাড়া কোনো হজযাত্রীকে এসব স্থানে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে না।

সৌদি হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী, হজের পুরো সময়জুড়ে সকল হজযাত্রীকে এই নুসুক আইডি কার্ড সঙ্গে রাখতে হবে।

জানা যায়, নুসুক আইডি কার্ডটি একটি অফিশিয়াল এবং বাধ্যতামূলক নথি। মক্কা ও পবিত্র স্থানগুলোতে প্রবেশের পাশাপাশি হজের পুরো সফরে বিভিন্ন সরকারি ও জরুরি সেবা গ্রহণের জন্য এই কার্ডটি প্রয়োজন হবে। কর্তৃপক্ষ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে, কোনো হজযাত্রী কার্ড ছাড়া উপস্থিত হলে তাঁকে কোনো অবস্থাতেই মক্কায় প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না।

হজযাত্রীরা দুভাবে এই নুসুক আইডি কার্ড সংগ্রহ করতে পারবেন:

  • ১. ফিজিক্যাল কার্ড: এটি হজযাত্রীর নির্দিষ্ট হজ সার্ভিস প্রদানকারী কোম্পানির মাধ্যমে সরাসরি প্রদান করা হবে।
  • ২. ডিজিটাল ভার্সন: স্মার্টফোনে নুসুক অ্যাপ এবং তাওয়াক্কালনা অ্যাপের মাধ্যমে ডিজিটাল কার্ডটি সংগ্রহ করা যাবে।

যেসব হজযাত্রী এখনো তাঁদের কার্ড হাতে পাননি, তাঁদের অবিলম্বে নিজ নিজ হজ এজেন্সি বা সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

নুসুক আইডি কার্ড-সংক্রান্ত যেকোনো বিষয়ে জানার জন্য হজযাত্রীরা পিলগ্রিম কেয়ার সেন্টারে যোগাযোগ করতে পারবেন: সৌদি আরবের ভেতর থেকে: ১৯৬৬, সৌদি আরবের বাইরে থেকে: +৯৬৬ ৯২০০০২৮১৪

সূত্র: দ্য ইসলামিক ইনফরমেশন

বিষয়:

মক্কাইসলামহজ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ইরানে পারমাণবিক হামলার গুঞ্জন, হোয়াইট হাউসের তীব্র প্রতিবাদ

নতুন গাড়ি নামালে মিলবে সর্বোচ্চ করছাড়

বোর্ড ভাঙার খবর শুনে বিসিবি ছাড়লেন বুলবুল

তামিমের কমিটির ১১ জনের পাঁচজন চট্টগ্রামের, তিন মন্ত্রীর সন্তান, আছেন প্রতিমন্ত্রীর স্ত্রীও

প্রেমিকার কাছে এএসপি রাজমিস্ত্রি মোস্তাফিজুর, কার্ড বানাতে গিয়ে ধরা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

জমি নিয়ে বিরোধে ভাতিজার ছোড়া ঢিলের আঘাতে চাচা নিহত

জমি নিয়ে বিরোধে ভাতিজার ছোড়া ঢিলের আঘাতে চাচা নিহত

শ্রীপুরে চীনা চাষির খেতে ১ ফুট লম্বা মরিচ

শ্রীপুরে চীনা চাষির খেতে ১ ফুট লম্বা মরিচ

নতুন গাড়ি নামালে মিলবে সর্বোচ্চ করছাড়

নতুন গাড়ি নামালে মিলবে সর্বোচ্চ করছাড়

বোর্ড ভাঙার খবর শুনে বিসিবি ছাড়লেন বুলবুল

বোর্ড ভাঙার খবর শুনে বিসিবি ছাড়লেন বুলবুল

প্রেমিকার কাছে এএসপি রাজমিস্ত্রি মোস্তাফিজুর, কার্ড বানাতে গিয়ে ধরা

প্রেমিকার কাছে এএসপি রাজমিস্ত্রি মোস্তাফিজুর, কার্ড বানাতে গিয়ে ধরা

সম্পর্কিত

সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য দোয়া করবেন যেভাবে

সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য দোয়া করবেন যেভাবে

আজকের নামাজের সময়সূচি: ০৮ এপ্রিল ২০২৬

আজকের নামাজের সময়সূচি: ০৮ এপ্রিল ২০২৬

মসজিদুল হারামে বিতর নামাজ পড়বেন যেভাবে

মসজিদুল হারামে বিতর নামাজ পড়বেন যেভাবে