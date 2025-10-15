Ajker Patrika
> ইসলাম

ইসলামে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার অনন্য শিক্ষা

শাব্বির আহমদ
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

ইসলামে পরিচ্ছন্নতা শুধু বাহ্যিক পরিধি বা স্বাস্থ্যবিধি নয়, বরং এটি ইমানের অপরিহার্য অংশ। প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) ঘোষণা করেছেন, ‘পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইমানের অর্ধেক।’ (সহিহ্ মুসলিম)। এটি প্রমাণ করে যে একজন মুমিনের জীবনে পবিত্রতার গুরুত্ব কতখানি।

ইসলামে পরিচ্ছন্নতাকে দুই ভাগ করা যায়; একটি হলো ‘তাহারাত’ বা পবিত্রতা, যা মলমূত্রের মতো নাপাক জিনিস থেকে মুক্ত হওয়া; অন্যটি হলো সাধারণ পরিচ্ছন্নতা, যেমন ঘরবাড়ি ঝাড়ু দেওয়া, কাপড় ধোয়া বা গোসল করা। পবিত্রতা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে নামাজ শুদ্ধ হওয়ার এটি পূর্বশর্ত। নামাজ যেমন জান্নাতের চাবি, তেমনি পবিত্রতা হলো নামাজের চাবি।

মহান আল্লাহ তাআলা পবিত্রতা অর্জনকারীদের বিশেষভাবে ভালোবাসেন। তিনি বলেন, ‘নিশ্চয় আল্লাহ তওবাকারীদের ভালোবাসেন এবং ভালোবাসেন অধিক পবিত্রতা অর্জনকারীদের।’ (সুরা বাকারা: ২২২)। অন্য আয়াতে আল্লাহ কুবা এলাকার লোকজনের প্রশংসা করে বলেন, ‘সেখানে এমন লোক আছে, যারা উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করতে ভালোবাসে। আর আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন।’ (সুরা তওবা: ১০৮)

ইসলামে ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় নখ কাটা, গোঁফ ছোট করা, বগলের নিচের ও গোপনাঙ্গের অবাঞ্ছিত লোম পরিষ্কার করাসহ দশটি বিষয়কে ‘ফিতরাত’ বা সহজাত স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দাঁত ও মুখের যত্নে মিসওয়াককে গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। চুলের পরিচ্ছন্নতা এবং পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধানের গুরুত্বও হাদিসে এসেছে।

ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার পাশাপাশি ঘরবাড়ি ও পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা রক্ষায়ও জোর দেওয়া হয়েছে। হাদিসে ঘর ও উঠোন পরিচ্ছন্ন রাখার নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে, ‘নিশ্চয় আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্রতাকে পছন্দ করেন। আল্লাহ পরিচ্ছন্ন, তিনি পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করেন।’ (জামে তিরমিজি)। একই সঙ্গে মানুষকে কষ্ট দেয় এমন কাজ; যেমন মানুষের চলাচলের রাস্তায় বা গাছের ছায়ায় মলমূত্র ত্যাগে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

এভাবে ইসলামে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার শিক্ষা ব্যক্তি, গৃহ ও পরিবেশকে আচ্ছাদিত করে এক অনন্য জীবনবিধান প্রতিষ্ঠা করেছে; যা সুস্থতা, রুচিবোধ এবং ইমানের পূর্ণতার পরিচায়ক।

বিষয়:

ইসলামনামাজহাদিস
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

শ্বশুরবাড়ি থেকে আ.লীগ নেত্রীর লাশ উদ্ধার

শ্বশুরবাড়ি থেকে আ.লীগ নেত্রীর লাশ উদ্ধার

সোনার দামের পাগলা ঘোড়া ছুটছে, গড়ছে রেকর্ডের পর রেকর্ড

সোনার দামের পাগলা ঘোড়া ছুটছে, গড়ছে রেকর্ডের পর রেকর্ড

‘এনসিপির কার্যক্রম বিপ্লবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক’ বলে জয়পুরহাটের প্রধান সমন্বয়কের পদত্যাগ

‘এনসিপির কার্যক্রম বিপ্লবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক’ বলে জয়পুরহাটের প্রধান সমন্বয়কের পদত্যাগ

চীনের পর ব্রহ্মপুত্রে বাঁধ নির্মাণের মহাপরিকল্পনা ভারতের, বাংলাদেশের বিপদ

চীনের পর ব্রহ্মপুত্রে বাঁধ নির্মাণের মহাপরিকল্পনা ভারতের, বাংলাদেশের বিপদ

বাটা শুর ৬৩ বছরের ইতিহাসে প্রথম নারী এমডি হলেন ফারিয়া ইয়াসমিন

বাটা শুর ৬৩ বছরের ইতিহাসে প্রথম নারী এমডি হলেন ফারিয়া ইয়াসমিন

সম্পর্কিত

ইসলামে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার অনন্য শিক্ষা

ইসলামে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার অনন্য শিক্ষা

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১৫ অক্টোবর ২০২৫

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১৫ অক্টোবর ২০২৫

ব্যবসায় সততা ও হালাল উপার্জনে ইসলামের নির্দেশনা

ব্যবসায় সততা ও হালাল উপার্জনে ইসলামের নির্দেশনা

পবিত্র কোরআন: কাল পেরিয়ে যে বাণী আজও জীবন্ত

পবিত্র কোরআন: কাল পেরিয়ে যে বাণী আজও জীবন্ত