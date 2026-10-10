জোহরের নামাজ কত রাকাত? সঠিক নিয়ম ও নিয়ত জানুন

দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের মধ্যে দিনের দ্বিতীয় ওয়াক্ত হলো জোহরের নামাজ বা صلاة الظهر। মধ্যাহ্নের কর্মব্যস্ততার মাঝে জোহরের নামাজ মানুষের মনে আত্মিক প্রশান্তি ও আল্লাহর নৈকট্য পৌঁছে দেয়। সঠিক নিয়মে নামাজ আদায় করা অত্যন্ত জরুরি। কারণ, নিয়ম না জেনে নামাজ পড়লে তা সঠিকভাবে আদায় হয় না।
জোহরের নামাজে আবশ্যিক (ফরজ ও সুন্নতে মুআক্কাদা) মোট ১০ রাকাত। তবে এর সঙ্গে নফল যুক্ত করলে মোট ১২ রাকাত হয়।
অর্থাৎ চার রাকাত সুন্নত, চার রাকাত ফরজ এবং দুই রাকাত সুন্নত—এই ১০ রাকাত হলো জোহরের মূল ও আবশ্যক অংশ। এরপর কেউ চাইলে অতিরিক্ত ২ রাকাত নফল আদায় করতে পারেন।
নামাজের নিয়ম সাধারণ চার রাকাত নামাজের মতোই। নিয়ত মূলত মনের সংকল্প, তবে মুখে বলাও জায়েজ।
বাংলা নিয়ত: ‘আমি কেবলামুখী হয়ে আল্লাহর জন্য জোহরের চার রাকাত সুন্নত নামাজ আদায়ের নিয়ত করছি—আল্লাহু আকবার।’
পড়ার নিয়ম: চার রাকাতের প্রতিটি রাকাতেই সুরা ফাতিহার পর অন্য কোনো সুরা মিলাতে হবে। দ্বিতীয় রাকাতে তাশাহহুদ (আত্তাহিয়্যাতু) পড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতেও সুরা মিলাতে হবে।
একাকী পড়ার বাংলা নিয়ত: ‘আমি কেবলামুখী হয়ে আল্লাহর জন্য জোহরের চার রাকাত ফরজ নামাজ আদায় করছি—আল্লাহু আকবার।’
ইমামের পেছনে পড়ার নিয়ত: ‘আমি কেবলামুখী হয়ে এই ইমামের পেছনে জোহরের চার রাকাত ফরজ নামাজ আদায় করছি—আল্লাহু আকবার।’
পড়ার নিয়ম: প্রথম দুই রাকাতে সুরা ফাতিহার পর অন্য সুরা মিলাতে হবে। দ্বিতীয় রাকাতে বৈঠকে শুধু ‘আত্তাহিয়্যাতু’ পড়ে তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়াতে হবে। তৃতীয় ও চতুথ রাকাতে কেবল সুরা ফাতিহা পড়তে হবে (অন্য সুরা মেলানো যাবে না)।
বাংলা নিয়ত: ‘আমি কেবলামুখী হয়ে আল্লাহর জন্য জোহরের দুই রাকাত সুন্নত নামাজ আদায়ের নিয়ত করছি—আল্লাহু আকবার।’
পড়ার নিয়ম: সাধারণ দুই রাকাত বিশিষ্ট সুন্নতের নিয়মে উভয় রাকাতেই সুরা ফাতিহার পর অন্য সুরা মিলিয়ে রুকু-সেজদা ও শেষ বৈঠক করে সালাম ফেরাতে হবে।
বাংলা নিয়ত: ‘আমি কেবলামুখী হয়ে আল্লাহর জন্য দুই রাকাত নফল নামাজ আদায়ের নিয়ত করছি—আল্লাহু আকবার।’
পড়ার নিয়ম: সাধারণ দুই রাকাত নামাজের নিয়মে আদায় করতে হয়।
জুমাবার (শুক্রবার) জোহরের ওয়াক্তে জোহরের নামাজের পরিবর্তে দুই রাকাত জুমার ফরজ নামাজ জামাতে আদায় করা হয়।
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