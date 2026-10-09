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ইসলাম

এশার নামাজ কত রাকাত—ফরজ, সুন্নত ও বিতর পড়ার নিয়ম কী

তাসনিফ আবীদ
এশার নামাজ কত রাকাত—ফরজ, সুন্নত ও বিতর পড়ার নিয়ম কী
নামাজ আদায় করছেন একজন মুসল্লি। ছবি: সংগৃহীত

ইসলামের পাঁচটি প্রধান স্তম্ভের অন্যতম হলো সালাত বা নামাজ। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নির্ধারিত নামাজ আদায় করা প্রত্যেক বালেগ (প্রাপ্তবয়স্ক) ও সুস্থ মস্তিষ্কের মুসলিমের ওপর আবশ্যক বা ফরজ। এই পাঁচ ওয়াক্তের সর্বশেষ নামাজ হলো এশার নামাজ। আরবিতে যাকে বলা হয় صلاة العشاء; সালাতুল ইশা।

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যেহেতু ইসলামি দিনপঞ্জি অনুযায়ী সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে নতুন দিন সূচিত হয়, তাই ওই দিক থেকে এশার নামাজ দিনের দ্বিতীয় নামাজ; তবে স্বাভাবিক দৈনিক হিসেবে এটি দিনের শেষ ও পঞ্চম নামাজ।

এশার নামাজ কত রাকাত

এশার ওয়াক্তে সব মিলিয়ে ১৭ রাকাত পর্যন্ত নামাজ আদায় করা যায়। তবে গুরুত্ব ও বাধ্যবাধকতার নিরিখে এশার নামাজকে প্রধানত তিনটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়:

  • ১. ফরজ (৪ রাকাত): এটি অবশ্যই আদায় করতে হয়। ইচ্ছা করে ছেড়ে দিলে কবিরা গুনাহ হবে।
  • ২. সুন্নতে মুআক্কাদা (২ রাকাত): ফরজের পর আদায় করা এই দুই রাকাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত, যা রাসুলুল্লাহ (সা.) নিয়মিত আদায় করতেন।
  • ৩. বিতর (৩ রাকাত): হানাফি মাজহাব অনুযায়ী তিন রাকাত বিতরের নামাজ পড়া ওয়াজিব। (তবে অন্যান্য মাজহাবে ৩, ৫ বা ১ রাকাত বিতর পড়ার সুযোগ রয়েছে)।

অর্থাৎ, একজন মুসলিমের জন্য এশার ওয়াক্তে আবশ্যিক নামাজ হলো ৯ রাকাত (৪ রাকাত ফরজ + ২ রাকাত সুন্নতে মুআক্কাদা + ৩ রাকাত বিতর)।

এর সঙ্গে ফরজের আগে চার রাকাত সুন্নতে গায়রে মুআক্কাদা (মুস্তাহাব), ফরজের পরে দুই রাকাত নফল ও বিতরের পরে দুই রাকাত নফল যুক্ত করলে মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫ থেকে ১৭ রাকাত।

এশার নামাজের সময় ও গুরুত্ব

পশ্চিম আকাশের লাল ও সাদা আভা (শাফাক) বিলুপ্ত হওয়ার পর মাগরিবের ওয়াক্ত শেষ হয় এবং এশার সময় শুরু হয়।

সর্বোত্তম সময়: রাতকে তিন ভাগ করে প্রথম এক ভাগ সময়ের মধ্যে এশার নামাজ আদায় করা সবচেয়ে উত্তম।

জায়েজ সময়: মধ্যরাত পর্যন্ত সাধারণ সময়ে আদায় করা জায়েজ।

মাকরুহ সময়: কোনো বিশেষ ওজর ছাড়া মধ্যরাতের পর থেকে সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত দেরি করে পড়া অনুত্তম বা মাকরুহ।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি জামাতের সঙ্গে এশার নামাজ আদায় করল, সে যেন অর্ধেক রাত জেগে ইবাদত করল।’ (সহিহ মুসলিম)

ফরজ, সুন্নত ও বিতর পড়ার নিয়ম এবং নিয়ত

নামাজে আরবি বা বাংলা যেকোনো ভাষায় মনে মনে নিয়ত বা সংকল্প করা যায়। মুখে উচ্চারণ করা বাধ্যতামূলক নয়, তবে জানা থাকার সুবিধার্থে দেওয়া হলো:

১. এশার ৪ রাকাত ফরজ

বাংলা নিয়ত: ‘আমি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে এশার চার রাকাত ফরজ নামাজ আদায় করার নিয়ত করছি। (ইমামের পেছনে হলে: এই ইমামের পেছনে ইক্তেদা করছি)—আল্লাহু আকবার।’

পড়ার নিয়ম: চার রাকাতবিশিষ্ট অন্যান্য ফরজ নামাজের মতোই প্রথম দুই রাকাতে সুরা ফাতিহার পর অন্য সুরা মেলাতে হয়। দ্বিতীয় রাকাতে তাশাহহুদ (আতাহিয়্যাতু) পড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতে শুধু সুরা ফাতিহা পড়ে নামাজ শেষ করতে হয়।

২. এশার ২ রাকাত সুন্নতে মুআক্কাদা

বাংলা নিয়ত: ‘আমি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে এশার দুই রাকাত সুন্নতে মুআক্কাদা নামাজ আদায় করার নিয়ত করছি—আল্লাহু আকবার।’

পড়ার নিয়ম: এটি দুই রাকাতবিশিষ্ট সাধারণ সুন্নতের নিয়মেই পড়া হয়। উভয় রাকাতে সুরা ফাতিহার পর সুরা মেলাতে হয়।

৩. ৩ রাকাত বিতরের নামাজ (ওয়াজিব)

বিতর নামাজের ওয়াক্ত এশার নামাজের পর থেকেই শুরু হয়। তবে যিনি শেষ রাতে তাহাজ্জুদ আদায় করেন, তিনি শেষ রাতে তাহাজ্জুদ শেষে বিতর পড়বেন—এটিই উত্তম। আর যাঁর শেষ রাতে জাগার সম্ভাবনা কম, তিনি এশার পরপরই বিতর পড়ে নেবেন।

বাংলা নিয়ত: ‘আমি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে তিন রাকাত বিতরের ওয়াজিব নামাজ আদায় করার নিয়ত করছি—আল্লাহু আকবার।’

পড়ার নিয়ম:

  1. প্রথম দুই রাকাতে সুরা ফাতিহার সঙ্গে অন্য সুরা মিলিয়ে পড়ার পর বৈঠক করে কেবল ‘আতাহিয়্যাতু’ পড়ে তৃতীয় রাকাতের জন্য উঠে দাঁড়াতে হবে।
  2. তৃতীয় রাকাতে সুরা ফাতিহার পর সুরা মিলিয়ে রুকুতে না গিয়ে ‘আল্লাহু আকবার’ বলে কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে পুনরায় হাত বাঁধতে হয়।
  3. এরপর মনে মনে বা নিঃশব্দে ‘দোয়ায়ে কুনুত’ পাঠ করে রুকু ও সেজদা করে সাধারণ নামাজের মতো দরুদ ও দোয়া মাসুরা পড়ে সালাম ফেরাতে হয়।

মুসাফিরের জন্য বিশেষ বিধান

শরিয়তের পরিভাষায় কোনো ব্যক্তি যদি সফরকালে (প্রায় ৪৮ মাইল বা ৭৭ কিমি দূরত্বের সফরে) থাকেন, তবে তিনি এশার চার রাকাত ফরজ নামাজকে সংক্ষিপ্ত (কসর) করে দুই রাকাত আদায় করবেন। সফরের অবস্থায় ফরজের পরের দুই রাকাত সুন্নত ও তিন রাকাত বিতর যথারীতি আদায় করতে হবে।

বিষয়:

ইসলামনামাজইবাদত
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