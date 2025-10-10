খতনা করা শিশুদের অটিজমের ঝুঁকি দ্বিগুণ, দাবি ট্রাম্পের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
মার্কিন স্বাস্থ্যসচিব রবার্ট এফ কেনেডি জুনিয়র টাইলেনল ব্যবহারের বিরুদ্ধে তাঁর প্রচারণা আরও জোরদার করেছেন। তিনি সম্প্রতি এক নতুন সতর্কবার্তায় দাবি করেছেন, যেসব ছেলেশিশুর খতনা করা হয়, তাদের পরবর্তী জীবনে অটিজমে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি দ্বিগুণ।
ইউএসএ টুডের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ৯ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মন্ত্রিসভার বৈঠকে কেনেডি বলেন, ‘দুটি গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব শিশুর অল্প বয়সে খতনা করা হয়, তাদের অটিজমের হার দ্বিগুণ। এর প্রধান কারণ সম্ভবত খতনার পর তাদের টাইলেনল (ব্যথানাশক) দেওয়া হয়।’
এর আগে গত ২২ সেপ্টেম্বর কেনেডি ও ট্রাম্প মিলে গর্ভবতী নারীদের টাইলেনল গ্রহণ না করার আহ্বান জানানোর পর বড় রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়। তাঁদের দাবি ছিল, টাইলেনলের সক্রিয় উপাদান অ্যাসিটামিনোফেন অটিজমের ঝুঁকি বাড়াতে পারে, যদিও এই ঝুঁকির সপক্ষে কোনো প্রমাণিত তথ্য নেই।
এই সুপারিশ এখনো অত্যন্ত বিতর্কিত। টাইলেনল প্রস্তুতকারক সংস্থা কেনভিউ জানিয়েছে, তারা বৈজ্ঞানিক গবেষণাগুলো মূল্যায়ন করছে। তবে তাদের গবেষণা অনুযায়ী, গর্ভাবস্থায় অ্যাসিটামিনোফেন ব্যবহারের সঙ্গে ভ্রূণের বিকাশের সমস্যার কোনো কার্যকারণ সম্পর্ক পাওয়া যায়নি।
উল্লেখ্য, অ্যাসিটামিনোফেন গর্ভবতী নারীদের মধ্যে সাধারণভাবে ব্যবহৃত একটি ব্যথানাশক। ইউএস ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফডিএ) ইতিমধ্যে গর্ভাবস্থার ২০ সপ্তাহ পর নারীদের আইবুপ্রোফেন ব্যবহার না করার পরামর্শ দিয়েছে। অন্যদিকে গত ৫ সেপ্টেম্বরের বিবৃতিতে সোসাইটি ফর ম্যাটার্নাল-ফিটাল মেডিসিন এবং আমেরিকান কলেজ অব অবস্টেট্রিশিয়ানস অ্যান্ড গাইনোকলজিস্টস উভয় সংস্থা গর্ভাবস্থায় অ্যাসিটামিনোফেন ব্যবহারের পক্ষে সমর্থন জানিয়েছে।
তবে মন্ত্রিসভার বৈঠকে, যেখানে মূলত মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি আলোচনা এবং সরকারের অচলাবস্থা নিয়ে কথা হচ্ছিল, সেখানে ট্রাম্প কেনেডিকে টাইলেনল-বিরোধী সতর্কতা জোরদার করার আহ্বান জানান।
ট্রাম্প বলেন, ‘আমি বলব, আপনি গর্ভবতী হলে টাইলেনল খাবেন না। আর শিশু জন্মগ্রহণ করলে তাকেও টাইলেনল দেবেন না।’
কেনেডি স্বীকার করেন, অ্যাসিটামিনোফেন অটিজম সৃষ্টি করে এমনটি প্রমাণিত হয়নি, তবে এর ব্যবহারের সঙ্গে অটিজমের সম্পর্ক এতটা জোরালো যে এটিকে উপেক্ষা করা ‘দায়িত্বজ্ঞানহীন’ হবে। তিনি বলেন, ‘এটি অটিজমের কারণ তা নিশ্চিত নয়, তবে এটি এতই ইঙ্গিতপূর্ণ যে গর্ভাবস্থায় কেউ এটি গ্রহণ করলে তা দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয়।’
এই সতর্কতার ফলে গর্ভবতী নারীদের ব্যথানাশক বা খতনার পরে শিশুদের ব্যথানাশক হিসেবে খুবই কম বিকল্প থাকবে। ট্রাম্প অবশ্য এ ক্ষেত্রে পরামর্শ দিয়েছেন, ‘আপনাকে কষ্ট সহ্য করে যেতে হবে। আমার পক্ষে বলাটা সহজ।’
গাজা শান্তিচুক্তির প্রথম ধাপে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস ও ইসরায়েল উভয় পক্ষই রাজি হয়েছে। ইসরায়েলি জিম্মি বা ফিলিস্তিনি বন্দীদের বিনিময়ে গাজা থেকে ইসরায়েলি সেনা সরিয়ে নেওয়ার কার্যক্রম শুরু করার ঘোষণা দিয়েছে তারা। এটি যদি বাস্তবায়িত হয় এবং গাজায় যুদ্ধ বন্ধ হয়, তবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্১১ ঘণ্টা আগে