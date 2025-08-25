রবিউল আউয়াল: আনন্দ ও বেদনার মাস

ইসলাম ডেস্ক
হিজরি সনের তৃতীয় মাস হলো রবিউল আউয়াল। ‘রবিউন’ শব্দের অর্থ বসন্ত। এ মাসে আরবের প্রকৃতিতে বসন্ত আসত, তাই এর নাম ‘রবিউল আউয়াল’ বা বসন্তের প্রথম মাস। মুসলিম উম্মাহর কাছে মাসটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।
এ মাসেই মানবজাতির শ্রেষ্ঠ মহামানব হজরত মুহাম্মদ (সা.) পৃথিবীতে আগমন করেন এবং এ মাসেই তিনি পৃথিবীকে শোকসাগরে ভাসিয়ে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান। তাই রবিউল আউয়াল একই সঙ্গে আনন্দ ও বেদনার মাস।
অনেক ঐতিহাসিকদের মতে, রবিউল আউয়ালের ১২ তারিখে মহানবী (সা.) জন্মগ্রহণ করেন এবং এই একই দিনে তিনি ইন্তেকাল করেন। তাই মুসলিম স্কলাররা মনে করেন, দিনটিকে কেন্দ্র করে আনন্দ উৎসব বা ইসলামে অনুমোদিত নয় এমন কুসংস্কারে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়।
বরং এ মাসে মহানবী (সা.)-কে যেসব উদ্দেশ্য নিয়ে আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, সেগুলোকে আমাদের জীবনে আরও বেশি করে চর্চা ও অনুশীলন করা উচিত।
মহানবী (সা.)-এর জন্মের দিনটিতে পৃথিবী অসংখ্য অলৌকিক ঘটনার সাক্ষী হয়েছিল, যা একজন মহাপুরুষের আগমনী বার্তা বহন করেছিল। একইভাবে তাঁর মৃত্যুর পর সাহাবিরা গভীর শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন।
এমনকি হজরত ওমর (রা.) এতটাই শোকাহত হয়েছিলেন যে তিনি তরবারি হাতে বেরিয়ে বলেছিলেন—‘যে বলবে মহানবী (সা.) মারা গেছেন, আমি তাকে হত্যা করব।’
তাই মহানবী (সা.)-এর জন্মের কারণে ১২ রবিউল আউয়াল একদিকে যেমন আনন্দের, তেমনি তাঁর মৃত্যুর কারণে এটি বেদনারও মাস। কেবল আনন্দ প্রকাশ নয়, বরং তাঁর জীবনাদর্শ থেকে শিক্ষা নিয়ে তা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করাই মুসলমানদের প্রধান কর্তব্য।
হিজরি সনের তৃতীয় মাস হলো রবিউল আউয়াল। ‘রবিউন’ শব্দের অর্থ বসন্ত। এ মাসে আরবের প্রকৃতিতে বসন্ত আসত, তাই এর নাম ‘রবিউল আউয়াল’ বা বসন্তের প্রথম মাস। মুসলিম উম্মাহর কাছে মাসটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।
এ মাসেই মানবজাতির শ্রেষ্ঠ মহামানব হজরত মুহাম্মদ (সা.) পৃথিবীতে আগমন করেন এবং এ মাসেই তিনি পৃথিবীকে শোকসাগরে ভাসিয়ে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান। তাই রবিউল আউয়াল একই সঙ্গে আনন্দ ও বেদনার মাস।
অনেক ঐতিহাসিকদের মতে, রবিউল আউয়ালের ১২ তারিখে মহানবী (সা.) জন্মগ্রহণ করেন এবং এই একই দিনে তিনি ইন্তেকাল করেন। তাই মুসলিম স্কলাররা মনে করেন, দিনটিকে কেন্দ্র করে আনন্দ উৎসব বা ইসলামে অনুমোদিত নয় এমন কুসংস্কারে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়।
বরং এ মাসে মহানবী (সা.)-কে যেসব উদ্দেশ্য নিয়ে আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, সেগুলোকে আমাদের জীবনে আরও বেশি করে চর্চা ও অনুশীলন করা উচিত।
মহানবী (সা.)-এর জন্মের দিনটিতে পৃথিবী অসংখ্য অলৌকিক ঘটনার সাক্ষী হয়েছিল, যা একজন মহাপুরুষের আগমনী বার্তা বহন করেছিল। একইভাবে তাঁর মৃত্যুর পর সাহাবিরা গভীর শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন।
এমনকি হজরত ওমর (রা.) এতটাই শোকাহত হয়েছিলেন যে তিনি তরবারি হাতে বেরিয়ে বলেছিলেন—‘যে বলবে মহানবী (সা.) মারা গেছেন, আমি তাকে হত্যা করব।’
তাই মহানবী (সা.)-এর জন্মের কারণে ১২ রবিউল আউয়াল একদিকে যেমন আনন্দের, তেমনি তাঁর মৃত্যুর কারণে এটি বেদনারও মাস। কেবল আনন্দ প্রকাশ নয়, বরং তাঁর জীবনাদর্শ থেকে শিক্ষা নিয়ে তা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করাই মুসলমানদের প্রধান কর্তব্য।
প্রথমে আকিদা বিশুদ্ধ করতে হয়, এরপর বিশুদ্ধ আকিদার ওপর ইমান আনতে হয়। আকিদার বিশুদ্ধতা ছাড়া ইমানের কোনো সুযোগ ও বাস্তবতা ইসলামে নেই। তাই প্রথম কাজ হিসেবে আকিদার বিশুদ্ধতা নিয়ে অনেক আলোচনা ও লেখালেখি হলেও ইমানের ওপর আলোচনা ও কাজ খুবই কম হয়। তা ছাড়া ইমানের আলোচনায় সমসাময়িক বিষয়গুলো আলোকপাত করা...৮ ঘণ্টা আগে
সৃষ্টিকর্তা হিসেবে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের জানা-অজানা, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব বিষয় সম্পর্কে অবগত। তিনি জানেন, মানুষ ভুল করবে এবং পাপকাজে লিপ্ত হবে। তবে এ পাপ হয়ে যাওয়ার পর বান্দা যখন অনুতপ্ত হয়ে তাঁর কাছে ফিরে আসে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে, তখন আল্লাহ অত্যন্ত খুশি হন।১৩ ঘণ্টা আগে
ইসলামে মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য যেমন নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে, তেমনি সন্তানের প্রতিও মাতা-পিতার দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে। সন্তান জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মাতা-পিতার প্রতি তাদের প্রাথমিক পর্যায়ের কর্তব্য ও দায়িত্ব কার্যকর হতে শুরু করে এবং তখন থেকেই সে হক অনুযায়ী আমল করা মাতা-পিতার...১ দিন আগে
ইসলামে বিয়ে একদিকে যেমন জৈবিক প্রয়োজন মেটানোর মাধ্যম, অন্যদিকে আত্মার প্রশান্তি, ভালোবাসা ও প্রণয়ের উৎস। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি হলো—তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে জীবনসঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন—যাতে তোমরা তাদের মাঝে প্রশান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মাঝে...১ দিন আগে