Ajker Patrika
ইসলাম

একের পর এক ভূমিকম্প মুমিনকে যে সতর্কবার্তা দিয়ে যাচ্ছে

ইসলাম ডেস্ক 
আপডেট : ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৬: ৫২
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

পৃথিবীতে ঘটে যাওয়া সকল বিপর্যয়ের মূল কারণ মানুষের নিজের কর্ম। আল্লাহ তাআলা কোরআনুল কারিমে অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন, ‘স্থল ও সাগরে বিপর্যয়ের কারণ হলো মানুষের নিজের কর্ম, যাতে তারা তাদের কর্মের ফল ভোগ করে এবং ফেরে।’ (সুরা রুম: ৪১)

ভূমিকম্প থেকে রক্ষা পেতে যে দোয়া পড়বেনভূমিকম্প থেকে রক্ষা পেতে যে দোয়া পড়বেন

অন্য আয়াতে আল্লাহ মুমিনদের উদ্দেশে বলেন, ‘তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে, তা তো তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল এবং তোমাদের অনেক অপরাধ তিনি ক্ষমা করে দেন।’ (সুরা শুরা: ৩০)

তাই ভূমিকম্পকে নিছক প্রাকৃতিক ঘটনা বলে আত্মতৃপ্তি লাভ করা অনুচিত। এটি আমাদের জন্য একটি শিক্ষা এবং আত্মসমীক্ষার বার্তা। এটি মানুষকে সচেতন করার, আত্মপর্যালোচনা করার এবং আল্লাহর পথে ফিরে আসার এক সতর্কতা।

নবী করিম (সা.) ভবিষ্যৎ বিপর্যয় এবং তার কারণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট পূর্বাভাস দিয়েছেন। হজরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে তিনি বলেন, ‘যখন নিম্নলিখিত অপরাধগুলো সমাজে বিরাজ করতে শুরু করবে, তখন সেই যুগে ভূমিকম্প, জমিন ধস, চেহারা বিকৃতি, আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ এবং অন্যান্য ভয়াবহ আজাবের অপেক্ষা করো। আর বিপর্যয়গুলো এমন ধারাবাহিকভাবে ঘটবে, যেন একটি পুরোনো হারের সুতা ছিঁড়ে গেলে একটার পর একটা দানা পড়তে থাকে।’

হাদিসটিতে যে অপরাধগুলোর কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—গনিমতের সম্পদকে ব্যক্তিগত সম্পদ গণ্য করা, জাকাতকে জরিমানা মনে করা, দ্বীনি উদ্দেশ্য ছাড়া জ্ঞান অর্জন করা, পুরুষেরা নারীদের আনুগত্য করা, মায়ের অবাধ্য হওয়া, বন্ধুবান্ধবকে আপন করে পিতাকে দূরে রাখা, মসজিদে শোরগোল করা, পাপাচারে লিপ্ত ও নিকৃষ্ট লোকেরা সমাজের নেতা হওয়া, অনিষ্টের আশঙ্কায় কাউকে সম্মান করা, গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্রের বিস্তার, মদ্যপান ছড়িয়ে পড়া এবং উম্মতের শেষ যুগের লোকেরা প্রথম যুগের লোকদের অভিসম্পাত করা।

দুঃখজনক হলেও সত্য, এসব অপরাধ আজকের সমাজে দৃশ্যমান।

বিখ্যাত ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রহ.) বলেন, ‘মানুষের গুনাহের কারণে পৃথিবীতে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়, তার মধ্যে ভূমিকম্পও অন্তর্ভুক্ত।’

একবার হজরত আয়েশা (রা.)-কে ভূমিকম্প সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, ‘যখন মানুষ প্রকাশ্যে অবৈধ সম্পর্ক, মদ্যপান এবং বাদ্যযন্ত্র বাজানোর মতো অনাচার করে, তখন আল্লাহ পৃথিবীকে আদেশ দেন—“তোমরা তাদের ওপর কেঁপে ওঠো।” যদি তারা তওবা করে, তাহলে আল্লাহ মাফ করে দেন; না হলে শাস্তি প্রদান করেন। এটি মুমিনদের জন্য শিক্ষা এবং কাফিরদের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি।’ (মুস্তাদরাক হাকেম: ৮৬২২)

খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহ.) সব প্রদেশে লিখেছিলেন, ভূমিকম্প আল্লাহর পক্ষ থেকে ভয় দেখানোর একটি মাধ্যম। তিনি নির্দেশ দেন, এই সময়ে মানুষ যেন দান করে, তওবা করে এবং আল্লাহর বিধিবিধান পালন করে।

রাসুল (সা.) ভূমিকম্পকে কিয়ামতের অন্যতম আলামত হিসেবেও উল্লেখ করেছেন—‘কিয়ামত সে পর্যন্ত হবে না, যে পর্যন্ত না ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে, অধিক পরিমাণে ভূমিকম্প হবে, সময় সংকুচিত হয়ে আসবে, ফিতনা প্রকাশ পাবে এবং খুনখারাবি বাড়বে, তোমাদের সম্পদ এত বাড়বে যে উপচে পড়বে।’ (সহিহ্ বুখারি: ৯৭৯)

ভূমিকম্পকে ঘিরে প্রচলিত কিছু কুসংস্কার, যেমন পৃথিবী গরুর শিং বা বিশাল কাছিমের পিঠের ওপর দাঁড়িয়ে আছে—ইসলাম সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করে। এগুলো ভিত্তিহীন এবং ইসলামি আকিদার পরিপন্থী।

ভূমিকম্পের কাঁপন শুধু মাটিকে নড়ায় না, এটি মানুষের হৃদয়, বিবেক ও অহংকারকে গভীরভাবে ঝাঁকিয়ে দেয়। এই সামান্য কাঁপনে উন্নত প্রযুক্তির সকল আয়োজন মুহূর্তে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। যেন খোদায়ি বার্তা ধ্বনিত হয়ে ওঠে—‘দেখো, তোমাদের উন্নতি, প্রযুক্তি, শক্তি সবকিছু সত্ত্বেও তোমরা কত দুর্বল। তাই তোমাদের ফিরতে হবে আমার দিকেই।’

লেখক: মুফতি আহমাদুল্লাহ মাসউদ, মুদাররিস, জামিয়া নুরিয়া ইসলামিয়া, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা।

বিষয়:

ইসলামভূমিকম্প
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এবার ৪.১ মাত্রার ভূমিকম্পে কাঁপল দেশ

এনসিপি: নানা সংকটেও নতুন কিছু করার প্রত্যয়

দলবদ্ধ ধর্ষণ ও ভিডিও করে ব্ল্যাকমেল: গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের চার শিক্ষার্থী গ্রেপ্তার

আজকের রাশিফল: প্রিয়জন-বেষ্টিত থেকেও নিঃসঙ্গ লাগবে, মানুষ চেনার অধ্যায় শুরু

স্মার্টফোন নেই পুতিনের, ব্যবহার করেন না ইন্টারনেটও, কিন্তু কেন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

এবার ৪.১ মাত্রার ভূমিকম্পে কাঁপল দেশ

এবার ৪.১ মাত্রার ভূমিকম্পে কাঁপল দেশ

সরকারি স্কুলে ভর্তির বয়স নিয়ে নতুন নির্দেশনা মাউশির

সরকারি স্কুলে ভর্তির বয়স নিয়ে নতুন নির্দেশনা মাউশির

৮ কুকুরছানা হত্যা: মায়ের সঙ্গে কারাগারে দুই বছরের শিশু

৮ কুকুরছানা হত্যা: মায়ের সঙ্গে কারাগারে দুই বছরের শিশু

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ শিক্ষককে বরখাস্ত, পাঁচ শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ শিক্ষককে বরখাস্ত, পাঁচ শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার

রূপের ঈর্ষায় ৩ মেয়েশিশুকে চুবিয়ে হত্যা, দেখে ফেলায় রেহাই পায়নি নিজের ছেলে

রূপের ঈর্ষায় ৩ মেয়েশিশুকে চুবিয়ে হত্যা, দেখে ফেলায় রেহাই পায়নি নিজের ছেলে