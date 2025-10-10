Ajker Patrika
> বিশ্ব
> যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

খতনা করা শিশুদের অটিজমের ঝুঁকি দ্বিগুণ, দাবি ট্রাম্পের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১০ অক্টোবর ২০২৫, ১১: ২১
প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর স্বাস্থ্যমন্ত্রী রবার্ট এফ কেনেডি জুনিয়র। ছবি: সংগৃহীত
প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর স্বাস্থ্যমন্ত্রী রবার্ট এফ কেনেডি জুনিয়র। ছবি: সংগৃহীত

মার্কিন স্বাস্থ্যসচিব রবার্ট এফ কেনেডি জুনিয়র টাইলেনল ব্যবহারের বিরুদ্ধে তাঁর প্রচারণা আরও জোরদার করেছেন। তিনি সম্প্রতি এক নতুন সতর্কবার্তায় দাবি করেছেন, যেসব ছেলেশিশুর খতনা করা হয়, তাদের পরবর্তী জীবনে অটিজমে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি দ্বিগুণ।

ইউএসএ টুডের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ৯ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মন্ত্রিসভার বৈঠকে কেনেডি বলেন, ‘দুটি গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব শিশুর অল্প বয়সে খতনা করা হয়, তাদের অটিজমের হার দ্বিগুণ। এর প্রধান কারণ সম্ভবত খতনার পর তাদের টাইলেনল (ব্যথানাশক) দেওয়া হয়।’

এর আগে গত ২২ সেপ্টেম্বর কেনেডি ও ট্রাম্প মিলে গর্ভবতী নারীদের টাইলেনল গ্রহণ না করার আহ্বান জানানোর পর বড় রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়। তাঁদের দাবি ছিল, টাইলেনলের সক্রিয় উপাদান অ্যাসিটামিনোফেন অটিজমের ঝুঁকি বাড়াতে পারে, যদিও এই ঝুঁকির সপক্ষে কোনো প্রমাণিত তথ্য নেই।

এই সুপারিশ এখনো অত্যন্ত বিতর্কিত। টাইলেনল প্রস্তুতকারক সংস্থা কেনভিউ জানিয়েছে, তারা বৈজ্ঞানিক গবেষণাগুলো মূল্যায়ন করছে। তবে তাদের গবেষণা অনুযায়ী, গর্ভাবস্থায় অ্যাসিটামিনোফেন ব্যবহারের সঙ্গে ভ্রূণের বিকাশের সমস্যার কোনো কার্যকারণ সম্পর্ক পাওয়া যায়নি।

উল্লেখ্য, অ্যাসিটামিনোফেন গর্ভবতী নারীদের মধ্যে সাধারণভাবে ব্যবহৃত একটি ব্যথানাশক। ইউএস ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফডিএ) ইতিমধ্যে গর্ভাবস্থার ২০ সপ্তাহ পর নারীদের আইবুপ্রোফেন ব্যবহার না করার পরামর্শ দিয়েছে। অন্যদিকে গত ৫ সেপ্টেম্বরের বিবৃতিতে সোসাইটি ফর ম্যাটার্নাল-ফিটাল মেডিসিন এবং আমেরিকান কলেজ অব অবস্টেট্রিশিয়ানস অ্যান্ড গাইনোকলজিস্টস উভয় সংস্থা গর্ভাবস্থায় অ্যাসিটামিনোফেন ব্যবহারের পক্ষে সমর্থন জানিয়েছে।

তবে মন্ত্রিসভার বৈঠকে, যেখানে মূলত মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি আলোচনা এবং সরকারের অচলাবস্থা নিয়ে কথা হচ্ছিল, সেখানে ট্রাম্প কেনেডিকে টাইলেনল-বিরোধী সতর্কতা জোরদার করার আহ্বান জানান।

ট্রাম্প বলেন, ‘আমি বলব, আপনি গর্ভবতী হলে টাইলেনল খাবেন না। আর শিশু জন্মগ্রহণ করলে তাকেও টাইলেনল দেবেন না।’

কেনেডি স্বীকার করেন, অ্যাসিটামিনোফেন অটিজম সৃষ্টি করে এমনটি প্রমাণিত হয়নি, তবে এর ব্যবহারের সঙ্গে অটিজমের সম্পর্ক এতটা জোরালো যে এটিকে উপেক্ষা করা ‘দায়িত্বজ্ঞানহীন’ হবে। তিনি বলেন, ‘এটি অটিজমের কারণ তা নিশ্চিত নয়, তবে এটি এতই ইঙ্গিতপূর্ণ যে গর্ভাবস্থায় কেউ এটি গ্রহণ করলে তা দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয়।’

এই সতর্কতার ফলে গর্ভবতী নারীদের ব্যথানাশক বা খতনার পরে শিশুদের ব্যথানাশক হিসেবে খুবই কম বিকল্প থাকবে। ট্রাম্প অবশ্য এ ক্ষেত্রে পরামর্শ দিয়েছেন, ‘আপনাকে কষ্ট সহ্য করে যেতে হবে। আমার পক্ষে বলাটা সহজ।’

বিষয়:

যুক্তরাষ্ট্র
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

গাজায় প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে যা আছে, সামনে যা ঘটতে পারে

গাজায় প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে যা আছে, সামনে যা ঘটতে পারে

যুদ্ধবিরতি নিয়ে সন্দিহান, জীবন ও ঘর পুনর্গঠনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ফিলিস্তিনিরা

যুদ্ধবিরতি নিয়ে সন্দিহান, জীবন ও ঘর পুনর্গঠনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ফিলিস্তিনিরা

গাজায় থেমে গেছে ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান–কামানের গর্জন, ২ বছর পর শান্তির ঘুমে গাজাবাসী

গাজায় থেমে গেছে ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান–কামানের গর্জন, ২ বছর পর শান্তির ঘুমে গাজাবাসী

প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে হামাস–ইসরায়েল

প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে হামাস–ইসরায়েল

দান ফেরত নেওয়া ব্যক্তির দৃষ্টান্তে যা বলেছেন নবীজি (সা.)

দান ফেরত নেওয়া ব্যক্তির দৃষ্টান্তে যা বলেছেন নবীজি (সা.)

সম্পর্কিত

খতনা করা শিশুদের অটিজমের ঝুঁকি দ্বিগুণ, দাবি ট্রাম্পের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

খতনা করা শিশুদের অটিজমের ঝুঁকি দ্বিগুণ, দাবি ট্রাম্পের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

ফিলিপাইন উপকূলে ৭.৪ মাত্রার ভূমিকম্প, সুনামির সতর্কতা

ফিলিপাইন উপকূলে ৭.৪ মাত্রার ভূমিকম্প, সুনামির সতর্কতা

ফিলিস্তিনিদের বের করে দেওয়া হবে না, বরং উল্টোটা ঘটবে: ট্রাম্প

ফিলিস্তিনিদের বের করে দেওয়া হবে না, বরং উল্টোটা ঘটবে: ট্রাম্প

গাজায় হামলা থেমেছে, যুদ্ধবিরতি নিশ্চিতে থাকবে ২০০ মার্কিন সেনা

গাজায় হামলা থেমেছে, যুদ্ধবিরতি নিশ্চিতে থাকবে ২০০ মার্কিন সেনা