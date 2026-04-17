সিনেমায় গ্যাংস্টারের সংলাপকে প্রার্থনাসভায় বাইবেলের শ্লোক বলে চালিয়ে দিলেন হেগসেথ

ধর্মীয় প্রার্থনা সভায় পবিত্র বাইবেলের শ্লোক পড়তে গিয়ে জনপ্রিয় হলিউড সিনেমা ‘পাল্প ফিকশন’-এর একটি কাল্পনিক সংলাপ আওড়ে তুমুল বিতর্কের মুখে পড়েছেন মার্কিন যুদ্ধমন্ত্রী (প্রতিরক্ষামন্ত্রী) পিট হেগসেথ। গত বুধবার পেন্টাগনে আয়োজিত এক বিশেষ প্রার্থনা সভায় তিনি বাইবেলের ‘ইজেকিয়েল ২৫: ১৭’ শ্লোকটির কথা উল্লেখ করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি যা পাঠ করেছেন তা ছিল পরিচালক কোয়েন্টিন টারান্টিনোর সিনেমার জন্য তৈরি করা একটি ভুয়া শ্লোক।
চলতি মাসের শুরুতে ইরানে আটকে পড়া এক মার্কিন সেনাকে উদ্ধারের একটি চাঞ্চল্যকর অভিযান চালায় মার্কিন বিমানবাহিনীর বিশেষ দল ‘স্যান্ডি ১’। হেগসেথ দাবি করেন, এই বীর যোদ্ধারা অভিযানের সময় একটি বিশেষ প্রার্থনা পাঠ করেছিলেন যা ‘CSAR 25: 17’ নামে পরিচিত। তিনি উপস্থিত দর্শকদের তাঁর সঙ্গে সেই প্রার্থনাটি পাঠ করতে অনুরোধ করেন।
বাইবেল বনাম হলিউড: আসল বিভ্রান্তি কোথায়?
হেগসেথ যা পাঠ করেন তা ছিল ১৯৯৪ সালের বিখ্যাত সিনেমা ‘পাল্প ফিকশন’-এর কেন্দ্রীয় চরিত্র জুলস উইনফিল্ডের (স্যামুয়েল এল. জ্যাকসন অভিনীত) আইকনিক সংলাপ। সিনেমায় এই পেশাদার খুনি তার শিকারকে হত্যা করার ঠিক আগে এই দীর্ঘ সংলাপটি দিত।
হেগসেথের পঠিত সংস্করণটি হলো: ‘পরাজিত বৈমানিকের পথ চারপাশ থেকে স্বার্থপরদের অন্যায় এবং দুষ্টু লোকের স্বৈরাচার দ্বারা পরিবেষ্টিত...আমি তোমার ওপর প্রচণ্ড প্রতিহিংসা ও ক্রোধ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ব এবং তুমি জানবে আমার কল সাইন হলো স্যান্ডি ১ যখন আমি প্রতিশোধ নেব। আমেন।’
প্রকৃতপক্ষে, বাইবেলের ইজেকিয়েল ২৫: ১৭ শ্লোকটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, সেখানে বলা হয়েছে: ‘আমি তাদের ওপর দারুণ প্রতিশোধ নেব এবং ক্রোধভরে তাদের তিরস্কার করব; আর যখন আমি তাদের ওপর আমার প্রতিশোধ নেব, তখন তারা জানবে যে আমিই প্রভু।’
টারান্টিনোর সিনেমায় অভিনেতা স্যামুয়েল এল. জ্যাকসন এই শ্লোকটিকে নিজের মতো করে নাটকীয়ভাবে সম্প্রসারিত করেছিলেন। হেগসেথ সম্ভবত সেটিই প্রকৃত বাইবেলের বাণী বলে ভুল করেছেন।
এই ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে হাসির রোল উঠলেও পেন্টাগনের প্রধান মুখপাত্র শন পার্নেল জোর দিয়ে হেগসেথকে সমর্থন করেছেন। তিনি এক্স-এ একটি বিবৃতিতে লেখেন, ‘মন্ত্রী হেগসেথ বুধবার একটি কাস্টম প্রার্থনা শেয়ার করেছেন যা স্যান্ডি-১ দলের যোদ্ধারা ব্যবহার করেন। এটি পরিষ্কারভাবে “পাল্প ফিকশন” থেকে অনুপ্রাণিত হলেও এর মূল উৎস হলো ইজেকিয়েল ২৫: ১৭। যারা বলছে, মন্ত্রী ভুল উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তারা আসলে ভুয়া খবর ছড়াচ্ছে এবং বাস্তব সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা নেই।’
বিশ্লেষকেরা বলছেন, একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তার একটি পবিত্র ধর্মীয় সভায় সিনেমার গ্যাংস্টারের সংলাপ পাঠ করা অপেশাদারিত্বের পরিচয়। অনেকে ঠাট্টা করে বলছেন, পরের বার হয়তো তিনি সিনেমার অন্য কোনো চরিত্র বা সংলাপকেও জাতীয় নিরাপত্তার অংশ হিসেবে চালিয়ে দেবেন!
ইসরায়েলের পরবর্তী প্রধান শত্রু কে হতে যাচ্ছে—তা নিয়ে এরই মধ্যে ভবিষ্যদ্বাণী শুরু হয়েছে। ইরানের পর ইসরায়েলের প্রধান শত্রু হিসেবে পাকিস্তান ও তুরস্কের নাম নিয়ে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। ইসরায়েলি বিশ্লেষক বোয়াজ গোলানি দেশটির দৈনিক মাআরিভে প্রকাশিত এক নিবন্ধে মধ্যপ্রাচ্যের ‘পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির’...২ ঘণ্টা আগে
ইরান যুদ্ধ বন্ধে কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার করেছে চীন। আগামী মাসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে অনুষ্ঠেয় শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তুতি নিতে গিয়ে বেইজিংকে এক কূটনৈতিক অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে। একদিকে ওয়াশিংটনকে সামলানো, অন্যদিকে তেহরানকে চটানো যাবে না—এমন এক ভারসাম্য রক্ষার...২ ঘণ্টা আগে
মধ্যপ্রাচ্য সংকটে চলমান যুদ্ধবিরতির সময়ে ইরানকে কোনো অস্ত্র সরবরাহ না করার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে আশ্বস্ত করেছে চীন। ওয়াশিংটন যখন তেহরানকে পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় বৃহত্তর শান্তি চুক্তিতে রাজি করাতে চাপ বাড়াচ্ছে, ঠিক তখনই এ বিষয়টি সামনে এল। স্থানীয় সময় গতকাল বৃহস্পতিবার মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী...২ ঘণ্টা আগে
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, আগামী সপ্তাহের শেষ দিকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে পরবর্তী বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে পারে। এতে ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পথে—এমন আশাবাদ আরও জোরালো হয়েছে। এমনটি ট্রাম্প চূড়ান্ত আলোচনায় যোগ দিতে এবং চুক্তি স্বাক্ষরে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে আসতে পারেন।২ ঘণ্টা আগে