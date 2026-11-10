পরকীয়ার খবর প্রকাশের পর ৭৪০ কোটি ডলার হারালেন এনভিডিয়ার সিইও

পরকীয়ার খবর প্রকাশের পর ৭৪০ কোটি ডলার হারালেন এনভিডিয়ার সিইও
পরকীয়ার খবর প্রকাশ ও সেটিকে ঘিরে তদন্তের মধ্যে শেয়ারবাজারে বড় ধরনের দরপতনের মুখে পড়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির বিশ্বের শীর্ষ প্রতিষ্ঠান এনভিডিয়া। এতে কোম্পানিটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) জেনসেন হুয়াংয়ের ব্যক্তিগত সম্পদ এক ধাক্কায় ৭৪০ কোটি ডলার কমে গেছে। একই সঙ্গে বিশ্বের শীর্ষ ধনীদের তালিকায় তাঁর অবস্থান অষ্টম থেকে নেমে দশম স্থানে পৌঁছেছে।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে—স্ত্রী লরি হুয়াংয়ের সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্কে থাকাকালে অন্য এক নারীর সঙ্গে সম্পর্কে জড়ানোর কথা স্বীকার করেছেন জেনসেন হুয়াং। সম্প্রতি ওই নারীকে ঘিরে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, তিনি চীনের হয়ে তথ্য সংগ্রহ করছেন বলে সন্দেহ করেছিল যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। এ ঘটনায় এনভিডিয়া স্বাধীন তদন্তের ঘোষণা দিয়েছে। বিষয়টি ঘিরে কোম্পানিটির শীর্ষ নেতৃত্ব এবং হুয়াংয়ের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে।
ফোর্বসের তথ্য অনুযায়ী, ৯ নভেম্বর শেয়ারবাজারে লেনদেন শুরুর প্রথম আধা ঘণ্টায় হুয়াংয়ের সম্পদের পরিমাণ ৭৪০ কোটি ডলার কমে ১ হাজার ৫৪৭ কোটি ডলারে দাঁড়ায়। এর ফলে ফোর্বসের বিশ্বের শীর্ষ ধনীদের তালিকায় তিনি অষ্টম থেকে দশম স্থানে নেমে যান। তাঁর ওপরে উঠে আসেন বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ের প্রধান নির্বাহী ওয়ারেন বাফেট এবং ওরাকলের সহপ্রতিষ্ঠাতা ল্যারি এলিসন।
এর আগে ৬ নভেম্বর ব্লুমবার্গ বিলিয়নিয়ার্স ইনডেক্সে হুয়াংয়ের সম্পদের পরিমাণ দেখানো হয়েছিল ১ হাজার ৫০৯ কোটি ডলার। প্রযুক্তি খাতের শেয়ারবাজারে সামগ্রিক দরপতনের কারণে ওই সময়েই তাঁর সম্পদ ১ হাজার ৫১০ কোটি ডলার কমেছিল। সর্বশেষ দরপতন তাঁর সম্পদের ওপর নতুন চাপ তৈরি করেছে।
এনভিডিয়া জানিয়েছে, হুয়াংয়ের সঙ্গে এক ব্যবসায়িক নির্বাহীর সম্পর্ক ঘিরে বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থার তৎপরতার অভিযোগ তদন্তে একটি স্বাধীন অনুসন্ধান চালানো হবে। কর্মীদের উদ্দেশে পাঠানো এক বার্তায় হুয়াং পরকীয়ার বিষয়টি স্বীকার করেন। একই সঙ্গে স্ত্রী ও সন্তানদের কষ্ট দেওয়ার জন্য ক্ষমা চান এবং তদন্তে সহযোগিতা করার কথা জানান।
তবে এনভিডিয়ার পরিচালনা পর্ষদ বলেছে, জাতীয় নিরাপত্তা কিংবা কোম্পানির গোপনীয় তথ্যের কোনো ক্ষতি হয়েছে বলে বিশ্বাস করার মতো কারণ তাদের কাছে নেই। হুয়াং এখনো কোম্পানির নেতৃত্বে রয়েছেন।
বিনিয়োগকারীদের উদ্বেগের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে শুধু হুয়াংয়ের ব্যক্তিগত জীবন নয়, বরং এনভিডিয়ার ব্যবসায়িক অবস্থানও। বৈশ্বিক এআই বিপ্লবের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি এনভিডিয়া। ফলে প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহীকে ঘিরে অনিশ্চয়তা প্রযুক্তি খাতের শেয়ারবাজারের বিদ্যমান অস্থিরতাকে আরও বাড়িয়ে দিতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
বিবাহবিচ্ছেদ হলে ৮ হাজার ১১০ কোটি ডলার পেতে পারেন স্ত্রী
হুয়াংয়ের ব্যক্তিগত জীবন ঘিরে আরেকটি বড় প্রশ্ন সামনে এসেছে। তাঁর ১৫ হাজার কোটি ডলারের বেশি সম্পদের কী হবে, যদি শেষ পর্যন্ত স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে? জেনসেন হুয়াং ১৯৮৫ সালে লরি হুয়াংকে বিয়ে করেন। যুক্তরাষ্ট্রের ওরেগন স্টেট ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনার সময় তাঁদের পরিচয় হয়। ১৯৯৩ সালে এনভিডিয়া প্রতিষ্ঠার অনেক আগেই তাঁদের দাম্পত্য জীবন শুরু হয়েছিল। হুয়াংয়ের দীর্ঘ ব্যবসায়িক যাত্রায় ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন লরি। পরিবারের আর্থিক ব্যবস্থাপনাতেও তাঁর ভূমিকা রয়েছে।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, হুয়াংয়ের আনুমানিক ১ লাখ ৬২ হাজার ২০০ কোটি ডলারের সম্পদ সমানভাবে ভাগ করা হলে লরি পেতে পারেন প্রায় ৮ হাজার ১১০ কোটি ডলার। এই অঙ্ক যুক্তরাষ্ট্রের ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান অ্যামাজনের প্রতিষ্ঠাতা জেফ বেজোসের সাবেক স্ত্রী ম্যাকেঞ্জি স্কটের পাওয়া প্রায় ৩ হাজার ৫০০ কোটি ডলারের বিবাহবিচ্ছেদ-সংক্রান্ত নিষ্পত্তির অঙ্ককেও ছাড়িয়ে যেতে পারে।
তবে এই হিসাবের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ আইনি বিষয় রয়েছে। হুয়াং দম্পতি যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় বসবাস করেন। অঙ্গরাজ্যটিতে বিবাহবিচ্ছেদের ক্ষেত্রে ‘কমিউনিটি প্রপার্টি’ বা বৈবাহিক যৌথ সম্পত্তি আইন অনুসরণ করা হয়। এই আইনে সাধারণত বিয়ের পর অর্জিত সম্পদ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সমানভাবে ভাগ করা হয়।
তবে বিয়ের আগে অর্জিত সম্পদ, নির্দিষ্ট কিছু উপহার ও উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পদ এবং বৈধ বৈবাহিক চুক্তির আওতাভুক্ত সম্পদের ক্ষেত্রে ভিন্ন নিয়ম প্রযোজ্য হতে পারে।
জেনসেন ও লরি হুয়াংয়ের মধ্যে কোনো প্রিনাপশিয়াল বা বিবাহপূর্ব সম্পত্তি বণ্টন চুক্তি কিংবা পোস্টনাপশিয়াল বা বিবাহ-পরবর্তী সম্পত্তি বণ্টন চুক্তি রয়েছে কি না, তা জানা যায়নি। এ ছাড়া তাঁদের পক্ষ থেকে বিচ্ছেদ কিংবা বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন করার কোনো ঘোষণা আসেনি। ফলে লরির সম্ভাব্য ৮ হাজার ১১০ কোটি ডলার পাওয়ার হিসাবটি পুরোপুরি কাল্পনিক। এটি কোনো নিশ্চিত আর্থিক দায় বা প্রতিষ্ঠিত বিবাহবিচ্ছেদ নিষ্পত্তির অঙ্ক নয়।
এনভিডিয়ার শেয়ারেই হুয়াংয়ের সম্পদের বড় অংশ
জেনসেন হুয়াং এনভিডিয়ার ৩ দশমিক ৫ শতাংশের বেশি শেয়ারের মালিক। তিনি কোম্পানিটির সবচেয়ে বড় ব্যক্তিগত শেয়ারহোল্ডার। তাঁর বিপুল সম্পদের বড় অংশই এসেছে এনভিডিয়ার শেয়ারের বাজারমূল্য থেকে, বেতন থেকে নয়। এ কারণে শেয়ারবাজারে একটি লেনদেনের দিনেই তাঁর সম্পদের পরিমাণ কয়েক শ কোটি ডলার ওঠানামা করতে পারে। এনভিডিয়ার শেয়ারের দাম বাড়লে তাঁর সম্পদও দ্রুত বাড়তে পারে। বিপরীতে শেয়ারের দর আরও কমলে তাঁর সম্পদের পরিমাণ আবারও সংকুচিত হবে।
অন্যদিকে, কখনো বিবাহবিচ্ছেদ হলে কয়েক দশক ধরে অর্জিত সম্পদের কোন অংশ কীভাবে ভাগ হবে, তা নিয়ে নতুন আইনি ও আর্থিক প্রশ্ন তৈরি হবে।
তবে এখন পর্যন্ত জেনসেন ও লরি হুয়াংয়ের বিবাহবিচ্ছেদের কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি। আপাতত হুয়াংকে দুটি পৃথক পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হচ্ছে। একদিকে তাঁর সঙ্গে এক ব্যবসায়িক নির্বাহীর সম্পর্ক ঘিরে করপোরেট তদন্ত, যা এনভিডিয়ার নেতৃত্বকে নজরদারির মধ্যে ফেলেছে। অন্যদিকে ব্যক্তিগত জীবন ঘিরে বিতর্ক, যা তাঁর দীর্ঘদিনের দাম্পত্য সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।