নিউইয়র্কে পর্যটকবাহী বাস দুর্ঘটনায় ভারতীয়সহ নিহত ৫

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের একটি মহাসড়কে পর্যটকবাহী একটি বাস দুর্ঘটনায় পাঁচজন নিহত হয়েছেন। স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, গতকাল শুক্রবার চালক অন্যমনস্ক হয়ে নিয়ন্ত্রণ হারালে এই দুর্ঘটনা ঘটে। বাসটি নায়াগ্রা জলপ্রপাত ভ্রমণ শেষে নিউইয়র্ক সিটিতে ফিরছিল।
বার্তা সংস্থা এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাফেলো থেকে প্রায় ২৫ মাইল পূর্বে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। নিহত যাত্রীরা ভারতীয়, চীনা এবং ফিলিপিনো বংশোদ্ভূত বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।
দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলে নিউইয়র্ক স্টেট পুলিশের মেজর আন্দ্রে রে বলেন, ‘ধারণা করা হচ্ছে, চালক অন্যমনস্ক হয়ে যান, গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারান, শেষ মুহূর্তে তাড়াহুড়ো করে নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার চেষ্টা করেন, এর ফলে এই দুর্ঘটনা ঘটে।’
মার্কিন গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, দুর্ঘটনার সময় বাসটিতে ৫৪ জন আরোহী ছিলেন।
মেজর রে বলেন, প্রাথমিক তদন্তে যান্ত্রিক ত্রুটি বা চালকের মাদকাসক্ত থাকার কোনো প্রমাণ মেলেনি। চালকের বিরুদ্ধে এখনো কোনো অভিযোগ আনা হয়নি।
মার্সি ফ্লাইট নামের একটি অলাভজনক সংস্থার সভাপতি মার্গারেট ফেরেন্টিনো জানান, উদ্ধার অভিযানে আটটি হেলিকপ্টার ব্যবহার করা হয়েছে।
নিউইয়র্কের সিনিয়র সিনেটর চাক শুমার বলেন, ‘যাদের আমরা হারিয়েছি এবং যারা আহত হয়েছেন তাদের জন্য আমি মর্মাহত এবং তাদের পরিবারের জন্য প্রার্থনা করছি।’
দুর্ঘটনার পর ব্লাড ও অর্গান ডোনার নেটওয়ার্ক কানেক্ট লাইফ রক্তদানের জন্য জরুরি আবেদন জানিয়েছে।
নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের একটি মহাসড়কে পর্যটকবাহী একটি বাস দুর্ঘটনায় পাঁচজন নিহত হয়েছেন। স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, গতকাল শুক্রবার চালক অন্যমনস্ক হয়ে নিয়ন্ত্রণ হারালে এই দুর্ঘটনা ঘটে। বাসটি নায়াগ্রা জলপ্রপাত ভ্রমণ শেষে নিউইয়র্ক সিটিতে ফিরছিল।
বার্তা সংস্থা এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাফেলো থেকে প্রায় ২৫ মাইল পূর্বে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। নিহত যাত্রীরা ভারতীয়, চীনা এবং ফিলিপিনো বংশোদ্ভূত বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।
দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলে নিউইয়র্ক স্টেট পুলিশের মেজর আন্দ্রে রে বলেন, ‘ধারণা করা হচ্ছে, চালক অন্যমনস্ক হয়ে যান, গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারান, শেষ মুহূর্তে তাড়াহুড়ো করে নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার চেষ্টা করেন, এর ফলে এই দুর্ঘটনা ঘটে।’
মার্কিন গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, দুর্ঘটনার সময় বাসটিতে ৫৪ জন আরোহী ছিলেন।
মেজর রে বলেন, প্রাথমিক তদন্তে যান্ত্রিক ত্রুটি বা চালকের মাদকাসক্ত থাকার কোনো প্রমাণ মেলেনি। চালকের বিরুদ্ধে এখনো কোনো অভিযোগ আনা হয়নি।
মার্সি ফ্লাইট নামের একটি অলাভজনক সংস্থার সভাপতি মার্গারেট ফেরেন্টিনো জানান, উদ্ধার অভিযানে আটটি হেলিকপ্টার ব্যবহার করা হয়েছে।
নিউইয়র্কের সিনিয়র সিনেটর চাক শুমার বলেন, ‘যাদের আমরা হারিয়েছি এবং যারা আহত হয়েছেন তাদের জন্য আমি মর্মাহত এবং তাদের পরিবারের জন্য প্রার্থনা করছি।’
দুর্ঘটনার পর ব্লাড ও অর্গান ডোনার নেটওয়ার্ক কানেক্ট লাইফ রক্তদানের জন্য জরুরি আবেদন জানিয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের কার্যালয় হোয়াইট হাউসের পারসোনেল ডিরেক্টর বা মানবসম্পদ বিভাগের পরিচালক সার্জিও গোরকে ভারতের পরবর্তী মার্কিন রাষ্ট্রদূত এবং দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক বিশেষ দূত হিসেবে মনোনীত করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। স্থানীয় সময় আজ শনিবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম...১১ মিনিট আগে
আমরা পাঁচ মাস ধরে কোনো প্রোটিন খাইনি। আমার ছোট ছেলেটার বয়স চার বছর, সে ফল কিংবা সবজির চেহারা বা স্বাদ কিছুই জানে না-এক মায়ের মুখে করুণ ভাষ্য এটি। মানবেতর পরিস্থিতির এই বর্ণনা কোচ স্বাভাবিক দারিদ্রপীড়িত অঞ্চলের নয়, ইসরায়েলের অন্যায় আগ্রাসন ও ধ্বংসযজ্ঞে বিধ্বস্ত গাজার চিত্র।৩৬ মিনিট আগে
জাতিসংঘ আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছে, গাজা সিটি ও আশপাশের এলাকায় পুরোদমে দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে। সংস্থাটির মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস একে ‘মানবসৃষ্ট বিপর্যয়’ ও ‘মানবতার ব্যর্থতা’ বলে আখ্যায়িত করেছেন। জাতিসংঘের সহায়তায় কাজ করা ইন্টিগ্রেটেড ফুড সিকিউরিটি ফেজ ক্ল্যাসিফিকেশন (আইপিসি) জানিয়েছে, বর্তমানে গাজায় ৫ ল১৩ ঘণ্টা আগে
ভারতের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক শুল্ক আরোপকে কঠোরভাবে সমালোচনা করেছে চীন। বেইজিংয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এ পরিস্থিতিতে তারা ভারতের পাশে থাকবে। গতকাল বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে চীনের রাষ্ট্রদূত শু ফেইহং বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ভারতের ওপর ৫০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করেছে এবং আরও শুল্ক১৪ ঘণ্টা আগে