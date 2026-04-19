Ajker Patrika
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

যুক্তরাষ্ট্রের লুইজিয়ানায় বন্দুকধারীর গুলিতে আট শিশু নিহত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
যুক্তরাষ্ট্রের লুইজিয়ানায় বন্দুকধারীর গুলিতে আট শিশু নিহত
প্রতীকী ছবি

যুক্তরাষ্ট্রের লুইজিয়ানা অঙ্গরাজ্যের শ্রেভেপোর্ট শহরে বন্দুকধারীর গুলিতে আট শিশুসহ মোট ৯ জন নিহত হয়েছেন। স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, পারিবারিক কলহের জেরে এই মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড ঘটেছে।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম এবিসি নিউজ ও ওয়াশিংটন পোস্ট স্থানীয় পুলিশ প্রধান ওয়েন স্মিথের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, আজ রোববার সকাল ৬টার (স্থানীয় সময়) দিকে এই গুলির ঘটনা ঘটে। নিহত শিশুদের বয়স ১ থেকে ১৪ বছরের মধ্যে। স্মিথ ঘটনার ভয়াবহতাকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, এটি এমন একটি ঘটনা যা আমাদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষ আগে কখনো দেখেনি।

পুলিশ জানিয়েছে, হামলায় মোট ১০ জন গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন। ঘটনার পর বন্দুকধারী গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশের গুলিতে নিহত হন।

পুলিশ প্রধান স্মিথ নিশ্চিত করেছেন, নিহত শিশুদের মধ্যে কয়েকজন ওই বন্দুকধারীর আত্মীয় ছিল। তবে ঠিক কী কারণে এই হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে, তা এখনো স্পষ্ট নয়। লুইজিয়ানা স্টেট পুলিশ এই ঘটনার তদন্তভার গ্রহণ করেছে।

তদন্তকারী কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, তাঁরা এখনো বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করছেন। স্টেট পুলিশের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষের কাছে অনুরোধ জানানো হয়েছে, যদি কারও কাছে এই ঘটনার কোনো ছবি, ভিডিও বা তথ্য থাকে তবে তা যেন দ্রুত গোয়েন্দাদের সঙ্গে শেয়ার করা হয়।

বিষয়:

গুলিবন্দুকধারীনিহতযুক্তরাষ্ট্রশিশু
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মধ্যপ্রাচ্যে ‘সিসিফাসের ফাঁদে’ যুক্তরাষ্ট্র, তবু ইরান যুদ্ধে কেন নেপথ্যে খেলোয়াড় চীন

বাংকার বাস্টারেও অভেদ্য ইরানের ‘পিকঅ্যাক্স মাউন্টেন’, সেখানেই কি চলছে পরমাণু সমৃদ্ধকরণ

১২ কেজি এলপিজি সিলিন্ডারের দাম বাড়ল ২১২ টাকা

লঞ্চভাড়া ৩৬–৪২ শতাংশ বাড়ানোর প্রস্তাব

আজ থেকে বেশি দামে কিনতে হবে জ্বালানি তেল, কোনটি কত টাকা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর বকেয়া ৫২ হাজার কোটি টাকা: জ্বালানিমন্ত্রী

বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর বকেয়া ৫২ হাজার কোটি টাকা: জ্বালানিমন্ত্রী

নওগাঁয় পেট্রল না পেয়ে মহাসড়ক অবরোধ, তিন চালকের বিরুদ্ধে মামলা

নওগাঁয় পেট্রল না পেয়ে মহাসড়ক অবরোধ, তিন চালকের বিরুদ্ধে মামলা

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তিতে যা আছে (দ্বিতীয় পর্ব)

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তিতে যা আছে (দ্বিতীয় পর্ব)

কোন দেশে বন্ধু পাতানো সহজ আর কোন দেশে কঠিন, জেনে নিন

কোন দেশে বন্ধু পাতানো সহজ আর কোন দেশে কঠিন, জেনে নিন

চট্টগ্রামে ৩০ লাখ টাকা চাঁদা দাবিতে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা-লুটপাটের অভিযোগ

চট্টগ্রামে ৩০ লাখ টাকা চাঁদা দাবিতে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা-লুটপাটের অভিযোগ

সম্পর্কিত

যুক্তরাষ্ট্রের লুইজিয়ানায় বন্দুকধারীর গুলিতে আট শিশু নিহত

যুক্তরাষ্ট্রের লুইজিয়ানায় বন্দুকধারীর গুলিতে আট শিশু নিহত

ভারতের তামিলনাড়ুতে আতশবাজি কারখানায় বিস্ফোরণে নিহত অন্তত ২০

ভারতের তামিলনাড়ুতে আতশবাজি কারখানায় বিস্ফোরণে নিহত অন্তত ২০

ঝাড়গ্রামে ভোটের প্রচারের ফাঁকে ঝালমুড়ি খেলেন নরেন্দ্র মোদি

ঝাড়গ্রামে ভোটের প্রচারের ফাঁকে ঝালমুড়ি খেলেন নরেন্দ্র মোদি

ইরান যুদ্ধে নিহত সর্বকনিষ্ঠ কুর্দি নারী যোদ্ধা গজল মোলান

ইরান যুদ্ধে নিহত সর্বকনিষ্ঠ কুর্দি নারী যোদ্ধা গজল মোলান