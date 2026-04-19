যুক্তরাষ্ট্রের লুইজিয়ানায় বন্দুকধারীর গুলিতে আট শিশু নিহত

যুক্তরাষ্ট্রের লুইজিয়ানা অঙ্গরাজ্যের শ্রেভেপোর্ট শহরে বন্দুকধারীর গুলিতে আট শিশুসহ মোট ৯ জন নিহত হয়েছেন। স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, পারিবারিক কলহের জেরে এই মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড ঘটেছে।
মার্কিন সংবাদমাধ্যম এবিসি নিউজ ও ওয়াশিংটন পোস্ট স্থানীয় পুলিশ প্রধান ওয়েন স্মিথের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, আজ রোববার সকাল ৬টার (স্থানীয় সময়) দিকে এই গুলির ঘটনা ঘটে। নিহত শিশুদের বয়স ১ থেকে ১৪ বছরের মধ্যে। স্মিথ ঘটনার ভয়াবহতাকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, এটি এমন একটি ঘটনা যা আমাদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষ আগে কখনো দেখেনি।
পুলিশ জানিয়েছে, হামলায় মোট ১০ জন গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন। ঘটনার পর বন্দুকধারী গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশের গুলিতে নিহত হন।
পুলিশ প্রধান স্মিথ নিশ্চিত করেছেন, নিহত শিশুদের মধ্যে কয়েকজন ওই বন্দুকধারীর আত্মীয় ছিল। তবে ঠিক কী কারণে এই হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে, তা এখনো স্পষ্ট নয়। লুইজিয়ানা স্টেট পুলিশ এই ঘটনার তদন্তভার গ্রহণ করেছে।
তদন্তকারী কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, তাঁরা এখনো বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করছেন। স্টেট পুলিশের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষের কাছে অনুরোধ জানানো হয়েছে, যদি কারও কাছে এই ঘটনার কোনো ছবি, ভিডিও বা তথ্য থাকে তবে তা যেন দ্রুত গোয়েন্দাদের সঙ্গে শেয়ার করা হয়।
