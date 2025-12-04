একের পর এক ভূমিকম্প মুমিনকে যে সতর্কবার্তা দিয়ে যাচ্ছে

ইসলাম ডেস্ক
পৃথিবীতে ঘটে যাওয়া সকল বিপর্যয়ের মূল কারণ মানুষের নিজের কর্ম। আল্লাহ তাআলা কোরআনুল কারিমে অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন, ‘স্থল ও সাগরে বিপর্যয়ের কারণ হলো মানুষের নিজের কর্ম, যাতে তারা তাদের কর্মের ফল ভোগ করে এবং ফেরে।’ (সুরা রুম: ৪১)
অন্য আয়াতে আল্লাহ মুমিনদের উদ্দেশে বলেন, ‘তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে, তা তো তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল এবং তোমাদের অনেক অপরাধ তিনি ক্ষমা করে দেন।’ (সুরা শুরা: ৩০)
তাই ভূমিকম্পকে নিছক প্রাকৃতিক ঘটনা বলে আত্মতৃপ্তি লাভ করা অনুচিত। এটি আমাদের জন্য একটি শিক্ষা এবং আত্মসমীক্ষার বার্তা। এটি মানুষকে সচেতন করার, আত্মপর্যালোচনা করার এবং আল্লাহর পথে ফিরে আসার এক সতর্কতা।
নবী করিম (সা.) ভবিষ্যৎ বিপর্যয় এবং তার কারণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট পূর্বাভাস দিয়েছেন। হজরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে তিনি বলেন, ‘যখন নিম্নলিখিত অপরাধগুলো সমাজে বিরাজ করতে শুরু করবে, তখন সেই যুগে ভূমিকম্প, জমিন ধস, চেহারা বিকৃতি, আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ এবং অন্যান্য ভয়াবহ আজাবের অপেক্ষা করো। আর বিপর্যয়গুলো এমন ধারাবাহিকভাবে ঘটবে, যেন একটি পুরোনো হারের সুতা ছিঁড়ে গেলে একটার পর একটা দানা পড়তে থাকে।’
হাদিসটিতে যে অপরাধগুলোর কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—গনিমতের সম্পদকে ব্যক্তিগত সম্পদ গণ্য করা, জাকাতকে জরিমানা মনে করা, দ্বীনি উদ্দেশ্য ছাড়া জ্ঞান অর্জন করা, পুরুষেরা নারীদের আনুগত্য করা, মায়ের অবাধ্য হওয়া, বন্ধুবান্ধবকে আপন করে পিতাকে দূরে রাখা, মসজিদে শোরগোল করা, পাপাচারে লিপ্ত ও নিকৃষ্ট লোকেরা সমাজের নেতা হওয়া, অনিষ্টের আশঙ্কায় কাউকে সম্মান করা, গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্রের বিস্তার, মদ্যপান ছড়িয়ে পড়া এবং উম্মতের শেষ যুগের লোকেরা প্রথম যুগের লোকদের অভিসম্পাত করা।
দুঃখজনক হলেও সত্য, এসব অপরাধ আজকের সমাজে দৃশ্যমান।
বিখ্যাত ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রহ.) বলেন, ‘মানুষের গুনাহের কারণে পৃথিবীতে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়, তার মধ্যে ভূমিকম্পও অন্তর্ভুক্ত।’
একবার হজরত আয়েশা (রা.)-কে ভূমিকম্প সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, ‘যখন মানুষ প্রকাশ্যে অবৈধ সম্পর্ক, মদ্যপান এবং বাদ্যযন্ত্র বাজানোর মতো অনাচার করে, তখন আল্লাহ পৃথিবীকে আদেশ দেন—“তোমরা তাদের ওপর কেঁপে ওঠো।” যদি তারা তওবা করে, তাহলে আল্লাহ মাফ করে দেন; না হলে শাস্তি প্রদান করেন। এটি মুমিনদের জন্য শিক্ষা এবং কাফিরদের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি।’ (মুস্তাদরাক হাকেম: ৮৬২২)
খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহ.) সব প্রদেশে লিখেছিলেন, ভূমিকম্প আল্লাহর পক্ষ থেকে ভয় দেখানোর একটি মাধ্যম। তিনি নির্দেশ দেন, এই সময়ে মানুষ যেন দান করে, তওবা করে এবং আল্লাহর বিধিবিধান পালন করে।
রাসুল (সা.) ভূমিকম্পকে কিয়ামতের অন্যতম আলামত হিসেবেও উল্লেখ করেছেন—‘কিয়ামত সে পর্যন্ত হবে না, যে পর্যন্ত না ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে, অধিক পরিমাণে ভূমিকম্প হবে, সময় সংকুচিত হয়ে আসবে, ফিতনা প্রকাশ পাবে এবং খুনখারাবি বাড়বে, তোমাদের সম্পদ এত বাড়বে যে উপচে পড়বে।’ (সহিহ্ বুখারি: ৯৭৯)
ভূমিকম্পকে ঘিরে প্রচলিত কিছু কুসংস্কার, যেমন পৃথিবী গরুর শিং বা বিশাল কাছিমের পিঠের ওপর দাঁড়িয়ে আছে—ইসলাম সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করে। এগুলো ভিত্তিহীন এবং ইসলামি আকিদার পরিপন্থী।
ভূমিকম্পের কাঁপন শুধু মাটিকে নড়ায় না, এটি মানুষের হৃদয়, বিবেক ও অহংকারকে গভীরভাবে ঝাঁকিয়ে দেয়। এই সামান্য কাঁপনে উন্নত প্রযুক্তির সকল আয়োজন মুহূর্তে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। যেন খোদায়ি বার্তা ধ্বনিত হয়ে ওঠে—‘দেখো, তোমাদের উন্নতি, প্রযুক্তি, শক্তি সবকিছু সত্ত্বেও তোমরা কত দুর্বল। তাই তোমাদের ফিরতে হবে আমার দিকেই।’
লেখক: মুফতি আহমাদুল্লাহ মাসউদ, মুদাররিস, জামিয়া নুরিয়া ইসলামিয়া, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা।
ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যেখানে পারিবারিক সম্পর্ক, সফর, নেতৃত্ব ও সাহচর্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে রয়েছে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর আদর্শ ও সুন্নাহ।
মহানবী (সা.)-এর পারিবারিক জীবনে দেখা যায়, তিনি স্ত্রীদের মর্যাদা দিতেন, তাঁদের মতামত গ্রহণ করতেন এবং প্রয়োজনীয় সফরে তাঁদের কাউকে সঙ্গী করতেন। শুধু দাম্পত্য সম্পর্ক নয়, বরং নবীজির সফরসঙ্গী হিসেবে স্ত্রীর উপস্থিতি ছিল শিক্ষা, পরামর্শ ও সম্মান প্রদর্শনের নিদর্শন।
ষষ্ঠ হিজরিতে রাসুলুল্লাহ (সা.) যখন বনি মুস্তালিক মতান্তরে মুরাইসি যুদ্ধে যান, তখন স্ত্রীদের মধ্য থেকে হজরত আয়েশা (রা.)-কে সঙ্গে নিয়ে যান। এই যুদ্ধের আগে পর্দার বিধান নাজিল হয়েছিল। হজরত আয়েশা (রা.)-কে উটের পিঠে পালকির ওপর বসিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এই যুদ্ধে হজরত আয়েশা (রা.)-কে বড় অপবাদও দেওয়া হয়েছিল, যার প্রতিবাদে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে আয়াত নাজিল করেছেন। (সহিহ বুখারি)
এ ছাড়া অন্যান্য সফরে অন্য স্ত্রীদের সঙ্গে নেওয়ার কথাও হাদিসে এসেছে। হুদাইবিয়ার সন্ধির সফরে নবীপত্নী উম্মে সালামা (রা.) তাঁর সঙ্গে ছিলেন। কুরাইশদের সঙ্গে এই সন্ধি করতে রাজি ছিলেন না অনেক সাহাবি, তাই এই চুক্তির পর সাহাবিরা বিমর্ষ ছিলেন। হজরত উম্মে সালামা (রা.)-এর পরামর্শেই তাঁদের শান্ত করেছিলেন মহানবী (সা.)। (সহিহ বুখারি)
সফরে স্ত্রীকে সঙ্গে নেওয়া রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর একটি সুস্পষ্ট সুন্নত, যা তিনি শুধু প্রেম-ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে নয়, বরং পারিবারিক বন্ধনকে দৃঢ় রাখার একটি পন্থা হিসেবেও পালন করতেন। আজকের দিনে এই সুন্নাহগুলো শুধু জানলে হবে না, চর্চাও করতে হবে, যেন আমাদের দাম্পত্যজীবনে ভালোবাসার গভীরতা বৃদ্ধি পায়। পরিবারে নেমে আসে অনাবিল শান্তি।
জীবনকে সুশৃঙ্খল করতে এবং আল্লাহর সান্নিধ্য পেতে নামাজের কোনো বিকল্প নেই। একজন মুমিনের জন্য নামাজ হলো আল্লাহর সঙ্গে সরাসরি কথোপকথনের মাধ্যম। এটি এমন এক ইবাদত—যা আমাদের মনে আধ্যাত্মিক প্রশান্তি আনে, জীবনের প্রতিটি কাজে আনে বরকত।
প্রতিদিন সময় মতো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর আবশ্যক। তাই জেনে নেওয়া যাক আজ কোন ওয়াক্তের নামাজ কখন আদায় করতে হবে।
আজ বৃহস্পতিবার, ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫ ইংরেজি, ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ বাংলা, ১২ জমাদিউস সানি ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার আশপাশের এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো—
|নামাজ
|ওয়াক্ত শুরু
|ওয়াক্ত শেষ
|তাহাজ্জুদ ও সেহরির শেষ সময়
|০০: ০০
|০৫: ০৫ মিনিট
|ফজর
|০৫: ০৬ মিনিট
|০৬: ২৫ মিনিট
|জোহর
|১১: ৪৯ মিনিট
|০৩: ৩৪ মিনিট
|আসর
|০৩: ৩৫ মিনিট
|০৫: ১০ মিনিট
|মাগরিব
|০৫: ১২ মিনিট
|০৬: ৩০ মিনিট
|এশা
|০৬: ৩১ মিনিট
|০৫: ০৫ মিনিট
উল্লিখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগের সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, সেগুলো হলো:
বিয়োগ করতে হবে—
চট্টগ্রাম: ০৫ মিনিট
সিলেট: ০৬ মিনিট
যোগ করতে হবে—
খুলনা: ০৩ মিনিট
রাজশাহী: ০৭ মিনিট
রংপুর: ০৮ মিনিট
বরিশাল: ০১ মিনিট
নামাজ আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি যেমন আমাদের দৈহিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে, তেমনই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আজকের এই নামাজের সময়সূচি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—জীবনের ব্যস্ততা যতই থাকুক না কেন, আল্লাহর জন্য সময় বের করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।
আসুন, নামাজের মাধ্যমে আমরা নিজেদেরকে তাঁর আরও কাছে নিয়ে যাই। জীবনে নিয়ে আসি ইমানের নুর।
আমাদের নবী করিম (সা.) মানুষের মাঝে দয়ার বাণী ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর ওপর মক্কার কাফিররা শত অত্যাচার করার পরও তিনি তাদের ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। তিনি ইসলামকে ঘোষণা দিয়েছিলেন শান্তির ধর্ম হিসেবে। তাঁর ঐতিহাসিক বাণী—‘দয়াশীলদের ওপর করুণাময় আল্লাহ দয়া করেন। তোমরা দুনিয়াবাসীকে দয়া করো, তাহলে যিনি আসমানে আছেন, তিনি তোমাদের দয়া করবেন।’ (আবু দাউদ: ৪৯৪১)
নবীজি (সা.) এই দয়া শুধু মানুষের প্রতিই দেখাননি, প্রাণিকুলের প্রতিও তিনি ছিলেন সদয়। এক সাহাবি বর্ণনা করেন, আমরা এক সফরে ছিলাম। নবী করিম (সা.) সাময়িকভাবে দূরে গেলে আমরা একটি পাখি ও তার দুটি ছানা ধরে ফেলি। মা পাখিটি আমাদের ওপর চক্কর দিয়ে ডানা ঝাপটে কষ্ট প্রকাশ করছিল। নবীজি (সা.) ফিরে এসে বললেন, ‘কে এই পাখিটিকে কষ্ট দিয়েছে? তার ছানাগুলো ফিরিয়ে দাও।’ (সুনানে আবু দাউদ)
প্রাণীদের কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকার জন্য নবীজি (সা.) সবাইকে সাবধান করে দিয়ে বলেন, ‘যে ব্যক্তি কোনো চড়ুইকে অযথা হত্যা করল, সেই চড়ুই কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার কাছে উঁচু স্বরে ফরিয়াদ করে বলবে—হে আল্লাহ, অমুক ব্যক্তি আমাকে অযথা হত্যা করেছিল।’ (সুনানে নাসায়ি: ৪৪৪৭)
অন্য হাদিসে নবীজি (সা.) বলেন, যে কোনো প্রাণীকে অন্যায়ভাবে হত্যা করবে, আল্লাহ তাকে বিচারের মুখোমুখি করবেন। (সুনানে নাসায়ি)
কুকুর পাহারা ও শিকারে উপকারী প্রাণী। কোরআনের সুরা কাহাফে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী কিছু যুবক যখন নিপীড়ন থেকে পালিয়ে গুহায় আশ্রয় নেয়, তাদের সঙ্গী ছিল একটি কুকুর। তবে বিনা প্রয়োজনে কুকুর নিজ ঘরে পুষতে নিরুৎসাহিত করেছে ইসলাম। কিন্তু তাকে কোনোভাবেই নির্যাতনের অনুমতি দেয়নি। বরং এসব অবলা প্রাণীকে খাবার দেওয়ার মধ্যে রয়েছে অনেক সওয়াব। রয়েছে ক্ষমার ঘোষণা।
আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেন, ‘এক ব্যভিচারিণীকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। সে একটি কুকুরের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। তখন সে দেখতে পেল কুকুরটি একটি কূপের পাশে বসে হাঁপাচ্ছে। পানির পিপাসা তাকে মুমূর্ষু করে দিয়েছিল। তখন সেই নারী তার মোজা খুলে তার ওড়নার সঙ্গে বাঁধল। অতঃপর সে কূপ থেকে পানি তুলল (এবং কুকুরটিকে পানি পান করাল) এ কারণে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হলো।’ (সহিহ বুখারি: ৩৩২১)
অন্য এক হাদিসে প্রাণীকে কষ্ট দিয়ে মেরে ফেলার জন্য এক নারীকে জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করানো হয়েছে মর্মে বর্ণিত হয়েছে। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেন, ‘এক নারীকে একটি বিড়ালের কারণে আজাব দেওয়া হয়েছিল। সে বিড়ালটিকে বেঁধে রেখেছিল। সে অবস্থায় বিড়ালটি মরে যায়। মহিলাটি ওই কারণে জাহান্নামে গেল। কেননা সে বিড়ালটিকে খানাপিনা কিছুই করায়নি এবং ছেড়েও দেয়নি, যাতে সে জমিনের পোকামাকড় খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে।’ (সহিহ বুখারি ৩৪৮২)
স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক মানবজীবনের অন্যতম পবিত্র ও মধুর বন্ধন। এটি নিছক আকদ নয়; বরং ভালোবাসা, সহানুভূতি, দায়িত্ববোধ ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সম্পর্ক। একটি আদর্শ দাম্পত্য জীবনের ভিত্তি তৈরি হয় পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং একে অপরকে বুঝে নেওয়ার মানসিকতার মাধ্যমে। স্বামী যেন স্ত্রীর শ্রেষ্ঠ আশ্রয় হয়, আর স্ত্রী যেন স্বামীর প্রশান্তির উৎস হয়; এটাই ইসলামের শিক্ষা।
সংসারজীবনে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সুসম্পর্ক ও ভালোবাসার মর্যাদা ব্যাপক। দাম্পত্য জীবনে উত্তম আচার-আচরণে রয়েছে সওয়াব, কল্যাণ ও ভালোবাসার হাতছানি। আল্লাহ তাআলা বিয়েকে একটি পবিত্র বন্ধন বানিয়েছেন। বিয়ের মাধ্যমে সামাজিক সম্পর্ক, বংশ বৃদ্ধি, গুনাহ মুক্তিসহ অনেক ভালো বিষয় রয়েছে।
তবে অপ্রত্যাশিতভাবে কখনো কখনো ভুল-বোঝাবুঝি বা শয়তানের ধোঁকায় পড়ে স্বামী-স্ত্রীর এই মধুর বন্ধন ভেঙে যায়। তাঁদের মধ্যে হয়ে যায় তালাক বা বিচ্ছেদ। এরপর ভুল বুঝতে পেরে স্ত্রীকে আবার অনেকে ফিরিয়ে আনতে চান। আর এ ক্ষেত্রে ইসলামের সঠিক বিধান না জানার কারণে অনেকেই ভুল করে বসেন। গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়েন।
তালাকের পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার সঠিক পদ্ধতি নির্ভর করে তালাকের প্রকার ও পরিস্থিতির ওপর। ইসলামের পরিভাষা অনুযায়ী তালাকের প্রকার ও পদ্ধতি বিষয়ে আমরা জেনে নিলে গুনাহে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা কমে যাবে।
ক. তালাকে রাজয়ি: এটি হলো তিন তালাকের মধ্যে প্রথম বা দ্বিতীয় তালাক। স্বামী যদি প্রথম বা দ্বিতীয়বার তালাক দেয় এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার আগেই স্ত্রীকে ফেরত নিতে চায়, তাহলে এই প্রকারে পড়বে।
এই রুজু করার জন্য নতুন করে স্ত্রীকে বিয়ে করতে হবে না এবং স্ত্রী বা অভিভাবকের সম্মতি লাগবে না। কারণ, তালাকে রাজয়িতে ইদ্দতের সময় পর্যন্ত স্ত্রী স্বামীর অধীনে থাকে।
খ. তালাকে বাইন: এই তালাক হলো যেখানে তালাকের পর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীকে তালাকে বাইন দেয় বা শর্তযুক্ত তালাক অথবা খোলা করে। তখন ফেরত নিতে চাইলে মোহরসহ নতুনভাবে বিয়ে করতে হবে। এটি করা যাবে প্রথম বা দ্বিতীয় তালাকের পর। তৃতীয় তালাক দিলে, আবার বিয়ে করেও ফিরিয়ে নেওয়া যাবে না। এ ক্ষেত্রে নিচের বিধানটি কার্যকর হবে।
গ. তালাকে মুগাল্লাজা (তৃতীয় তালাক বা একত্রে ৩ তালাক): এ ক্ষেত্রে সরাসরি রুজু বা পুনরায় বিয়ে করার কোনো সুযোগ নেই। কেবল হিল্লা শরয়ি, অর্থাৎ অন্য স্বামীর সঙ্গে বৈধভাবে বিয়ে করে সংসার করার পর যদি সে তালাক দেয় বা মারা যায়, তাহলে ইদ্দত পালনের পরই প্রথম স্বামী পুনরায় বিয়ে করতে পারবে।
তালাকের ইদ্দত হলো তিন হায়েজ। যদি হায়েজ না আসে, তাহলে তিন মাস। আর গর্ভাবস্থায় হলে সন্তান জন্ম পর্যন্ত।
তথ্যসূত্র: সুরা বাকারা: ২২৮, সুরা তালাক: ৪, সহিহ্ বুখারি: ৫২৬১, সহিহ্ মুসলিম: ১৪০৭, ফাতাওয়া আলমগিরি: ১/৩৭৩
লেখক: ইসলামবিষয়ক গবেষক
