ট্রাম্পের প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে অভিশংসিত করার প্রক্রিয়া শুরু, বিভক্ত রিপাবলিকান শিবির

ট্রাম্পের প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে অভিশংসিত করার প্রক্রিয়া শুরু, বিভক্ত রিপাবলিকান শিবির
যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথের বিরুদ্ধে অভিশংসনের প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান থমাস ম্যাসি। স্থানীয় সময় গতকাল সোমবার মার্কিন হাউস অব রিপ্রজেন্টেটিভস বা প্রতিনিধি পরিষদে প্রস্তাবটি উত্থাপন করে তিনি হেগসেথের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার এবং ইরানে বেআইনি সামরিক অভিযান পরিচালনার অভিযোগ আনেন। এর মধ্য দিয়ে বিতর্কিত এই প্রতিরক্ষামন্ত্রীর প্রতি আইনপ্রণেতাদের সমর্থন রয়েছে কি না, তা নিয়ে প্রতিনিধি পরিষদে ভোটাভুটির পথ তৈরি হয়েছে।
মার্কিন সংবাদমাধ্যম ওয়াশিংটন পোস্টের খবরে বলা হয়েছে, কেন্টাকির রিপাবলিকান প্রতিনিধি ম্যাসির অভিযোগ—কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়াই প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছে, যা অসাংবিধানিক। কংগ্রেস পেন্টাগনকে সামরিক অভিযান বন্ধের নির্দেশ দেওয়ার পরও ইরানে হামলা অব্যাহত রেখেছে প্রশাসন।
সোমবার প্রতিনিধি পরিষদের অধিবেশনে অভিশংসনের অভিযোগগুলো পাঠ করে ম্যাসি বলেন, প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে হেগসেথ তাঁর ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন এবং ইরানের বিরুদ্ধে হামলা চালিয়ে ‘জেনেশুনে বেআইনি নির্দেশ কার্যকর ও বাস্তবায়ন করেছেন’। তিনি বলেন, ‘তাঁকে (হেগসেথ) দায়িত্বে বহাল রাখা হলে তিনি সংবিধানের জন্য হুমকি হয়েই থাকবেন।’
এদিকে সোমবার এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে হেগসেথ বলেন, ম্যাসির অভিশংসন প্রচেষ্টা ঠেকানোর মতো পর্যাপ্ত রিপাবলিকান সমর্থন তাঁর রয়েছে কি না, তা নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন নন। তিনি বলেন, ‘এ নিয়ে আমরা চিন্তিত নই।’
প্রতিনিধি পরিষদে রিপাবলিকানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা খুবই সামান্য। ফলে সব ডেমোক্র্যাট সদস্য প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিলে অল্প কয়েকজন রিপাবলিকান সদস্যের অবস্থান পরিবর্তনেই প্রস্তাবের ভাগ্য নির্ধারিত হতে পারে। প্রতিনিধি পরিষদের ডেমোক্র্যাট নেতৃত্ব ইতিমধ্যে অভিশংসন উদ্যোগের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে। সোমবার প্রস্তাব উত্থাপনের ফলে আগামীকাল বুধবার সন্ধ্যার মধ্যে এ বিষয়ে ভোটাভুটি হওয়ার বাধ্যবাধকতা তৈরি হয়েছে। তবে রিপাবলিকানরা চাইলে তদন্তের জন্য প্রস্তাবটি প্রতিনিধি পরিষদের বিচার বিভাগীয় কমিটিতে পাঠাতে পারেন অথবা ভোটের মাধ্যমে সরাসরি তা বাতিল করতে পারেন।
প্রস্তাবটি প্রতিনিধি পরিষদে পাস হলে তা সিনেটে পাঠানো হবে। সেখানে অভিযোগের বিচার করতে হবে অথবা অভিযোগ খারিজের উদ্যোগ নিতে হবে। তবে প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার মাইক জনসন চাইলে সিনেটে প্রস্তাব পাঠানোর প্রক্রিয়া বিলম্বিত করতে পারেন। সে ক্ষেত্রে জানুয়ারিতে নতুন কংগ্রেস দায়িত্ব নেওয়ার পর বিষয়টি সিনেটে পৌঁছাতে পারে।
তবে রিপাবলিকান নিয়ন্ত্রিত সিনেটে প্রস্তাবটি পাস হওয়ার সম্ভাবনা কম। অন্যদিকে, নতুন বছরের শুরুতে দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেট উভয় কক্ষেই ডেমোক্র্যাটদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকবে।
হেগসেথের পক্ষে রিপাবলিকানদের অবস্থান নিয়ে সংশয়
হেগসেথের বিরুদ্ধে অভিশংসন প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে রিপাবলিকান আইনপ্রণেতাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে ট্রাম্প প্রশাসন। এ লক্ষ্যে চলতি সপ্তাহে দলীয় আইনপ্রণেতাদের মধ্যে যুক্তিতর্কসংবলিত নির্দেশনা বিতরণ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, ইরান যুদ্ধ পরিচালনায় হেগসেথের ভূমিকা অভিশংসনযোগ্য অপরাধ নয়। তাঁকে অভিশংসনের উদ্যোগ ভবিষ্যতে প্রতিরক্ষামন্ত্রীদের প্রেসিডেন্টের নির্দেশ বাস্তবায়নে নিরুৎসাহিত করতে পারে বলেও যুক্তি দেওয়া হয়েছে।
সোমবার সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় হেগসেথের নেতৃত্ব এবং ইরান যুদ্ধের পক্ষে অবস্থান নেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে যুদ্ধের কারণে যুক্তরাষ্ট্রে জ্বালানির দাম উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যাওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেন তিনি। ট্রাম্প বলেন, ‘হেগসেথ কী করেছেন? তিনি যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন।’
তবে সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে হেগসেথের বিরুদ্ধে রিপাবলিকান আইনপ্রণেতাদের সমালোচনা বাড়ছে। মধ্যবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেসের উভয় কক্ষের নিয়ন্ত্রণ হারানোর পর দলটির অভ্যন্তরে এ অসন্তোষ আরও তীব্র হয়েছে।
ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ মিত্র হিসেবে পরিচিত কেনটাকির রিপাবলিকান প্রতিনিধি জেমস কোমার শুক্রবার এক সাক্ষাৎকারে হেগসেথের প্রতি সমর্থন জানাতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি বলেন, ইরানে পরবর্তী সময়ে কী কৌশল নেওয়া হবে, সে সম্পর্কে রিপাবলিকানদের ‘কোনো ধারণাই নেই’।
অন্যদিকে, ডেমোক্র্যাটরা অভিশংসন প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছে। প্রতিনিধি পরিষদের সংখ্যালঘু নেতা হাকিম জেফরিস সোমবার সাংবাদিকদের বলেন, ‘পিট হেগসেথ নামের যে জাতীয় দুঃস্বপ্ন আমাদের ওপর চেপে বসেছে, প্রেসিডেন্ট নিজে তাঁকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত না নিলে এই সপ্তাহেই তার অবসান ঘটতে পারে।’
হেগসেথকে নিয়ে হোয়াইট হাউসে বিভক্তি
প্রকাশ্যে ট্রাম্প ও হোয়াইট হাউস হেগসেথের প্রতি সমর্থন জানালেও প্রশাসনের অভ্যন্তরে তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে নতুন চিফ অব স্টাফ স্টিফেন মিলার কতটা জোরালোভাবে হেগসেথের পক্ষে অবস্থান নেবেন, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। মিলারের পূর্বসূরি সুজি ওয়াইলসের বিদায়কে হেগসেথের জন্য স্বস্তিদায়ক ঘটনা হিসেবে দেখা হয়েছিল। প্রশাসনের ভেতরে হেগসেথের অন্যতম প্রধান সমালোচক ছিলেন ওয়াইলস। পাশাপাশি মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকানদের শোচনীয় পরাজয়ের পর ট্রাম্পের প্রশাসনে উচ্চপর্যায়ের রদবদলের প্রয়োজনও পূরণ হয়েছিল তাঁর বিদায়ের মধ্য দিয়ে।
হোয়াইট হাউসের কৌশল সম্পর্কে অবগত দুজন ব্যক্তি এ তথ্য জানিয়েছেন। অভ্যন্তরীণ আলোচনা নিয়ে কথা বলার অনুমতি না থাকায় তাঁরা নাম প্রকাশ না করার শর্তে কথা বলেন।
তাঁদের ভাষ্য অনুযায়ী, মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে হেগসেথকে সম্ভাব্য প্রথম বিদায়ী মন্ত্রী হিসেবে বিবেচনা করা নিয়ে ট্রাম্প ও তাঁর উপদেষ্টাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছিল। এ সময় হেগসেথকে দায়িত্বে রাখা উচিত কি না, সে বিষয়ে মতামত জানতে বন্ধু ও রাজনৈতিক মিত্রদের ফোন করেছিলেন ট্রাম্প।
তবে নির্বাচনের আগে সুজি ওয়াইলসের প্রতি ট্রাম্পের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ হেগসেথকে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বাড়তি সময় এনে দিয়েছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। বর্তমানে স্টিফেন মিলার ও হেগসেথ একই সামরিক ঘাঁটিতে প্রতিবেশী হিসেবে বসবাস করছেন। তাঁদের পরিবারের মধ্যেও সামাজিক যোগাযোগ রয়েছে। তবে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ভালো হলেও হোয়াইট হাউসের অভ্যন্তরে অনেকের ধারণা, হেগসেথের বিরুদ্ধে অভিশংসন প্রক্রিয়া এবং এ-সংক্রান্ত শুনানি এখন প্রায় অবধারিত। ফলে তাঁকে জোরালোভাবে রক্ষা করার চেষ্টা করলেও চূড়ান্ত ফলাফলে তেমন কোনো পরিবর্তন আসবে না।
ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ এক ব্যক্তি, যিনি সাম্প্রতিক দিনগুলোতে মিলারের সঙ্গে কথা বলেছেন, জানান, হেগসেথকে অভিশংসন প্রক্রিয়ার পুরোটা সময় রক্ষা করার পরিবর্তে হোয়াইট হাউস তাঁকে শিগগিরই দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিতে পারে। তাঁর ভাষায়, হেগসেথকে ‘ছেড়ে দেওয়া’ এখন আর অসম্ভব কোনো সম্ভাবনা নয়।
ট্রাম্প প্রশাসনের সাবেক দুই কর্মকর্তার মতে, হেগসেথকে দীর্ঘ সময় ধরে রক্ষা করতে উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক পুঁজি ব্যয়ের আগ্রহ প্রশাসনের মধ্যে খুব একটা নেই। তাঁরা আরও বলেন, প্রেসিডেন্ট এখন পর্যন্ত প্রকাশ্যে অভিশংসন প্রক্রিয়ার সমালোচনা করেননি। বরং তাঁকে বিষয়টি নিজস্ব গতিতে এগিয়ে যেতে দিতে দেখা যাচ্ছে।
ট্রাম্প প্রশাসনের আরেক সাবেক কর্মকর্তা বলেছেন, সুজি ওয়াইলসের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে স্টিফেন মিলারের নিয়োগ হেগসেথের জন্য ইতিবাচক কোনো বার্তা বহন করছে না। তাঁর মতে, মিলারকে এখন ট্রাম্পের মেয়াদের বাকি দুই বছরের কর্মসূচি বাস্তবায়নে মনোযোগ দিতে হবে, প্রশাসনের ব্যক্তিবিশেষকে রক্ষা করতে নয়।
ওই কর্মকর্তা বলেন, ‘মিলার সিনেটকে খুব ভালোভাবে চেনেন। আর পিটের বিপরীতে তিনি জানেন, কোথায় গিয়ে সীমা টানতে হয়।’ মিলারের এ অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, আলাবামার রিপাবলিকান ও তৎকালীন সিনেটর জেফ সেশন্সের হয়ে ক্যাপিটল হিলে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে নতুন চিফ অব স্টাফের। তিনি আরও বলেন, ‘মিলার জানেন, তাঁদের কাজগুলো এগিয়ে নিতে হবে। চিফ অব স্টাফ হিসেবে এটি এমন কোনো লড়াই নয়, যেখানে তাঁরা নিজেদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ বাজি রাখতে চান।’
অভিশংসন প্রক্রিয়া সামনে এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হেগসেথের পক্ষে ট্রাম্প প্রশাসনের অবস্থান কতটা শক্ত থাকবে, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা বাড়ছে। প্রকাশ্যে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর প্রতি সমর্থন জানালেও প্রশাসনের অভ্যন্তরে তাঁকে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করার রাজনৈতিক সদিচ্ছা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।